ЛУКОЙЛ представил высокоэффективные масла для строительной техники на выставке CTT EXPO

ЛУКОЙЛ принимает участие в одном из самых авторитетных мероприятий строительной отрасли – выставке CTT Expo 2023. На стенде Компании посетителям выставки предоставлена возможность познакомиться с самыми актуальными продуктами из ассортимента высококачественных смазочных материалов для строительной техники, а также получить консультацию специалистов.

Основой экспозиции стенда стали флагманские продуты ЛУКОЙЛ моторной, гидравлической и трансмиссионной группы. В качестве моторных масел Компания представила одни из самых востребованных на рынке – линейку LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL серии М5 и LE, а также масло LUKOIL AVANTGARDE ULTRA M3. Они разработаны с учетом строгих требований ведущих производителей дизельных двигателей, в том числе современных высокооборотистых и оборудованных фильтрами сажевых частиц (DPF), а также требующих применения технологии «LowEmissions» сочетающей в себе высокое щелочное число и низкий показатель сульфатной зольности.

Благодаря уникальной комбинации высококачественных базовых масел и высокоэффективных пакетов присадок масла этих линеек успешно зарекомендовали себя при эксплуатации в коммерческой, карьерной и строительной технике в различных условиях, в том числе и экстремальных.

Другие группы масел представлены на стенде такими продуктами, как ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ MN 75W-90 – универсальное полностью синтетическое масло категории TDL (Total Driveline Lubricants) для механических коробок передач, дифференциалов и главных передач коммерческой техники, а также высокоэффективное трансмиссионно-гидравлическое ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ММ SYNTH 5W-30, применяемое в трансмиссиях внедорожной техники и обеспечивающее плавную работу фрикционных элементов. В общей сложности экспозиция стенда включает более десяти масел и смазок различного назначения.

Партнёрский материал