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  • Британский шик: кабриолет Flying Huntsman 90 Spyder на базе Land Rover Defender 90

Британский шик: кабриолет Flying Huntsman 90 Spyder на базе Land Rover Defender 90

05.10.2023 79 0 0

Flying Huntsman, дочернее кузовное ателье британского тюнера Kahn Design, анонсировало мелкосерийный двухместный спайдер со складной крышей на базе актуального трёхдверного внедорожника Land Rover Defender 90, его производство начнётся в следующем году.

Компания Kahn Design, основанная в 1998 году дизайнером и предпринимателем Афзалом Каном, имеет большой опыт постройки сложных конверсий на базе автомобилей Land Rover (особенно прославился удлинённый шестиколёсный классический Defender), но анонсированный сегодня Flying Huntsman 90 Spyder подаётся как новая веха в развитии ателье и в тоже время как дань памяти «золотому веку британского кузовостроения».

Напомним, что в заводской гамме актуального Land Rover Defender нет версии с открытым верхом, хотя такая была у его рамного предшественника — она называлась Soft Top. Пробел в заводской гамме успешно восполняют тюнинг-ателье: весной этого года на рынок вышел кабриолет Land Rover Defender Valiance Convertible от нидерландской мастерской Heritage Customs и дизайнера Нильса ван Роя, а Flying Huntsman 90 Spyder — ещё более смелое видение прогулочной версии внедорожника.

Обычно словом Spyder обозначаются открытые версии спорткаров, причём, например, у Porsche это наиболее дорогие версии, отличающиеся от «просто кабриолетов» особым дизайном кормы и фигурным аэродинамическим обтекателем за салоном. Ателье Flying Huntsman тоже придумала для своего Спайдера изящный обтекатель, он изготовлен вручную из лёгкого листового алюминия и накрывает заднюю часть салона, так что задние сиденья приходится демонтировать, но остаётся багажник, сопоставимый по объёму с багажником стандартного заводского Land Rover Defender 90.

Пока опубликованы только дизайнерские эскизы Flying Huntsman 90 Spyder, на них видно, что поверх обтекателя можно установить натяжной матерчатый верх с длинными задними лямками, он позволяет путешествовать в условиях непогоды, но устанавливать и снимать крышу придётся вручную.

Строительство первого экземпляра Flying Huntsman 90 Spyder компания Афзала Кана намерена завершить во втором квартале 2024 года, в год ателье будет изготавливать не более восьми таких кабриолетов, на производство каждого потребуется около шести месяцев. Цена пока не названа, но ясно, что она будет очень высокой с учётом эксклюзивной отделки каждого экземпляра и большого количества необходимых для производства человеко-часов.

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