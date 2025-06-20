Lada Iskra пропишется на бывшем российском заводе Nissan

Дата старта выпуска машин российской марки на предприятии в Санкт-Петербурге, а также планируемый объём производства станут известны позже.

АВТОВАЗ на днях представил первый кроссовер российской марки – Lada Azimut, а также показал обновлённый внедорожник Niva Travel. Кроме того, в рамках 28-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) российский производитель заключил соглашение о сотрудничестве с ООО «Автозавод Санкт-Петербург». Напомним, ранее эта площадка принадлежала японской компании Nissan, на её мощностях был налажен выпуск кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano.

На фото: седан Lada Iskra

Японцы осенью 2022-го продали свои российские активы ФГУП «НАМИ» (это госорганизация, входящая в состав Минпромторга РФ). Изначально петербургский завод перешёл под управление АВТОВАЗа и получил название «Лада Санкт-Петербург». Изначально здесь пытались выпускать паркетник Lada X-Cross 5, который представлял собой бейдж-инжиниринговый дореформенный FAW Bestune T77, но в серию этот автомобиль не пошёл.

Позже площадке, расположенной в Северной столице, ещё раз сменили название – на ﻿ «Автозавод Санкт-Петербург». В прошлом году здесь начали выпускать кроссоверы Xcite X-Cross 7 и X-Cross 8 (эти SUV собирают из китайских машинокомплектов). Их продажа налажена через дилерскую сеть российского бренда Lada.

1 / 2 2 / 2

Теперь стало известно о том, что на конвейер этого завода в дальнейшем встанет ещё одна модель. Документ, подписанный президентом АВТОВАЗа Максимом Соколовым и генеральным директором «Автозавода Санкт-Петербург» Иваном Мироновым предполагает, что на мощностях этой площадки пропишется Lada Iskra. Судя по всему, собирать эти автомобили российской марки планируется из машинокомплектов, которые будут поставляться с тольяттинского предприятия АВТОВАЗа.

На фото: салон Lada Iskra 1 / 3 На фото: салон Lada Iskra 2 / 3 На фото: салон Lada Iskra 3 / 3

Дата старта выпуска Lada Iskra на предприятии в Санкт-Петербурге, а также планируемый объём производства позже определит специальная рабочая группа, создание которой оговорено в подписанном соглашении. Напомним, семейство модели включает в себя седан, универсал, а также «приподнятый» пятидверный вариант с прибавкой Cross.

Как мы сообщали ранее, в модельном ряду Iskra займет нишу между Granta и Vesta. Габаритная длина новинки составляет 4333 мм, расстояние между осями – 2603 мм. У седана объём багажника равен 500 литров, у универсала – 480 литров. Базовая версия оснащается 90-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра, работающим в паре с 5МКП. Исполнениям подороже положен 106-сильный мотор аналогичного объёма, идущий в комплекте либо с шестиступенчатой механикой, либо с вариатором.

Промышленное производство Искры стартовало на заводе компании в Самарской области в апреле 2025-го. Старт продаж новинки планируется приурочить к празднованию дня рождения АВТОВАЗа: Lada Iskra появится у дилеров в следующем месяце, 20 июля. Цены седана и универсалов станут известны позже.