Новинки ×

Marc Philipp Gemballa и Ruf объединятся ради реинкарнации Porsche 959

18.02.2021 44 0 0

Творческий союз двух немецких компаний подарит миру мелкосерийный суперкар в стиле классического Porsche 959. Премьера ожидается весной.

 

Марк Филипп Гембалла — это сын Уве Гембаллы, бывшего владельца знаменитого немецкого тюнинг-ателье Gemballa, убитого во время деловой поездки в ЮАР в 2010 году. После его смерти компания обанкротилась, перешла в руки новых владельцев и существует до сих пор. Повзрослевший сын Уве в 2020 году основал собственную компанию, в связи с чем бывшая фирма его отца даже подала на Марка Филиппа в суд за незаконное использование торговой марки, но пока что две одноимённые компании существуют параллельно.

Marc Philipp Gemballa Project Sandbox

Гембалла-младший хочет выпускать мелкосерийные эксклюзивные спорткары, и первым его проектом будет машина по мотивам легендарного Porsche 959, известная пока под кодовым именем Project Sandbox — коммерческое название будет обнародовано позже. На днях Марк Филипп опубликовал пару тизеров грядущей новинки и рассказал, что двигатели для неё будет поставлять другое знаменитое немецкое тюнинг-ателье — Ruf.

Ruf, впрочем, – это уже давно больше, чем просто тюнинг-ателье: компания занимается выпуском полностью оригинальных спорткаров, лишь внешне напоминающих классические Porsche 911. В прошлом году она представила полноприводное кросс-купе Rodeo, и примерно в том же жанре хочет сделать машину Марк Филипп Гембалла, только стилистически близкую к Porsche 959.

Porsche 959
1 / 5
Porsche 959
2 / 5
Porsche 959
3 / 5
Porsche 959
4 / 5
Porsche 959
5 / 5

Porsche 959 – это самый технически изощрённый полноприводный суперкар 80-х, создававшийся с прицелом на раллийную группу В и чуть не доведший компанию Porsche до банкротства — на его разработку было потрачено слишком много денег. Разработка завершилась уже после ликвидации группы В, поэтому большой спортивной карьеры у Porsche 959 не вышло, но именно эта машина в 1986 году пришла первой к финишу на знаменитом марафоне Париж-Дакар.

Marc Philipp Gemballa Project Sandbox

Project Sandbox от Гембаллы-младшего, судя по тизерам, будет частично воспроизводить аэродинамическое оперение Porsche 959, но в привязке к более современному кузову — вероятно от купе Porsche 911 актуального поколения 992. От него же, а точнее от версии Turbo S, будет и двигатель: оппозитная 3,8-литровая «битурбошестёрка» пройдёт доработку у специалистов Ruf, после чего её отдача, по данным журнала Autocar, вырастет со стоковых 650 л.с. и 800 Нм до 750 л.с. и 930 Нм. О конфигурации шасси пока ничего не сообщается, но можно ожидать, что Project Sandbox получит достаточный дорожный просвет, чтобы можно было безболезненно съезжать на гравийные дорожки и гонять по ним в раллийном стиле.

Премьера Project Sandbox состоится ближайшей весной, при этом 10 экземпляров из первой партии уже проданы, но помимо них будет сделано ещё 30 машин — их продадут уже после премьеры. Цена пока на названа.

Gemballa Avalanche 4x4
1 / 2
Gemballa Avalanche 4x4
2 / 2

Любопытно, что старая Gemballa весной прошлого года анонсировала своё полноприводное купе Avalanche 4х4 на базе Porsche 911 прошлого поколения 991 с 4,2-литровым мотором (825 л.с., 1098 Нм). Его премьера также ожидается в этом году.

спортивные авто суперкары новинки Porsche

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Chery Tiggo T11 с пробегом: коррозия неизбежна, а электрика полна сюрпризов Chery Tiggo – пожалуй, одна из двух первых китайских моделей, наряду с Great Wall Hover, к которой относились всерьёз и даже с определенным уважением. Дешёвый кроссовер, который выглядел «по... 2718 0 2 17.02.2021
Статьи / Авто недели Близнецы, но не во всем: стоит ли покупать SsangYong Korando или Tagaz Tager за 500 тысяч Настоящий внедорожник за 500 тысяч рублей – задача, которую ставят перед собой многие. Мы эту задачу решали уже как минимум двумя способами: УАЗ Патриот и Great Wall Hover. Есть, конечно,... 4527 0 2 16.02.2021
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Hyundai Sonata 6 (YF) Судьба Hyundai Sonata NF, а затем и YF в России была не слишком завидной, потому как они продавались параллельно с более старым и доступным EF, локализованным к тому же в Таганроге. До имидж... 3504 1 2 16.02.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 103354 27 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 79098 3 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 61659 8 63 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings