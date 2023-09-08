Lotus Emeya: флагманский британский лифтбек оказался слабее родственного Zeekr 001 FR

Британская компания Lotus Cars представила вторую модель, созданную в тесном сотрудничестве с холдингом Geely, — электрический лифтбек Emeya, он разделил платформу с представленным полтора года назад кроссовером Eletre. Производство Emeya начнётся в следующем году на китайском заводе Lotus в городе в Ухань.

C 2017 года контрольный пакет акций (51%) Lotus Cars принадлежит Geely, при финансовой и технологической поддержке китайского холдинга началось долгожданное обновление модельного ряда Lotus. Дебютировавшее в 2021 году среднемоторное купе Emira стало последней «углеводородной» модель британской марки, дальше — только электромобили. В 2022 году был представлен большой электрический кроссовер Eletre, а вчера вечером в Нью-Йорке рассекречен родственный седан Emeya.

В основе Emeya, как и в основе Eletre, лежит модульная скейтборд-платформа Lotus Electric Premium Architecture (EPA), являющаяся производной от разработанной Geely платформы SEA (Sustainable Experience Architecture), хорошо известной нам по новым моделям Jidu, Polestar, Radar, smart, Volvo и Zeekr. Размеры Emeya пока не раскрыты, но ясно, что это довольно крупный лифтбек класса Aehra Sedan, Avatr 12, Polestar 5, Porsche Taycan, Tesla Model S и Zeekr 001.

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В багажную дверь Emeya интегрировано выдвижное двухъярусное антикрыло, оно даёт до 215 кг прижимной нагрузки на высоких скоростях. В нижней части заднего бампера находится диффузор с двумя подвижными боковыми секциями — в открытом состоянии они тоже увеличивают прижимную силу. В свою очередь в передней части машины есть подвижные заслонки, открывающиеся, когда необходимо дополнительное охлаждение тормозам и силовой установке.



Силовая установка у Emeya — двухмоторная (по одному мотору на ось), их максимальная совокупная отдача такая же, как у топ-версии R кроссовера Eletre — 675 кВт (918 л.с.) и 985 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 2,78 с, максимальная скорость — 256 км/ч. Будут у лифтбека и менее мощные версии (вероятно, такие же, как у кроссовера), а вот более мощные вряд ли, то есть пока лидером по мощности из всех моделей, созданных на платформе SEA, является представленный на прошлой неделе Zeekr 001 FR, четырёхмоторная силовая установка которого выдаёт 1265 л.с.

Ёмкость 800-вольтовой батареи Emeya — 102 кВт·ч, запас хода на одной зарядке пока не объявлен, но в пресс-релизе сказано, что он будет примерно таким же, как у кроссовера Eletre, а именно около 490 км. Для Emeya заявлены стандартная адаптивная пневмоподвеска, мощные карбон-керамические тормоза Brembo и богатый арсенал современных электронных ассистентов водителя, заметно облегчающих повседневную езду. Шасси настроено в лучших традициях Lotus, так что на извилистых загородных дорожках и автодромах Emeya будет в своей тарелке — ждём подтверждений с независимых тестов.



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Интерьер лифтбека лишь отдельными деталями отличается от интерьера кроссовера Eletre, узкий щиток приборов дополнен 55-дюймовым проекционным экраном на лобовом стекле. Во втором ряду могут быть два индивидуальных кресла либо традиционный трёхместный диван. Отделка обещана роскошная, будет выбор между традиционной кожей и новомодной синтетикой из промышленных отходов.



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Более подробная информация о Lotus Emeya будет опубликована ближе к старту производства в следующем году. Цены пока не объявлены, известно только, что базовая версия будет стоить не менее 100 000 фунтов стерлингов. Между тем предзаказы на лифтбек уже принимаются, для бронирования нужно перечислить компании депозит в размере 1000 фунтов стерлингов.

