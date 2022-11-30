Lucid может разработать новый седан, который составит конкуренцию Tesla Model 3

История американской компании началась в 2007 году, сначала она называлась Atieva. По первому времени этот стартап разрабатывал электрические силовые установки на базе Mercedes-Benz Vito. Актуальное наименование – Lucid Motors – производитель получил в 2016 году, накануне официальной презентации прототипа первенца. Напомним, им стал большой «зелёный» седан Air, товарная версия которого сейчас уже вышла на рынок. В сравнительно скором времени линейку марки пополнит ещё одна модель – речь идёт об анонсированном ранее кроссовере Gravity, производство которого должно стартовать в 2024 году.

На фото: Lucid Gravity

Как в ходе интервью Automotive News отметил старший вице-президент компании по дизайну и бренду Дерек Дженкинс, Lucid представляет собой «не просто производство роскошных автомобилей», а скорее «технологию, которая выводит электромобили на новый уровень». В зарубежных СМИ предположили, что Lucid может пойти по пути Tesla и вслед за большим роскошным седаном и кроссовером выпустит электромобиль меньших габаритов и по более доступной цене.



На фото: Lucid Air Sapphire

Предполагается, что третьей новинкой Lucid может стать седан, который, вероятно, в дальнейшем составит конкуренцию Tesla Model 3. Отметим, по данным Carsalesbase, по итогам прошлого года продажи этой модели Теслы в США снизились на 27% до 121 610 экземпляров. При этом в текущем году у Model 3 ощутимый плюс: за три квартала дилеры продали 138 100 шт., что на 57% больше, чем в январе-сентябре 2021-го.



Ранее в Сети уже мелькали кадры, где Дерек Дженкинс и генеральный директор Lucid Питер Роулинсон находятся рядом с тремя автомобилями. Одним из них являлся большой седан Air, в другом силуэте угадывался кроссовер Gravity, а третьей новинкой, судя по скрытым с помощью ткани очертаниям, стал некий прототип небольшой «четырёхдверки». Визуально по форме капота и спойлеру на корме он напоминает своего «старшего брата».



Lucid занимается разработкой новой платформы, которая ляжет в основу более массовых автомобилей люксового сегмента. Не исключено, что на этой «тележке» будет базироваться не только седан, но и паркетник. Таким компактным автомобилям Lucid понадобится меньше батарей, что позволит снизить их стоимость.



Отметим, стартовая цена базового варианта Lucid Air Pure равна 89 050 долларов, за Dream Edition в США просят не менее 170 500 долларов; а покупка топового варианта Sapphire обойдётся примерно в 250 тыс. долларов. Прайс-лист Gravity пока не обнародован, но этот автомобиль тоже окажется вовсе не дешёвым. Предполагается, что стартовый ценник небольшого седана Lucid составит около 50 тыс. долларов. Ожидается, что новинка может появиться на рынке в 2025 году, перед этим производитель намерен увеличить производственную мощность своего завода в Аризоне до 400 тыс. машин в год.