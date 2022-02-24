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Лукойл расширяет линейку энергоэффективных масел

24.02.2022 200 0 1

ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») пополнило ассортимент маловязких смазочных материалов новым продуктом премиальной линейки LUKOIL GENESIS. Это синтетическое всесезонное моторное масло предназначено для новейших бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей европейских брендов.

 

Партнерский материал

LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 0W-20 разработано в соответствии с современными требованиями Ассоциации европейских производителей автомобилей – ACEA С5 и Американского института нефти – API SN Plus, а также спецификаций VW 508 00/509 00 и Porsche C20. Благодаря эксклюзивной сбалансированной комбинации высокотехнологичных базовых масел и пакета высокоэффективных присадок в сочетании с собственными инновационными технологиями масло успешно прошло многочисленные лабораторные и стендовые испытания. Полученные результаты не только подтвердили соответствие продукта строгим требованиям современных стандартов, но и значительно превзошли их по ряду физико-химических показателей.  

Новое масло ЛУКОЙЛ обладает комплексом важных для потребителя преимуществ, в числе которых улучшенная защита двигателя от образования отложений и износа. Оно обеспечивает легкий «холодный запуск» двигателя благодаря низкотемпературным свойствам. Также это моторное масло относится к классу энергоэффективных смазочных материалов и обладает повышенной топливной экономичностью за счет низкого показателя высокотемпературной вязкости при высокой скорости сдвига (HTHS).

GENESIS ARMORTECH GC 0W-20 предназначено для широкого модельного ряда автомобилей европейских брендов, в числе которых Audi, Seat, Skoda, Volkswagen и полностью совместимо с системами доочистки выхлопных газов, чувствительных к уровню сульфатной зольности. Продукт поступил в розничную продажу в феврале 2022 года.

Россия авто и технологии

 

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