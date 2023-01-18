Mahindra XUV400: электрический брат SsangYong Tivoli выходит на рынок

Индийский авторынок медленно, но верно разворачивается в сторону электромобилей, а потому батарейных новинок здесь становится всё больше. В арсенале Mahindra & Mahindra уже есть дешёвенькие электрические моторикшы, фургончики и приснопамятный электроседан eVerito на базе Renault Logan первого поколения, а субкомпактный кроссовер XUV400 — первый продукт современного уровня, на который компания возлагает большие надежды.
Премьера Mahindra XUV400 состоялась ещё в сентябре прошлого года, на этой неделе новинка поступила в продажу. XUV400 — это, по сути, электрическая конверсия южнокорейского кроссовера SsangYong Tivoli (Mahindra & Mahindra до прошлого года включительно владела компанией SsangYong Motor), причём у Tivoli есть и «углеводородный» индийский родственник Mahindra XUV300. Разница в индексах объясняется тем, XUV300 имеет укороченный по сравнению с исходным «корейцем» кузов: габаритная длина XUV300 — 3995 мм, она даёт модели налоговые льготы. Электромобилям в Индии «габаритные» льготы не полагаются, поэтому XUV400 «подпиливать» смысла не было, его габаритная длина — 4200 мм. Колёсная база у всех родственных моделей одна — 2600 мм. Габаритная ширина электрического кроссовера — 1821 мм, высота — 1634 мм, объём багажника — 378 л.
Единственный электромотор в Mahindra XUV400 расположен спереди и вращает передние колёса, его максимальная отдача — 110 кВт (150 л.с.) и 310 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 8,3 с, максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч. Водителю доступны три ездовых режима — Fun, Fast и Fearless, они отличаются друг от друга уровнями рекуперативного торможения, отклика на педаль акселератора и реактивного усилия на руле.
Базовая версия EC (от 1 599 000 индийских рупий или 1,34 млн российских рублей в переводе по текущему курсу) оснащается батареей ёмкостью 34,5 кВт·ч, её полного заряда хватит на 375 км пробега по индийскому циклу MIDC. Более дорогоему исполнению EL (от 1 899 000 рупий или 1,59 млн рублей) положена батарея ёмкостью 39,4 кВт·ч, с ней запас хода увеличивается до 456 км. Максимальная мощность зарядки невысокая — 50 кВт, а в базовой версии бортовое зарядное устройство рассчитано всего на 3,3 кВт, ждать полной зарядки батареи придётся около 13 часов.
В базовую комплектацию XUV400 входят две подушки безопасности, кондиционер, тканевый салон, 16-дюймовые стальные колёса и простенькие галогенные фары, а на «полном фарше» электрокроссовер предлагает шесть подушек, литые колёса, светодиодную «оптику», мультимедийную систему с 7-дюймовым дисплеем и камерой заднего вида, кожаную обивку, люк в крыше и другие удобства. Главным конкурентом Mahindra XUV400 на индийском рынке будет Tata Nexon EV.
Любопытно, что у исходного SsangYong Tivoli электрической версии нет, свою первую электрическую модель корейский бренд сделал на базе более крупного кроссовера Korando.
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