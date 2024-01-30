На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге наладят выпуск автомобилей под маркой Xcite

В компании рассказали, что с конвейера уже успела сойти первая партия автомобилей нового бренда, включающая в себя нескольких тысяч экземпляров. Старт продаж намечен на весну 2024 года.

Nissan осенью 2022 года продал свои российские активы ФГУП «НАМИ», государственной организации, входящей в состав Минпромторга РФ. Позже завод, на котором ранее выпускались кроссоверы японского бренда, перешёл под управление российской компании АВТОВАЗ, ему сменили название на «Лада Санкт-Петербург». Здесь производитель в середине прошлого года начал выпускать паркетник Lada X-Cross 5, который являлся результатом бейдж-инжиниринга дореформенного «китайца» FAW Bestune T77. В результате этот SUV так и не пошёл в серию, стороны без объяснения причин отказались от проекта.

На фото: так и не добравшийся до серии Lada X-Cross 5

Сейчас на бывшей площадке Nissan, которая ещё раз сменила название – на «Автозавод Санкт-Петербург», реализуется новый проект. Для него компания ранее зарегистрировала новый товарный знак в виде горизонтально растянутой литеры «Х», которая заключена в овал. Теперь пресс-служба российского производителя официально объявила о названии нового бренда, под которым здесь будут выпускаться автомобили – Xcite.



Логотип бренда Xcite

Как пояснили в компании, название бренда (произносится как «Иксáйт») образовано от английского глагола excite, который можно перевести как «волновать», «будоражить». Буква «X» в названии и эмблеме намекает на «внедорожный характер» автомобилей. Моделям, официальной информации о которых пока нет, уже придумали слоган – «Выигрывай в самом важном». Ещё в пресс-службе ООО «Автозавод Санкт-Петербург» отметили, что при оформлении дилерских центров и рекламных материалов планируется использовать жёлто-зелёную цветовую гамму.



Об автомобилях бренда Xcite пока что ничего неизвестно, кроме того, что они будут приспособлены к российским условиям эксплуатации. В компании рассказали, что сейчас на бывшем заводе Nissan уже собрана первая партия машин нового бренда, которая включает в себя нескольких тысяч экземпляров. Пока что компания продолжает накапливать складской запас, а старт продаж намечен на грядущую весну, более точный срок будет объявлен позже.



На фото: бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге (из архива)

«Автозавод Санкт-Петербург» пока что так и не раскрыл, кто стал его партнёром в рамках этого проекта. Согласно неофициальным сведениям, первой моделью новой марки окажется кроссовер Xcite X-Cross 7. По слухам, он окажется бейдж-инжиниринговым Chery Tiggo 7 Pro Max. Стоит отметить, что этот кроссовер продаётся в России, но его сейчас импортируют из Китая. Кстати, модель весьма востребована: судя по статистике Автостата, этот паркетник за прошлый год разошёлся тиражом в 41 057 шт., что обеспечило ему пятое место в десятке самых продаваемых автомобилей в РФ.



Слайд с планами АВТОВАЗа, которые включают в себя новый бренд

АВТОВАЗ рассказал о своих ближайших планах в начале января текущего года. Речь тогда шла в том числе о запуске нового бренда (судя по всему, Xcite), под которым планировался выпуск автомобилей сегментов C и D по лицензии. Ещё в компании пообещали расширить гамму Lada Vesta за счёт версии, которая оснащается двигателем 1.8 Evo, работающим в паре с автоматической коробкой передач. А семейство «классического» внедорожника Niva Legend должно пополниться за счёт спецверсии Lada Niva Sport. Также производитель выпустит Lada Aura и продолжит подготовку к производству новой линейки Lada Iskra. Позже будет реализован ещё один проект – выпуск кроссовера в сегменте B на платформе Весты. А в ближайшее время на конвейере ижевского завода стартует серийный выпуск различных версий Lada Largus.

