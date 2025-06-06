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  • Manhart TR 900 II: в ожидании нового флагмана прокачиваем старый — получите 922 л.с.

Manhart TR 900 II: в ожидании нового флагмана прокачиваем старый — получите 922 л.с.

06.06.2025 22 0 0

Германское тюнинг-ателье Manhart Performance представило свой самый мощный проект на базе Porsche 911 поколения 992, за основу взята временно снятая с производства версия Turbo S.

В мае прошлого года компания Porsche дала старт обновлению семейства заднемоторных спорткаров поколения 992, но пока так и не представила в обновлённом кузове наиболее мощные версии Turbo, Turbo S и GT2 RS (причём версии GT2 RS не было и до рестайлинга), поэтому тюнеры продолжают упражняться с тем, что осталось, а именно с раннее выпущенными экземплярами наиболее мощных Porsche 911.

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Manhart TR 900 II сделан на базе последнего на данный момент Porsche 911 Turbo S — это полноприводное купе с 3,8-литровой оппозитной «битурбошестёркой», выдающей в стоке 650 л.с. и 800 Нм. Специалисты Manhart немного «подкормили» этот мотор путём установки более производительных турбокомпрессоров, новой программы управления и новой системы выхлопа из нержавеющей стали, получив на выходе 922 л.с. и 1090 Нм.

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8-ступенчатый «робот» PDK с двумя сцеплениями усилен и перенастроен под возросшую нагрузку, а вот стоковые карбон-керамические тормоза Porsche в Manhart сочли и так достаточно эффективными и не стали их менять. Подвеска занижена на 30 мм с помощью новых пружин H&R. Собственные кованые колёса Manhart Concave One обуты в низкопрофильные шины Continental SportContact 7 размерности 255/30 ZR 21 спереди и 335/25 ZR 22 сзади.

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Наружный апргейд, кроме того, включает новый аэродинамический обвес из углепластика с увеличенным передним спойлером, расширенными порогами, новым задним диффузором и новым антикрылом на корме. На капот, боковины, крышки капота и багажника нанесены декоративные чёрные полосы, крыша окрашена в чёрный цвет.

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Салон остался, по сути, стандартным, он обшит чёрной кожей, но компания Manhart добавила сюда свои логотипы на подголовниках, накладки на пороги, коврики и эмблемы. По желанию клиента возможна полная перешивка салона и декорирование выбранными материалами. Цена Manhart TR 900 II на сайте тюнера не указана.

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