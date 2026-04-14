  • Маленький хэтчбек Leapmotor T03 превратили в фургон, цена известна

Маленький хэтчбек Leapmotor T03 превратили в фургон, цена известна

14.04.2026 96 0 0
Маленький хэтчбек Leapmotor T03 превратили в фургон, цена известна

Выпуск модели, предназначенной для европейского рынка, налажен в Китае, а переоборудование проводится в Турине (Италия).

Поднебесный стартап Leapmotor, основанный в 2015 году, и корпорация Stellantis создали совместное предприятие Leapmotor International осенью 2023-го. Это позволило Стеллантису стать эксклюзивным представителем продукции бренда Leapmotor за пределами Большого Китая (входят Гонконг, Макао и Тайвань). Марка официально представила свой субкомпактный хэтчбек Leapmotor T03, предназначенный для европейского рынка, в сентябре 2024 года.

На фото: хэтчбек Leapmotor T03

Ближе к концу 2024-го на заводе Stellantis в польском городе Тыхы стартовала серийная сборка хэтчбеков Leapmotor T03 для Старого Света. Однако уже весной 2025 года выпуск был прекращён из-за того, что Польша поддержала введение повышенных пошлин на электромобили китайского производства. Stellantis искал иную площадку по выпуску ситикара, но судя по тому, что сейчас «электрички» импортируются из Китая, пока не нашёл.

На фото: Leapmotor T03 LCV
На фото: Leapmotor T03 LCV
На фото: Leapmotor T03 LCV
На фото: Leapmotor T03 LCV
Тем не менее, производитель подготовил новую модификацию, созданную на базе Leapmotor T03. Речь идёт о переоборудованной в маленький фургончик версии, известно, что официальная «переделка» проводится на заводе Stellantis в Турине (Италия). В пресс-службе автогиганта отметили, что Leapmotor T03 LCV – это лёгкий коммерческий электромобиль, созданный «для удовлетворения растущего спроса на доступные решения в области городской логистики».

Габаритная длина фургончика равна 3620 мм, ширина – 1652 мм, высота – 1577 мм, расстояние между осями – 2400 мм. Объём получившегося в результате доработки грузового отсека составляет 657 литров, а грузоподъёмность этой пятидверки составляет 220 кг (подойдёт для доставки небольших посылок по городу). Модели достались 15-дюймовые стальные колёсные диски чёрного цвета и комплект водительских ассистентов ADAS.

Фургончик имеет только передний ряд, состоящий из двух сидений – для водителя и одного пассажира, место заднего дивана занято расширенным грузовым отделением с ровным полом и металлической сетчатой перегородкой, отделяющей пассажирскую часть от грузовой. На передней панели расположены два дисплея: 8-дюймовый исполняет роль виртуальной приборки, а у тачскрина информационно-развлекательной системы диагональ составляет 10,1 дюйма.

Техника у Leapmotor T03 LCV, конечно же, стандартная. Мощность единственного электромотора, расположенного на передней оси, составляет 95 л.с., а его максимальный крутящий момент – 158 Нм. Ему положена тяговая батарея ёмкостью 37,3 кВт*ч, а запас хода на одной зарядке у фургончика составляет 256 км (при расчёте по циклу WLTP). Максимальная мощность зарядки батареи равна 45 кВт, «дозаправиться» с 30 до 80% с ней можно примерно за 36 минут.

Первые «электрофургоны» поступят в дилерские центры летом 2026 года. Стартовая цена Leapmotor T03 LCV уже известна, она составляет 14 590 евро, что эквивалентно примерно 1,3 млн рублей по текущему курсу.

