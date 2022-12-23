Лифтбек ×

Lotus готовит новый лифтбек Envya: первое изображение

23.12.2022 50 0 0

Ожидается, что новинка британской марки появится в 2025 году. Вероятно, эта модель будет бороться за покупателей с Porsche Taycan.

Британская компания Lotus Cars (принадлежит китайскому холдингу Geely), как и многие другие автопроизводители, рассчитывающие на европейский рынок, активно «зеленеет». Последней моделью этого бренда, оснащённой двигателем внутреннего сгорания, стал спорткар Emira (заводской индекс – Type 131), он был представлен летом 2021 года. Теперь производитель занимается разработкой только электромобилей.

Тизер Lotus Envya

Напомним, первая «батарейная» новинка марки уже представлена: речь идёт о кроссовере Lotus Eletre, который дебютировал в конце марта текущего года (его индекс – Type 132). Следом обещает появиться ещё одна полностью электрическая модель: ранее в компании её обозначали, как четырёхдверное купе с индексом Type 133. Позже появилась информация о том, это будет большой лифтбек, который получит название Envya.

Рендер Lotus Envya

Пока что компания не раскрыла внешность будущей новинки: пока что официально был опубликован лишь один тизер, на котором можно было разглядеть лишь силуэт автомобиля (анфас) с камерами вместо боковых зеркал, а также со светящимися секциями дневных ходовых огней. Однако в конце прошлого месяца прототип электромобиля попался в объективы фотошпионов: автомобиль в «глухой» тканевой маскировке был замечен в ходе тестов на дорогах общего пользования в Китае.

На фото: Lotus Eletre

Своим вариантом того, как, возможно, будет выглядеть Lotus Envya, с нами поделился дизайнер испанского издания Motor.es. Ожидается, что в его внешности многое заимствовано от кроссовера Eletre, который первым презентовал новый фирменный стиль британской марки. Судя по рендеру, у лифтбека спереди тот же фамильный «оскал», в нижнюю часть переднего бампера интегрированы активные воздушные заслонки в виде ромбовидных элементов: они отрываются при необходимости в дополнительном охлаждении батареи, электродвигателей и тормозной системы.

На изображении видно, что у лифтбека «С-образные» светодиодные ДХО тонкой формы, между ними располагается яркий логотип марки Lotus. Основной блок фар «спрятан» ниже, в «хищной улыбке» Envya. В капоте и на боковинах, очевидно, есть дополнительные воздухозаборники (такие же «жабры» имеются у уже представленного кроссовера). Предполагается, что у модели безрамочные двери и покатая крыша.

На фото: салон Lotus Eletre

Сообщается, что длина электрической новинки превышает пять метров, а расстояние между осями у неё больше трех метров. Вероятно, у Lotus Envya короткие свесы и много пространства для ног водителя и пассажиров. Предположительно салон рассчитан на четверых: второй ряд также представляет собой пару отдельных кресел. По количеству дисплеев в интерьере новинка, очевидно, не уступит Eletre.

Ожидается, что новая модель Lotus получит версии с двух- и трёхмоторными силовыми установками, их отдача будет варьироваться от 612 до 918 л.с. Привод – только полный. Скорее всего, Envya оснастят тяговой батареей ёмкостью 100 кВт*ч; запас хода на одной зарядке составит 500 или 600 км (в зависимости от исполнения). В роли конкурентов новинке прочат Porsche Taycan, BMW i7, Polestar 5. Ранее сообщалось, что лифтбек будет представлен уже в 2023 году, однако в издании отметили, что модель появится только в 2025-ом.

Напомним, «зелёная» линейка Lotus в дальнейшем пополнится за счёт среднеразмерного кроссовера с заводским индексом Type 134 и нового спорткара Type 135 (ранее он показался на скетче).

спортивные авто авторынок новинки лифтбек Lotus Lotus Envya

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Километры дорог, тонны нефти, литры масла: блогеры Алексей Жирухин и Сергей Лысенко завершили поездку по «масляному маршруту» Алексей Жирухин и Сергей Лысенко вернулись в Москву после завершения четырнадцатидневного турне длиной в 12 000 км, пройдя весь путь получения масла – от скважины до потребителя. Сегодня – з... 224 0 0 23.12.2022
Статьи / Интересно Что делать, если после покупки машины обнаружился запрет на регистрацию или залог Одна из самых неприятных ситуаций при покупке подержанного автомобиля – это случай, когда новый владелец приезжает в ГИБДД для переоформления и узнает, что на машину наложен запрет на регист... 222 0 1 23.12.2022
Статьи / Практика И всё-таки сломается: что такое чип-тюнинг АКП и в чём его плюсы и минусы Все знают, что чип-тюнинг мотора невозможен без изменения ПО блока управления мотором. Но не все знают, что часто перепрошивка двигателя не может сделать машину быстрее, если не заниматься п... 193 0 0 23.12.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 19639 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 15487 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 12923 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings