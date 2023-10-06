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  • Mansory Defender Black Edition: располневший от карбона кузов и форсированный V8

Mansory Defender Black Edition: располневший от карбона кузов и форсированный V8

06.10.2023 58 0 0

Германское тюнинг-ателье Mansory выкатило очередной лимитированный проект для любителей брутальных внедорожников, на сей раз донором послужил короткобазный Land Rover Defender 90 в топовой комплектации.

Современный Land Rover Defender всё чаще становится объектом для тюнинга и догнал по числу всевозможных конверсий легендарный Mercedes-Benz G-класса. Разумеется, ателье Mansory не могло обойти стороной этого заслуженного «британца» и представило на этой неделе свой Defender Black Edition. Стиль Mansory в этой новинке угадывается безошибочно, в толпе такой внедорожник точно не затеряется.

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Внешний апгрейд затронул почти все кузовные поверхности, но в первую очередь бросаются в глаза расширенные колёсные арки и распухшие пороги с эффектными крылышками по краям, украшенными оранжевой окантовкой. Бамперы тоже расширены и получили более агрессивный дизайн, новая радиаторная решётка снабжена оранжевыми ноздрями, а капот — вентиляционными прорезями в передней части. На крыше спереди появилась светодиодная «люстра», сзади — разделённый на две части спойлер. Фары и фонари получили новые рамки. Весь комплект изготовлен из углепластика, он прекрасно гармонирует с массивными чёрными глянцевыми колёсами Mansory FD.15, обутыми в низкопрофильные покрышки размерности 295/30 R 24.

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Преобразования в салоне не менее значительные: он полностью перешит и получил сотни новых декоративных деталей из кожи, замши и карбон — Mansory изменила даже дизайн обода руля, снабдив его верхнюю секцию небольшим экраном и меткой центрального положения. Обитый чёрной замшей потолок своей фактурой имитирует карбон, а россыпь разнокалиберных светодиодов имитирует звёздное небо. Контрастные оранжевые вставки не позволяют назвать декор салона мрачным, но, разумеется, по желанию заказчика цветовая палитра отделки может быть какой угодно.

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Технический апгрейд у Mansory Defender Black Edition тоже есть, просто ателье из баварского городка Бранд, как обычно, очень скудно его описывает: известно, что 5,0-литровый бензиновый компрессорный V8 получил ряд новых деталей (в том числе спортивную выхлопную систему), благодаря которым его отдача со стоковых 525 л.с. и 625 Нм выросла до 650 л.с. и 870 Нм, время разгона до «сотни» сократилось с 5,2 до 4,7 с, максимальная скорость увеличилась с 240 до 250 км/ч.

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Mansory обещает выпустить только 10 экземпляров Defender Black Edition и не разглашает их цену, зато уже анонсирован новый проект на базе пятидверного Defender 110 — судя по тизеру, его сильно порежут и превратят в трёхдверный, в духе Mansory Gronos Coupe EVO C на базе «гелика» — ждём с нетерпением.

внедорожник тюнинг новинки Land Rover Land Rover Defender

 

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