Лучшим водителем такси в России стал Олег Махматов

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17 мая определился финалист IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России – 2021». Им стал представитель Санкт-Петербурга Олег Махматов

Теория и практика

Побороться за высокое звание на федеральный этап конкурса «Лучший водитель такси в России – 2021» в город Грозный приехали жители 24 российских регионов. В течение двух дней они соревновались между собой. Участники показали хорошие знания на теоретическом и практическом этапе, блеснули талантами в творческом конкурсе. Соревнования начались 16 мая, водителям надо было продемонстрировать знания правил дорожного движения, таксомоторного законодательства и основ обеспечения безопасности при перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Затем они провели тренировку перед предстоящим практическим конкурсом и репетицию творческой части.

С самого утра 17 мая участники конкурса отправились на автодром мультикомплекса «Крепость Грозная» для прохождения предрейсового осмотра. А затем их ожидала торжественная церемония открытия конкурса «Лучший водитель такси в России – 2021», в которой приняли участие официальные делегации из разных российских субъектов. Со сцены конкурсантов поздравили высокие гости – глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова.

«От хорошего водителя такси зависит и первое впечатление туристов, и настроение горожан. Таксист должен не только знать законы и уметь управлять автомобилем, но и знать историю своего края и уметь ее преподнести пассажирам», – сказал, приветствуя гостей Чеченской Республики, Рамзан Кадыров.

После этого водители приступили к наиболее ответственной части конкурса. В рамках практического этапа они соревновались в скоростном маневрировании, выполняли упражнения на плавность вождения на время. Конкурсанты преодолели девять практических испытаний.

Стандарт качества для легкового такси

Одновременно с этим прошло заседание круглого стола, в котором приняли участие представители региональной исполнительной и законодательной власти. Участники дискуссии обсудили внедрение в российских субъектах Стандарта качества обслуживания населения легковым такси. А также рассмотрели правила поведения при поездке и нормы, направленные на повышение комфорта и безопасности перевозок.

«Нам сегодня надо ответить на несколько вопросов. Каким образом уполномоченные органы могут взаимодействовать с водителями? Как влиять на повышение качества предоставления услуги? Также хочется обсудить введение ведомственной награды для водителей такси», – сказала Ирина Зарипова.

Кроме этого участники круглого стола не смогли удержаться от обсуждения нового закона «О такси», проект которого менее недели назад Правительство РФ внесло в Госдуму для обсуждения. Получилась конструктивная беседа. Также Общественный Совет по развитию такси пригласил все заинтересованные стороны продолжить дискуссию на Конференции в Екатеринбурге, которая пройдет 26-27 мая.

Повышение престижа профессии водителя такси

Завершающим этапом стал творческий конкурс, на котором водители презентовали свои регионы, рассказывали о прошлом и настоящем, о культуре, обычаях, уважаемых земляках. Жюри оценивало артистизм, зрелищность, глубину замысла, культуру речи и поведение на сцене, оригинальность и стилистическую целостность. А затем по сумме очков, полученных во всех трех конкурсных турах, был определен победитель.

Им стал представитель Санкт-Петербурга Олег Владимирович Махматов. Кубок, медаль и сертификат на 150 тысяч рублей он получил из рук Министра транспорта и связи Чеченской Республики Рамзана Черхигова. Также чемпиону вручили главный приз конкурса – автомобиль Hyundai Solaris. Второе место и приз в 100 тысяч рублей завоевал водитель из Республики Дагестан Алил Абумуслимович Умаров. Третьим стал житель Тульской области Алексей Валериевич Фокин.

«Каждый день мы ездим на такси и встречаемся с водителями такси. И сейчас мы видим, что идет недооценка профессии. В России более двух миллионов водителей такси. Но при этом в общероссийском классификаторе такой профессии нет. И, к сожалению, сейчас многие водители не любят свою работу, считают ее временной. Задача этого конкурса – повышение престижа профессии. А в долгосрочной перспективе – изменение менталитета водителя такси. Хотелось бы, чтобы люди не только любили свою работу, но и гордились ей», – сказала Ирина Зарипова.

Из Грозного в Петербург

Победитель Олег Махматов в конкурсе «Лучший водитель такси в России» участвует уже в третий раз. В первый год он не смог преодолеть региональный этап, тогда занял лишь четвертое место. Зато на следующий год, став победителем у себя в Санкт-Петербурге, он вышел в финал. Но тогда на всероссийском этапе вновь удалось занять лишь четвертое место. И вот, наконец-то, третья попытка оказалась удачной. Как признается победитель, подготовка к конкурсу прошла достаточно скомкано. Но в своих силах он был уверен, хотя соперников называет очень опытными и достойными.

«Ощущения от победы просто непередаваемые и незабываемые. Очень рад, что выиграл автомобиль. Это, наверное, самый крупный выигрыш в моей жизни. Очень рад, что смогу поехать на нем домой в Петербург. Давно очень мечтал съездить до Грозного на машине. Раньше мне это не удавалось. А теперь вот получится поехать из Грозного. Я благодарен организаторам, как нашим, так и со стороны Чеченской республики, за проведение конкурса на таком достойном уровне. Возможно, в следующем году вновь приму участие в региональном этапе и, если повезет, то и в общероссийском», – поделился впечатлениями от победы Олег Махматов.