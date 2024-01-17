АВТОВАЗ зарегистрировал товарный знак для нового автомобильного бренда

Российский автопроизводитель рассказал о своих дальнейших планах на прошлой неделе в рамках пресс-конференции, посвящённой в том числе итогам прошлого года. Президент АВТОВАЗа Максим Соколов, в частности, подтвердил намерение компании запустить ещё один бренд, информации о нём пока немного. Известно, что под некой новой маркой планируется по лицензии выпускать автомобили стороннего производителя.

Планы АВТОВАЗа на ближайшие годы

Пока что в компании не рассказали о том, кто именно выступит в роли «стороннего производителя». Известно, что под новым брендом АВТОВАЗ изначально планирует выпускать две новинки сегментов C и D: на данный момент их обозначили только как «не кроссовер» и «кроссовер» (non-SUV и SUV). Другие официальные подробности об этом проекте появятся позже.



Сегодня стало известно о том, что дочерняя компания АО «АВТОВАЗ» – «Автозавод Санкт-Петербург» – на прошлой неделе подала заявки в Роспатент на регистрацию двух вариантов нового логотипа. Товарный знак представляет собой элемент, похожий на растянутую горизонтально литеру «X» с перемычкой по центру, при этом буква заключена в овал.

Один из вариантов нового логотипа АВТОВАЗа (второй — на превью)

Согласно документу, размещённому в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности, новый товарный знак распространяется на широкую группу товаров и услуг: в неё входят автомобили (включая беспилотные и спортивные), различные запасные части, ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств, а также тюнинг и игрушки.



Официальной информации о новой эмблеме от АВТОВАЗа пока не поступало. Судя по «дочке», подавшей заявки, логотип может быть использован для выпуска машин на заводе в Северной столице. Речь идёт о бывшем предприятия Nissan, которое перешло под управление российской компанией в конце 2022 года (японцы оставили за собой право обратного выкупа в течение ближайших нескольких лет).

На фото: Lada X-Cross 5 на конвейере петербугского завода

Напомним, ранее на этой площадке был налажен выпуск кроссовера Lada X-Cross 5: модель представляет собой результат бейдж-инжиниринга дореформенного «китайца» FAW Bestune T77. Предполагалось, что этот автомобиль появится в продаже на российском рынке в третьем квартале 2023 года, однако впоследствии в компании о нём будто «забыли». Этот SUV в итоге так и не пошёл в серию, по неподтверждённым данным, стороны отказались от проекта.



Не исключено, что АВТОВАЗ заключит договор с неким новым партнёром, по лицензии которого будет выпускать несколько моделей под новой маркой на петербургской площадке. По слухам, им может оказаться китайская компания Chery (пока что комментариев от сторон о возможном партнёрстве не поступало).