Лучших автодилеров России наградили в рамках премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022»

Авито Авто и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» озвучили итоги VIII национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022». В рамках торжественной церемонии награждения, которая прошла 26 мая, были названы победители премии в семи номинациях, включая пять традиционных и две новых – созданных для дилеров коммерческого транспорта и LCV.

​Партнерский материал

Цель национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА» – определение наиболее передовых дилерских центров и холдингов в сфере организации продаж и сервиса. К участию в премии традиционно были приглашены все дилерские центры и автомобильные холдинги России. Номинантов, прошедших серьезный конкурсный отбор, оказалось 51, это – лучшие дилеры легковых автомобилей и коммерческого транспорта, продемонстрировавшие наиболее эффективную работу в области продаж, маркетинга и сервиса.​

Как и прежде, в общероссийский рейтинг вошли лидеры рынка авторитейла. При этом все дилерские центры были сгруппированы не только по трем сегментам (массовый, премиум, Luxury), но и по месту географического расположения. В массовом сегменте отдельно «соревновались» Москва, Санкт-Петербург, Центральный регион (ЦФО и СЗФО), Приволжский регион (ПФО), Южный регион (ЮФО и СКФО), Восточный регион (УФО, СФО и ДФО). В премиальном – Москва и Санкт-Петербург, регионы. В Luxury – вся Россия.



Что касается холдингов, то их эксперты тоже разделили на три группы, в зависимости от масштаба бизнеса: до 10 дилерских контрактов; 10-20 дилерских контрактов; более 20 дилерских контрактов. В каждой группе были названы победители в следующих номинациях:



лучший дилер / холдинг по организации продаж новых автомобилей;

лучший дилер / холдинг по организации продаж автомобилей с пробегом;

лучший дилер / холдинг по организации сервиса.

В номинации «Лучший клиентский опыт» Авито Авто и агентство «АВТОСТАТ» отметили лидеров по качеству клиентского обслуживания. Чтобы определить победителей в этой номинации, было проанализировано качество работы дилерских центров с клиентами на сайте Авито по целому ряду показателей, включая отзывы покупателей.

Кроме того, были определены победители в специальной номинации Авито Авто «Маркетинг – Автомобили с пробегом». Победителей определили на основе анализа оборачиваемости склада и капитала в рамках Авито Авто. В этом году в рамках номинации впервые отметили поименно лучших специалистов по маркетингу на Авито Авто. В номинации участвовали маркетологи, прошедшие обучающие курсы Авито Авито, а за основу оценки лег анализ данных по качеству привлечения трафика на страницу компании, конверсионность объявлений, вариативность работы с инструментами продвижения.



В двух новых номинациях премии «АВТОДИЛЕР ГОДА» были отмечены лучшие дилеры коммерческого транспорта и LCV, использующие Авито как площадку для продвижения. При выборе лучших дилеров легкого коммерческого транспорта жюри ориентировалось как на эффективность привлечения трафика, так и на качество взаимодействия с клиентами. В номинации «Коммерческий транспорт» награждены лидеры по эффективности и качеству клиентского сервиса в трех специализированных категориях: «Сельхозтехника», «Дорожно-строительная техника», «Грузовики и Прицепы».



Уже восьмой год подряд мы оцениваем различные аспекты работы дилерских центров, начиная от продаж, маркетинга и заканчивая сервисом. В этом году премия «Автодилер года» проходит под слоганом «Лидерство вне обстоятельств». Сегодня наша отрасль столкнулась с серьезными вызовами. Мы уверены, что открытое взаимодействие, обмен опытом и совместный поиск лучших решений – это те принципы, которые помогут рынку. Мы со своей стороны продолжим развивать премию «Автодилер Года» и методологию выбора лучшиx игроков рынка, чтобы способствовать расширению и укреплению профессионального сообщества. Кирилл Вотяков управляющий директор Авито Авто

В 2015 году мы впервые обратились к дилерскому сообществу с идеей принять участие в национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА». Начинали мы всего с трех номинаций, а заявки на участие тогда прислали 227 дилерских центров. В 2022 году мы подводим итоги уже 8-й Премии и три года подряд собираем около 600 заявок. В этот раз мы назвали не только имена лучших дилеров, но и лучших холдингов и дистрибьюторов уже в семи номинациях. Особо отмечу, что уникальность нашей Премии состоит в том, что оценивались различные аспекты работы дилерского центра (и продажи, и сервис). А далее на основе интегральной оценки, рассчитанной по целому ряду показателей, мы выбрали лучших российских автодилеров, которые могут гордиться своими достижениями и активно использовать почетное звание «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022» для продвижения своих компаний. Татьяна Малыгина руководитель отдела маркетинга агентства «АВТОСТАТ», куратор премии «АВТОДИЛЕР ГОДА»

ПОБЕДИТЕЛИ

Номинация: «Организация продаж новых автомобилей»

Холдинги

Сегментация по масштабу бизнеса:

более 20 дилерских контрактов – компания КЛЮЧАВТО

10-20 дилерских контрактов – компания Форвард Авто

менее 10 дилерских контрактов – компания Автосеть РФ

Дилеры



Разделение по сегментам и регионам:

Сегмент Luxury:

Россия: АВИЛОН, официальный дилер Rolls-Royce

Премиальный сегмент:

Москва, Санкт-Петербург: BMW РОЛЬФ-Премиум Химки (РОЛЬФ)

Регионы: BMW КЛЮЧАВТО Ставрополь (КЛЮЧАВТО)

Массовый сегмент:

Москва: Тойота Центр Лосиный Остров (БИЗНЕС КАР)

Санкт-Петербург: РОЛЬФ Пулково, официальный дилер KIA (РОЛЬФ)

Центральный регион (ЦФО и СЗФО): КорсГрупп, официальный дилер KIA в Туле

Приволжский регион (ПФО): KIA на Хасана Туфана, официальный дилер KIA в Набережных Челнах (ТрансТехСервис)

Южный регион (ЮФО и СКФО): Тойота Центр Минеральные Воды (КЛЮЧАВТО)

Восточный регион (УФО, СФО и ДФО): Тойота Центр Красноярск (Медведь Холдинг)

Номинация: «Организация продаж автомобилей с пробегом»

Холдинги



Сегментация по масштабу бизнеса:

более 20 дилерских контрактов – компания РОЛЬФ

10-20 дилерских контрактов – компания Fresh Auto

менее 10 дилерских контрактов – компания Максимум

Дилеры



Разделение по сегментам и регионам:

Сегмент Luxury:

Россия: АВИЛОН, официальный дилер Bentley

Премиальный сегмент:

Москва, Санкт-Петербург: Мерседес-Бенц АВИЛОН (Волгоградка)

Регионы: Лексус-Казань (ТрансТехСервис)

Массовый сегмент:

Москва: Nissan Дмитровка (РОЛЬФ)

Санкт-Петербург: Рено на Выборгском (Петровский)

Центральный регион (ЦФО и СЗФО): LADA Орел (БН-Моторс)

Приволжский регион: LADA Нижний Новгород (ЮНИКОР)

Южный регион (ЮФО и СКФО): KIA КЛЮЧАВТО, Автомобили с пробегом Сочи

Восточный регион (УФО, СФО и ДФО): Киа-Центр Кемерово Юг , Ай-Би-Эм

Номинация: «Организация сервиса»

Холдинги



Сегментация по масштабу бизнеса:

более 20 дилерских контрактов – компания РОЛЬФ

10-20 дилерских контрактов – компания АвтоСпецЦентр

менее 10 дилерских контрактов – компания БЦР Моторс

Дилеры



Разделение по сегментам и регионам:

Сегмент Luxury:

Россия: АВИЛОН, официальный дилер Bentley

Премиальный сегмент:



Москва, Санкт-Петербург: Автодом BMW Санкт-Петербург

Регионы: Лексус – Тюмень (Группа компаний КЛААС)

Массовый сегмент:

Москва: Тойота центр Кунцево

Санкт-Петербург: Рено на Софийской (Петровский)

Центральный регион (ЦФО и СЗФО): Тойота Центр Вологда (МАРТЕН)

Приволжский регион: Рено на Восстания Казань (КАН АВТО)

Южный регион (ЮФО и СКФО): Тойота Центр Минеральные Воды) (КЛЮЧАВТО)

Урал, Сибирь, Дальний Восток: Тойота Центр Красноярск (Медведь Холдинг)

Номинация Авито: «Маркетинг – Автомобили с пробегом»

Премиальный сегмент



Россия: ПАНАВТО

Массовый сегмент



Сегментация по масштабу склада автомобилей и регионам:

Сток 150+ автомобилей



Москва и Санкт-Петербург: РОЛЬФ Звезда Столицы Варшавка автомобили с пробегом



Регионы: Боравто Эксперт на Остужева

Сток до 150 автомобилей



Россия: ГК «АсАвто»

Лучшие специалисты по маркетингу автомобилей с пробегом



Разделение по регионам:

Категория «Столицы» (Москва и Санкт-Петербург):

1 место – Шеремет Анна (команда маркетинга АвтоСпецЦентр)

2 место – Солдатова Лилия ( команда маркетинга Major Auto)

3 место – Патрина Наталья (команда маркетинга КЛЮЧАВТО)

Категория «Регионы»



1 место – Курпек Алевтина ( команда маркетинга БОРАВТО)

2 место – Железникова Ксения (команда маркетинга Сура-Моторс)

3 место – Шамарина Екатерина ( команда маркетинга EXPOCAR)

Номинация: «Лучший клиентский опыт»

Дистрибьюторы



(победители выбраны по результатам опроса более 10 000 автовладельцев, пользователей «Авито Авто», обслуживавших свой автомобиль у официального дилера в 2021 году)



Разделение по сегментам:



Премиальный сегмент:

Россия: бренд VOLVO

Массовый сегмент:

Россия: бренд SUBARU

Дилерские центры

(показавшие наивысшие результаты по рейтингам, отзывам, онлайн и оффлайн проверкам, а также взаимодействию с клиентами в рамках онлайн-сервиса Авито Авто)



Разделение по сегментам:



Официальные дилеры:

Россия, новые автомобили: АРТАН, официальный Дилер Volkswagen в Нижнем Новгороде

Россия, автомобили с пробегом: KIA Центр Зубово

Независимый дилер:

Россия, автомобили с пробегом: компания «Прохор»

Номинация: «Легкий коммерческий транспорт»

Россия: официальный дилер АВТОРИТЭЙЛ



Номинация: «Коммерческий транспорт»

Разделение по подкатегориям:



Сельхозтехника: Boston Technic

Грузовики и Прицепы: Транзит-Дон

Дорожно-строительная техника: БИГЦЕНТР

О премии «АВТОДИЛЕР ГОДА»



Национальная премия «АВТОДИЛЕР ГОДА» — ежегодный проект, организованный аналитическим агентством Автостат и автомобильным онлайн-сервисом Авито Авто.

В 2022 году премия, которая проводится среди дилерских центров и холдингов в сфере организации продаж и сервиса, пройдет VIII по счету раз.

Каждый номинант премии проходит серьёзный конкурсный отбор, а лидеры рейтинга приглашаются на торжественную церемонию для награждения.