Российский Xcite X-Cross 7 поступил в продажу

Бренд Xcite был официально запущен в январе этого года, премьера кроссовера X-Cross 7 состоялась в марте, теперь его можно купить. Выпускается Xcite X-Cross 7 на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, который теперь называется ООО «Автозавод Санкт-Петербург» и принадлежит НАМИ, то есть является государственным. 24 мая государственное информагентство ТАСС сообщило, что 317 сотрудников ООО «Автозавод Санкт-Петербург» были отправлены в простой до конца месяца, но причина этого простоя в сообщении не указана.
Бренд Xcite будет вести бизнес под крылом марки Lada и продавать свои машины через её дилерские центры, автомобили Xcite выставлены в специальных зонах, а на фасадах зданий дилеров Lada, которым доверили запуск нового бренда, появились логотипы Xcite. На первом этапе автомобили Xcite будут доступны у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Самаре, Тольятти и Нижнем Новгороде, далее география продаж будет расширяться.
Пресс-служба Xcite называет X-Cross 7 среднеразмерным кроссовером, но мы бы отнесли его к компактному классу: габаритная длина — 4500 мм, ширина — 1842 мм, высота — 1705 мм, колёсная база — 2670 мм. Заявленный дорожный просвет — 190 мм, угол въезда — 20 градусов, угол съезда — 21 градус. Салон — 5-местный, объём багажника — 475 л (со сложенными спинками заднего дивана — 1500 л). Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная. Штатная размерность шин — 225/60 R 18.
От исходного Chery Tiggo 7 Pro российский кроссовер отличается, по сути, лишь логотипами, шильдиками и дизайном радиаторной решётки. Chery Tiggo 7 Pro был заблаговременно снят с продаж, чтобы не мешаться выходу на рынок российского клона, но ещё в марте Tiggo 7 Pro можно было найти у дилеров за 2 570 000 рублей. Сейчас дилеры Chery предлагают в этом классе только полноприводный Tiggo 7 Pro Max c 1,6-литровым бензиновым турбомотором (150 л.с., 275 Нм), 7-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями) и полным приводом. Стоит Chery Tiggo 7 Pro Max от 2 940 000 рублей, но с учётом всех возможных скидок цену можно опустить до 2 620 000 рублей, а если взять кроссовер 2023 года выпуска, то минимальная цена составит 2 515 000 рублей.
В свою очередь Xcite X-Cross 7 в базовой комплектации Enjoy стоит 2 499 000 рублей, он оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором (147 л.с., 210 Нм) и вариатором, а привод — только передний. До 100 км/ч кроссовер Xcite разгоняется за 9,8 с, максимальная скорость — 186 км/ч. Цветов кузова на выбор всего шесть: красный, синий, белый перламутровый, серый, черный и серебристый. Обитый кожзамом салон может быть только чёрного цвета.
Базовая комплектация Enjoy — фиксированная, заводских опций не предусмотрено, в оснащение входят четыре подушки безопасности (две фронтальные, две боковые), система стабилизации (ESP), система помощи при трогании на подъеме, мониторинг усталости водителя, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, задние датчики парковки, 7-дюймовый приборный экран, 10-дюймовый мультимедийный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида, аудиосистема с шестью динамиками, три USB-порта, центральный бокс с охлаждением, обогрев передних и задних сидений, обогрев руля и лобового стекла, электропривод регулировок кресла водителя, электропривод багажной двери, рейлинги на крыше и другие мелкие удобства.
Xcite X-Cross 7 в топовой на данный момент комплектации Techno стоит 2 636 000 рублей, он дополнен оконными подушками безопасности, панорамной стеклянной крышей со шторкой, камерами кругового обзора, электроприводом регулировок обоих передних кресел, лотком беспроводной зарядки для смартфона, улучшенным освещением салона, датчиками дождя и света.
Заводская гарантия на кроссовер Xcite X-Cross 7 — 3 года или 100 000 км пробега, то есть такая же, как у Chery.
Добавим, что Chery Tiggo 7 Pro сейчас стабильно входит в топ-10 самых популярных новых автомобилей в России. Посмотрим, удастся ли кроссоверу Xcite X-Cross 7 добиться сопоставимого успеха, но вряд ли это случится раньше 2025 года — новой марке нужно время, чтобы как следует раскрутиться.
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Что в этом ведре российского то?! Сами ржёте когда пишете?