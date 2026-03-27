Гибридные авто ×

Manhart MH5 900E Touring: мощный «утюг», рождённый обижать суперкары

27.03.2026
Германское тюнинг-ателье Manhart представило доработанный спортуниверсал BMW M5 Touring поколения G99: мощность его гибридной силовой установки увеличена 727 до 910 л.с.

В начале осени прошлого года компания Manhart представила проект MH5 900E в кузове седан на базе актуального BMW M5 (G90), и только теперь появилась аналогичная машина в кузове универсал (G99).

Напомним, что исходный BMW M5 Touring справил премьеру летом 2024 года и шокировал общественность своей тяжеловесностью. Из-за plug-in гибридной силовой установки снаряженная масса «сарая» достигла 2475 кг. Под стать массе и грузный облик автомобиля, которые не в состоянии компенсировать даже очень большие колёса. Manhart установила на MH5 900E Touring собственные 22-дюймовые кованые «катки» Concave One.

Из новых кузовных деталей универсал получил только развитый спойлер в нижней части переднего бампера, а в остальном новый образ создают фирменные декоративные полосы и наклейки Manhart. Подвеска занижена, причём можно выбрать один из двух вариантов занижения — с комплектом H&R либо KW Suspensions. Тормоза остались без изменений, однако Manhart может предложить более мощные, если клиент сочтёт стоковые тормоза недостаточно эффективными.

Plug-in гибридная силовая установка BMW M5 Touring в стоке выдаёт 727 л.с. и 1000 Нм, а после прокачки в Manhart — 910 л.с. и 1200 Нм. Электрическую часть силовой установки специалисты Manhart не трогали, прирост производительности обеспечили исключительно упражнения с 4,4-литровым мотором V8 (повышение давление наддува, новая программа управления), вдобавок установлена новая выхлопная система из нержавеющей, которая звучит ярче стоковой.

К слову, двигатель V8 на всех BMW M5 был недавно дефорсирован с 585 до 544 л.с. в угоду грядущим экологическим нормам Euro 7, но Manhart может исправить и этот недостаток. Как изменилась разгонная динамика после прокачки двигателя, Manhart не сообщает, но уверяет, что MH5 900E Touring может посрамить в светофорных гонках многие суперкары — главное держите тяговую батарею заряженной. Стандартный BMW M5 Touring набирает первую «сотню» за 3,6 с, максимальная скорость с опциональным пакетом M Driver’s Package — 305 км/ч.

Салон универсала получил от Manhart новые коврики и новую обивку потолка из алькантары. Дополнительные модификации возможны по желанию.

универсал спортивные авто тюнинг новинки гибридные авто BMW BMW M5
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Обсуждаемое
47 Культурное вождение или езда «по понятиям»: каков твой выбор?
5 Внешность в стиле «электричек» и новый салон: тест-драйв новой Omoda C...
3 Обновлённый Nissan Z: ретро-передок в «базе», версия Nismo с МКП и тор...
Новые комментарии
Change privacy settings