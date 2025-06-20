Заводы ×

Lada Iskra пропишется на бывшем российском заводе Nissan

20.06.2025 203 0 0

Дата старта выпуска машин российской марки на предприятии в Санкт-Петербурге, а также планируемый объём производства станут известны позже.

АВТОВАЗ на днях представил первый кроссовер российской марки – Lada Azimut, а также показал обновлённый внедорожник Niva Travel. Кроме того, в рамках 28-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российский производитель заключил соглашение о сотрудничестве с ООО «Автозавод Санкт-Петербург». Напомним, ранее эта площадка принадлежала японской компании Nissan, на её мощностях был налажен выпуск кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano.

На фото: седан Lada Iskra

Японцы осенью 2022-го продали свои российские активы ФГУП «НАМИ» (это госорганизация, входящая в состав Минпромторга РФ). Изначально петербургский завод перешёл под управление АВТОВАЗа и получил название «Лада Санкт-Петербург». Изначально здесь пытались выпускать паркетник Lada X-Cross 5, который представлял собой бейдж-инжиниринговый дореформенный FAW Bestune T77, но в серию этот автомобиль не пошёл.

Позже площадке, расположенной в Северной столице, ещё раз сменили название – на ﻿ «Автозавод Санкт-Петербург». В прошлом году здесь начали выпускать кроссоверы Xcite X-Cross 7 и X-Cross 8 (эти SUV собирают из китайских машинокомплектов). Их продажа налажена через дилерскую сеть российского бренда Lada.

1 / 2
2 / 2

Теперь стало известно о том, что на конвейер этого завода в дальнейшем встанет ещё одна модель. Документ, подписанный президентом АВТОВАЗа Максимом Соколовым и генеральным директором «Автозавода Санкт-Петербург» Иваном Мироновым предполагает, что на мощностях этой площадки пропишется Lada Iskra. Судя по всему, собирать эти автомобили российской марки планируется из машинокомплектов, которые будут поставляться с тольяттинского предприятия АВТОВАЗа.

На фото: салон Lada Iskra
1 / 3
На фото: салон Lada Iskra
2 / 3
На фото: салон Lada Iskra
3 / 3

Дата старта выпуска Lada Iskra на предприятии в Санкт-Петербурге, а также планируемый объём производства позже определит специальная рабочая группа, создание которой оговорено в подписанном соглашении. Напомним, семейство модели включает в себя седан, универсал, а также «приподнятый» пятидверный вариант с прибавкой Cross.

Как мы сообщали ранее, в модельном ряду Iskra займет нишу между Granta и Vesta. Габаритная длина новинки составляет 4333 мм, расстояние между осями – 2603 мм. У седана объём багажника равен 500 литров, у универсала – 480 литров. Базовая версия оснащается 90-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра, работающим в паре с 5МКП. Исполнениям подороже положен 106-сильный мотор аналогичного объёма, идущий в комплекте либо с шестиступенчатой механикой, либо с вариатором.

Промышленное производство Искры стартовало на заводе компании в Самарской области в апреле 2025-го. Старт продаж новинки планируется приурочить к празднованию дня рождения АВТОВАЗа: Lada Iskra появится у дилеров в следующем месяце, 20 июля. Цены седана и универсалов станут известны позже.

Россия АВТОВАЗ производство новинки бизнес заводы Lada Lada Iskra
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Деньги в трубу: нужно ли промывать катализатор и как это делать правильно Как только в машине появляется что-то новое, тут же изобретают какое-то средство, которое может этому новому каким-то чудом продлить жизнь. И если ко всяким чудесным жижам, которые промывают... 1648 3 1 20.06.2025
Статьи / Выбор авто Покупаем Hongqi H6: что это за автомобиль и почему именно он? На российский рынок вышла новая модель премиального китайского бренда Hongqi – лифтбек H6. Несмотря на довольно демократичный тип кузова, автомобиль очень интересен с точки зрения техники, д... 1814 4 1 19.06.2025
Статьи / Гаджеты Full HD, интерполяция и 2K: как отличается съемка видеорегистраторов с разным разрешением Full HD как самый массовый стандарт съемки видеорегистраторов никак не выйдет из моды, хотя кажется, что ему давно пора на пенсию. Как отличаются от Full HD-регистраторов гаджеты с более выс... 1497 0 0 19.06.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 27120 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12726 3 3 11.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Кокпит из четырех дисплеев и неожиданный простор: тест-драйв Changan Uni-K Самый эффектный китайский кроссовер? Ну если и не самый, то один из них – уж точно. И, что приятно, в отличие от младшего брата Uni-T, эта модель Changan получила менее вычурный облик. И от... 7855 5 4 21.01.2025
Обсуждаемое
16 АВТОВАЗ представил новинку на базе Vesta: дебютировал кроссовер Lada A...
16 Нужны ли нам дилеры и почему они панически боятся онлайн-продаж
12 5 причин покупать и не покупать Kia Seltos I
Новые комментарии
Change privacy settings