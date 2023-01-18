Mahindra XUV400: электрический брат SsangYong Tivoli выходит на рынок

Компания Mahindra & Mahindra начала продажи своего первого электрического кроссовера XUV400, сделанного на базе южнокорейского SsangYong Tivoli. Новинка оснащается единственным электромотором на передней оси мощностью 150 л.с., но предлагает две батареи на выбор.

Индийский авторынок медленно, но верно разворачивается в сторону электромобилей, а потому батарейных новинок здесь становится всё больше. В арсенале Mahindra & Mahindra уже есть дешёвенькие электрические моторикшы, фургончики и приснопамятный электроседан eVerito на базе Renault Logan первого поколения, а субкомпактный кроссовер XUV400 — первый продукт современного уровня, на который компания возлагает большие надежды.

Премьера Mahindra XUV400 состоялась ещё в сентябре прошлого года, на этой неделе новинка поступила в продажу. XUV400 — это, по сути, электрическая конверсия южнокорейского кроссовера SsangYong Tivoli (Mahindra & Mahindra до прошлого года включительно владела компанией SsangYong Motor), причём у Tivoli есть и «углеводородный» индийский родственник Mahindra XUV300. Разница в индексах объясняется тем, XUV300 имеет укороченный по сравнению с исходным «корейцем» кузов: габаритная длина XUV300 — 3995 мм, она даёт модели налоговые льготы. Электромобилям в Индии «габаритные» льготы не полагаются, поэтому XUV400 «подпиливать» смысла не было, его габаритная длина — 4200 мм. Колёсная база у всех родственных моделей одна — 2600 мм. Габаритная ширина электрического кроссовера — 1821 мм, высота — 1634 мм, объём багажника — 378 л.



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Единственный электромотор в Mahindra XUV400 расположен спереди и вращает передние колёса, его максимальная отдача — 110 кВт (150 л.с.) и 310 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 8,3 с, максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч. Водителю доступны три ездовых режима — Fun, Fast и Fearless, они отличаются друг от друга уровнями рекуперативного торможения, отклика на педаль акселератора и реактивного усилия на руле.



Базовая версия EC (от 1 599 000 индийских рупий или 1,34 млн российских рублей в переводе по текущему курсу) оснащается батареей ёмкостью 34,5 кВт·ч, её полного заряда хватит на 375 км пробега по индийскому циклу MIDC. Более дорогоему исполнению EL (от 1 899 000 рупий или 1,59 млн рублей) положена батарея ёмкостью 39,4 кВт·ч, с ней запас хода увеличивается до 456 км. Максимальная мощность зарядки невысокая — 50 кВт, а в базовой версии бортовое зарядное устройство рассчитано всего на 3,3 кВт, ждать полной зарядки батареи придётся около 13 часов.

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В базовую комплектацию XUV400 входят две подушки безопасности, кондиционер, тканевый салон, 16-дюймовые стальные колёса и простенькие галогенные фары, а на «полном фарше» электрокроссовер предлагает шесть подушек, литые колёса, светодиодную «оптику», мультимедийную систему с 7-дюймовым дисплеем и камерой заднего вида, кожаную обивку, люк в крыше и другие удобства. Главным конкурентом Mahindra XUV400 на индийском рынке будет Tata Nexon EV.



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Любопытно, что у исходного SsangYong Tivoli электрической версии нет, свою первую электрическую модель корейский бренд сделал на базе более крупного кроссовера Korando.

