Marc Philipp Gemballa и Ruf объединятся ради реинкарнации Porsche 959

Марк Филипп Гембалла — это сын Уве Гембаллы, бывшего владельца знаменитого немецкого тюнинг-ателье Gemballa, убитого во время деловой поездки в ЮАР в 2010 году. После его смерти компания обанкротилась, перешла в руки новых владельцев и существует до сих пор. Повзрослевший сын Уве в 2020 году основал собственную компанию, в связи с чем бывшая фирма его отца даже подала на Марка Филиппа в суд за незаконное использование торговой марки, но пока что две одноимённые компании существуют параллельно.

Marc Philipp Gemballa Project Sandbox

Гембалла-младший хочет выпускать мелкосерийные эксклюзивные спорткары, и первым его проектом будет машина по мотивам легендарного Porsche 959, известная пока под кодовым именем Project Sandbox — коммерческое название будет обнародовано позже. На днях Марк Филипп опубликовал пару тизеров грядущей новинки и рассказал, что двигатели для неё будет поставлять другое знаменитое немецкое тюнинг-ателье — Ruf.



Ruf, впрочем, – это уже давно больше, чем просто тюнинг-ателье: компания занимается выпуском полностью оригинальных спорткаров, лишь внешне напоминающих классические Porsche 911. В прошлом году она представила полноприводное кросс-купе Rodeo, и примерно в том же жанре хочет сделать машину Марк Филипп Гембалла, только стилистически близкую к Porsche 959.

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Porsche 959 – это самый технически изощрённый полноприводный суперкар 80-х, создававшийся с прицелом на раллийную группу В и чуть не доведший компанию Porsche до банкротства — на его разработку было потрачено слишком много денег. Разработка завершилась уже после ликвидации группы В, поэтому большой спортивной карьеры у Porsche 959 не вышло, но именно эта машина в 1986 году пришла первой к финишу на знаменитом марафоне Париж-Дакар.



Marc Philipp Gemballa Project Sandbox

Project Sandbox от Гембаллы-младшего, судя по тизерам, будет частично воспроизводить аэродинамическое оперение Porsche 959, но в привязке к более современному кузову — вероятно от купе Porsche 911 актуального поколения 992. От него же, а точнее от версии Turbo S, будет и двигатель: оппозитная 3,8-литровая «битурбошестёрка» пройдёт доработку у специалистов Ruf, после чего её отдача, по данным журнала Autocar, вырастет со стоковых 650 л.с. и 800 Нм до 750 л.с. и 930 Нм. О конфигурации шасси пока ничего не сообщается, но можно ожидать, что Project Sandbox получит достаточный дорожный просвет, чтобы можно было безболезненно съезжать на гравийные дорожки и гонять по ним в раллийном стиле.



Премьера Project Sandbox состоится ближайшей весной, при этом 10 экземпляров из первой партии уже проданы, но помимо них будет сделано ещё 30 машин — их продадут уже после премьеры. Цена пока на названа.

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Любопытно, что старая Gemballa весной прошлого года анонсировала своё полноприводное купе Avalanche 4х4 на базе Porsche 911 прошлого поколения 991 с 4,2-литровым мотором (825 л.с., 1098 Нм). Его премьера также ожидается в этом году.

