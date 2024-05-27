Российский Xcite X-Cross 7 поступил в продажу

Принадлежащий АВТОВАЗу бренд Xcite запустил в продажу свою первую модель — кроссовер X-Cross 7, представляющий собой слегка перелицованный Chery Tiggo 7 Pro. На данный момент Xcite X-Cross 7 предлагается только с передним приводом, 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 л.с. и вариатором, цена в базовой комплектации Enjoy составляет 2 499 000 рублей.

Бренд Xcite был официально запущен в январе этого года, премьера кроссовера X-Cross 7 состоялась в марте, теперь его можно купить. Выпускается Xcite X-Cross 7 на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, который теперь называется ООО «Автозавод Санкт-Петербург» и принадлежит НАМИ, то есть является государственным. 24 мая государственное информагентство ТАСС сообщило, что 317 сотрудников ООО «Автозавод Санкт-Петербург» были отправлены в простой до конца месяца, но причина этого простоя в сообщении не указана.

Бренд Xcite будет вести бизнес под крылом марки Lada и продавать свои машины через её дилерские центры, автомобили Xcite выставлены в специальных зонах, а на фасадах зданий дилеров Lada, которым доверили запуск нового бренда, появились логотипы Xcite. На первом этапе автомобили Xcite будут доступны у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Воронеже, Самаре, Тольятти и Нижнем Новгороде, далее география продаж будет расширяться.

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Пресс-служба Xcite называет X-Cross 7 среднеразмерным кроссовером, но мы бы отнесли его к компактному классу: габаритная длина — 4500 мм, ширина — 1842 мм, высота — 1705 мм, колёсная база — 2670 мм. Заявленный дорожный просвет — 190 мм, угол въезда — 20 градусов, угол съезда — 21 градус. Салон — 5-местный, объём багажника — 475 л (со сложенными спинками заднего дивана — 1500 л). Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная. Штатная размерность шин — 225/60 R 18.



От исходного Chery Tiggo 7 Pro российский кроссовер отличается, по сути, лишь логотипами, шильдиками и дизайном радиаторной решётки. Chery Tiggo 7 Pro был заблаговременно снят с продаж, чтобы не мешаться выходу на рынок российского клона, но ещё в марте Tiggo 7 Pro можно было найти у дилеров за 2 570 000 рублей. Сейчас дилеры Chery предлагают в этом классе только полноприводный Tiggo 7 Pro Max c 1,6-литровым бензиновым турбомотором (150 л.с., 275 Нм), 7-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями) и полным приводом. Стоит Chery Tiggo 7 Pro Max от 2 940 000 рублей, но с учётом всех возможных скидок цену можно опустить до 2 620 000 рублей, а если взять кроссовер 2023 года выпуска, то минимальная цена составит 2 515 000 рублей.



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В свою очередь Xcite X-Cross 7 в базовой комплектации Enjoy стоит 2 499 000 рублей, он оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором (147 л.с., 210 Нм) и вариатором, а привод — только передний. До 100 км/ч кроссовер Xcite разгоняется за 9,8 с, максимальная скорость — 186 км/ч. Цветов кузова на выбор всего шесть: красный, синий, белый перламутровый, серый, черный и серебристый. Обитый кожзамом салон может быть только чёрного цвета.



Базовая комплектация Enjoy — фиксированная, заводских опций не предусмотрено, в оснащение входят четыре подушки безопасности (две фронтальные, две боковые), система стабилизации (ESP), система помощи при трогании на подъеме, мониторинг усталости водителя, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, задние датчики парковки, 7-дюймовый приборный экран, 10-дюймовый мультимедийный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида, аудиосистема с шестью динамиками, три USB-порта, центральный бокс с охлаждением, обогрев передних и задних сидений, обогрев руля и лобового стекла, электропривод регулировок кресла водителя, электропривод багажной двери, рейлинги на крыше и другие мелкие удобства.



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Xcite X-Cross 7 в топовой на данный момент комплектации Techno стоит ﻿2 636 000 рублей﻿, он дополнен оконными подушками безопасности, панорамной стеклянной крышей со шторкой, камерами кругового обзора, электроприводом регулировок обоих передних кресел, лотком беспроводной зарядки для смартфона, улучшенным освещением салона, датчиками дождя и света.



Заводская гарантия на кроссовер Xcite X-Cross 7 — 3 года или 100 000 км пробега, то есть такая же, как у Chery.

Добавим, что Chery Tiggo 7 Pro сейчас стабильно входит в топ-10 самых популярных новых автомобилей в России. Посмотрим, удастся ли кроссоверу Xcite X-Cross 7 добиться сопоставимого успеха, но вряд ли это случится раньше 2025 года — новой марке нужно время, чтобы как следует раскрутиться.

