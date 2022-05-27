Лучших автодилеров России наградили в рамках премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022»

Партнерский материал
Цель национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА» – определение наиболее передовых дилерских центров и холдингов в сфере организации продаж и сервиса. К участию в премии традиционно были приглашены все дилерские центры и автомобильные холдинги России. Номинантов, прошедших серьезный конкурсный отбор, оказалось 51, это – лучшие дилеры легковых автомобилей и коммерческого транспорта, продемонстрировавшие наиболее эффективную работу в области продаж, маркетинга и сервиса.
Как и прежде, в общероссийский рейтинг вошли лидеры рынка авторитейла. При этом все дилерские центры были сгруппированы не только по трем сегментам (массовый, премиум, Luxury), но и по месту географического расположения. В массовом сегменте отдельно «соревновались» Москва, Санкт-Петербург, Центральный регион (ЦФО и СЗФО), Приволжский регион (ПФО), Южный регион (ЮФО и СКФО), Восточный регион (УФО, СФО и ДФО). В премиальном – Москва и Санкт-Петербург, регионы. В Luxury – вся Россия.
Что касается холдингов, то их эксперты тоже разделили на три группы, в зависимости от масштаба бизнеса: до 10 дилерских контрактов; 10-20 дилерских контрактов; более 20 дилерских контрактов. В каждой группе были названы победители в следующих номинациях:
- лучший дилер / холдинг по организации продаж новых автомобилей;
- лучший дилер / холдинг по организации продаж автомобилей с пробегом;
- лучший дилер / холдинг по организации сервиса.
В номинации «Лучший клиентский опыт» Авито Авто и агентство «АВТОСТАТ» отметили лидеров по качеству клиентского обслуживания. Чтобы определить победителей в этой номинации, было проанализировано качество работы дилерских центров с клиентами на сайте Авито по целому ряду показателей, включая отзывы покупателей.
Кроме того, были определены победители в специальной номинации Авито Авто «Маркетинг – Автомобили с пробегом». Победителей определили на основе анализа оборачиваемости склада и капитала в рамках Авито Авто. В этом году в рамках номинации впервые отметили поименно лучших специалистов по маркетингу на Авито Авто. В номинации участвовали маркетологи, прошедшие обучающие курсы Авито Авито, а за основу оценки лег анализ данных по качеству привлечения трафика на страницу компании, конверсионность объявлений, вариативность работы с инструментами продвижения.
В двух новых номинациях премии «АВТОДИЛЕР ГОДА» были отмечены лучшие дилеры коммерческого транспорта и LCV, использующие Авито как площадку для продвижения. При выборе лучших дилеров легкого коммерческого транспорта жюри ориентировалось как на эффективность привлечения трафика, так и на качество взаимодействия с клиентами. В номинации «Коммерческий транспорт» награждены лидеры по эффективности и качеству клиентского сервиса в трех специализированных категориях: «Сельхозтехника», «Дорожно-строительная техника», «Грузовики и Прицепы».
Уже восьмой год подряд мы оцениваем различные аспекты работы дилерских центров, начиная от продаж, маркетинга и заканчивая сервисом. В этом году премия «Автодилер года» проходит под слоганом «Лидерство вне обстоятельств». Сегодня наша отрасль столкнулась с серьезными вызовами. Мы уверены, что открытое взаимодействие, обмен опытом и совместный поиск лучших решений – это те принципы, которые помогут рынку. Мы со своей стороны продолжим развивать премию «Автодилер Года» и методологию выбора лучшиx игроков рынка, чтобы способствовать расширению и укреплению профессионального сообщества.
В 2015 году мы впервые обратились к дилерскому сообществу с идеей принять участие в национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА». Начинали мы всего с трех номинаций, а заявки на участие тогда прислали 227 дилерских центров. В 2022 году мы подводим итоги уже 8-й Премии и три года подряд собираем около 600 заявок. В этот раз мы назвали не только имена лучших дилеров, но и лучших холдингов и дистрибьюторов уже в семи номинациях. Особо отмечу, что уникальность нашей Премии состоит в том, что оценивались различные аспекты работы дилерского центра (и продажи, и сервис). А далее на основе интегральной оценки, рассчитанной по целому ряду показателей, мы выбрали лучших российских автодилеров, которые могут гордиться своими достижениями и активно использовать почетное звание «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022» для продвижения своих компаний.
ПОБЕДИТЕЛИ
Холдинги
Сегментация по масштабу бизнеса:
более 20 дилерских контрактов – компания КЛЮЧАВТО
10-20 дилерских контрактов – компания Форвард Авто
менее 10 дилерских контрактов – компания Автосеть РФ
Дилеры
Разделение по сегментам и регионам:
Сегмент Luxury:
Россия: АВИЛОН, официальный дилер Rolls-Royce
Премиальный сегмент:
Москва, Санкт-Петербург: BMW РОЛЬФ-Премиум Химки (РОЛЬФ)
Регионы: BMW КЛЮЧАВТО Ставрополь (КЛЮЧАВТО)
Массовый сегмент:
Москва: Тойота Центр Лосиный Остров (БИЗНЕС КАР)
Санкт-Петербург: РОЛЬФ Пулково, официальный дилер KIA (РОЛЬФ)
Центральный регион (ЦФО и СЗФО): КорсГрупп, официальный дилер KIA в Туле
Приволжский регион (ПФО): KIA на Хасана Туфана, официальный дилер KIA в Набережных Челнах (ТрансТехСервис)
Южный регион (ЮФО и СКФО): Тойота Центр Минеральные Воды (КЛЮЧАВТО)
Восточный регион (УФО, СФО и ДФО): Тойота Центр Красноярск (Медведь Холдинг)
Холдинги
Сегментация по масштабу бизнеса:
более 20 дилерских контрактов – компания РОЛЬФ
10-20 дилерских контрактов – компания Fresh Auto
менее 10 дилерских контрактов – компания Максимум
Дилеры
Разделение по сегментам и регионам:
Сегмент Luxury:
Россия: АВИЛОН, официальный дилер Bentley
Премиальный сегмент:
Москва, Санкт-Петербург: Мерседес-Бенц АВИЛОН (Волгоградка)
Регионы: Лексус-Казань (ТрансТехСервис)
Массовый сегмент:
Москва: Nissan Дмитровка (РОЛЬФ)
Санкт-Петербург: Рено на Выборгском (Петровский)
Центральный регион (ЦФО и СЗФО): LADA Орел (БН-Моторс)
Приволжский регион: LADA Нижний Новгород (ЮНИКОР)
Южный регион (ЮФО и СКФО): KIA КЛЮЧАВТО, Автомобили с пробегом Сочи
Восточный регион (УФО, СФО и ДФО): Киа-Центр Кемерово Юг , Ай-Би-Эм
Холдинги
Сегментация по масштабу бизнеса:
более 20 дилерских контрактов – компания РОЛЬФ
10-20 дилерских контрактов – компания АвтоСпецЦентр
менее 10 дилерских контрактов – компания БЦР Моторс
Дилеры
Разделение по сегментам и регионам:
Сегмент Luxury:
Россия: АВИЛОН, официальный дилер Bentley
Премиальный сегмент:
Москва, Санкт-Петербург: Автодом BMW Санкт-Петербург
Регионы: Лексус – Тюмень (Группа компаний КЛААС)
Массовый сегмент:
Москва: Тойота центр Кунцево
Санкт-Петербург: Рено на Софийской (Петровский)
Центральный регион (ЦФО и СЗФО): Тойота Центр Вологда (МАРТЕН)
Приволжский регион: Рено на Восстания Казань (КАН АВТО)
Южный регион (ЮФО и СКФО): Тойота Центр Минеральные Воды) (КЛЮЧАВТО)
Урал, Сибирь, Дальний Восток: Тойота Центр Красноярск (Медведь Холдинг)
Премиальный сегмент
Россия: ПАНАВТО
Массовый сегмент
Сегментация по масштабу склада автомобилей и регионам:
Сток 150+ автомобилей
Москва и Санкт-Петербург: РОЛЬФ Звезда Столицы Варшавка автомобили с пробегом
Регионы: Боравто Эксперт на Остужева
Сток до 150 автомобилей
Россия: ГК «АсАвто»
Лучшие специалисты по маркетингу автомобилей с пробегом
Разделение по регионам:
Категория «Столицы» (Москва и Санкт-Петербург):
1 место – Шеремет Анна (команда маркетинга АвтоСпецЦентр)
2 место – Солдатова Лилия ( команда маркетинга Major Auto)
3 место – Патрина Наталья (команда маркетинга КЛЮЧАВТО)
Категория «Регионы»
1 место – Курпек Алевтина ( команда маркетинга БОРАВТО)
2 место – Железникова Ксения (команда маркетинга Сура-Моторс)
3 место – Шамарина Екатерина ( команда маркетинга EXPOCAR)
Дистрибьюторы
(победители выбраны по результатам опроса более 10 000 автовладельцев, пользователей «Авито Авто», обслуживавших свой автомобиль у официального дилера в 2021 году)
Разделение по сегментам:
Премиальный сегмент:
Россия: бренд VOLVO
Массовый сегмент:
Россия: бренд SUBARU
Дилерские центры
(показавшие наивысшие результаты по рейтингам, отзывам, онлайн и оффлайн проверкам, а также взаимодействию с клиентами в рамках онлайн-сервиса Авито Авто)
Разделение по сегментам:
Официальные дилеры:
Россия, новые автомобили: АРТАН, официальный Дилер Volkswagen в Нижнем Новгороде
Россия, автомобили с пробегом: KIA Центр Зубово
Независимый дилер:
Россия, автомобили с пробегом: компания «Прохор»
Россия: официальный дилер АВТОРИТЭЙЛ
Разделение по подкатегориям:
Сельхозтехника: Boston Technic
Грузовики и Прицепы: Транзит-Дон
Дорожно-строительная техника: БИГЦЕНТР
О премии «АВТОДИЛЕР ГОДА»
Национальная премия «АВТОДИЛЕР ГОДА» — ежегодный проект, организованный аналитическим агентством Автостат и автомобильным онлайн-сервисом Авито Авто.
В 2022 году премия, которая проводится среди дилерских центров и холдингов в сфере организации продаж и сервиса, пройдет VIII по счету раз.
Каждый номинант премии проходит серьёзный конкурсный отбор, а лидеры рейтинга приглашаются на торжественную церемонию для награждения.
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