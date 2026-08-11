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  • Marc Philipp Gemballa Marsien GT: новый дорожный суперкар по мотивам Porsche 959

Marc Philipp Gemballa Marsien GT: новый дорожный суперкар по мотивам Porsche 959

11.08.2026 305 0 0
Marc Philipp Gemballa Marsien GT: новый дорожный суперкар по мотивам Porsche 959

Компания Marc Philipp Gemballa GmbH из Германии продолжает развивать свой полноприводный суперкар Marsien: представлена его дорожная версия GT с обновлённым аэродинамическим оперением кузова, перенастроенной подвеской и доработанным двигателем, мощность которого может превышать 900 л.с.

Компанию Marc Philipp Gemballa GmbH основал в 2021 году Марк Филипп Гембалла, сын Уве Гембаллы, который в начале 1980-х основал легендарное тюнинг-ателье Gemballa. После трагической гибели Уве Гембаллы в 2010 году у ателье появились новые собственники, оно продолжает работу по сей день, но в вялотекущем режиме — новинок давно не было. Marc Philipp Gemballa GmbH и Gemballa GmbH друг с другом никак не связаны и даже судились из-за имени Gemballa, причём Марк Филипп Гембалла в суде проиграл, поэтому не может использовать короткое имя Gemballa для своих машин — только Marc Philipp Gemballa.

Надо отдать должное, Марк Филипп Гембалла успел стать заметной фигурой на цветущем рынке эксклюзивных автомобилей. На очередную автомобильную неделю в Монтерее (США, штат Калифорния) он привёз дорожный суперкар Marsien GT, являющийся продолжением проекта Marsien.

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Marsien позиционировался как вседорожный суперкар, сделанный по мотивам Porsche 959, одного из самых известных суперкаров 1980-х, который создавался с прицелом на раллийную группу В и выиграл в 1986 году марафон Париж-Дакар. В плане конструкции Marsien представляет собой сильно переделанный Porsche 911 Turbo S поколения 992 — дорестайлинговый, без гибридной надстройки. В частности, для Marsien была сделана полностью новая подвеска с регулируемыми амортизационными стойками KW, позволившая изначально дорожному суперкару штурмовать грунтовые дороги и пересечённую местность.

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Marsien GT — это уже чисто дорожный суперкар, сделанный на базе того же дорестайлингового Porsche 911 Turbo S поколения 992. Дизайн Marsien, разработанный французом Аланом Дерозье, в версии GT принципиально не изменился, но стал сложнее в деталях, так как у дорожной версии модели более изощрённое аэродинамическое оперение. В передних крыльях появились жалюзи с активными заслонками — в открытом виде они помогают уменьшить подъёмную силу на передней оси. Заднее антикрыло тоже может регулироваться по углу наклона. Воздухозаборники в переднем бампере стали крупнее. На крыше появился центральный воздуховод для двигателя, а на порогах — аэродинамические накладки. Всё наружное оперение, в том числе новые зеркала, выполнено из углепластика. Защита днища тоже выполнена из карбона (у Marsien она алюминиевая).

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Салон у Marsien GT такой же, как у вседорожного суперкара. Центральная консоль с номерной табличкой взмывает вверх на манер Porsche Carrera GT, установлены новые лёгкие кресла на углепластиковых каркасах. Материалы обивки и отделки определяются заказчиком: кожа, алькантара, карбон, красное дерево — любой каприз за ваши деньги. В виде опции предлагается трубчатый полукаркас безопасности.

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Двигатель для Marsien GT доработали специалисты легендарного тюнинг-ателье RUF: отдача 3,8-литровой оппозитной «битурбошестёрки» увеличена со стоковых 650 л.с. и 850 Нм до 830 л.с. и 930 Нм, а за доплату можно увеличить пиковую мощность до 900 л.с. и более. Титановую систему выхлопа с уникальным звучанием поставляет Akrapovic. Изменения в коробке передач (8-ступенчатый «робот» PDK с двумя сцеплениями) и в системе полного привода не заявлены. До 100 км/ч Marsien GT разгоняется за 2,6 с, максимальная скорость — 330 км/ч.

Подвеска с адаптивными стойками KW DDC V5 перенастроена под эксплуатацию на хороших дорогах и автодромах. Дорожный просвет составляет 100 мм. Для проезда крупных неровностей предусмотрен лифт передка на дополнительные 60 мм. Шины — Michelin Pilot Sport Cup 2 размерности 275/35 ZR 20 спереди и 335/30 ZR 21 сзади. Надёжное замедление обеспечивают крупные перфорированные дисковые тормоза.

﻿Marc Philipp Gemballa выпустит только 30 экземпляров Marsien GT, тогда как тираж вседорожного Marsien составил 40 экземпляров. Итого общий тираж у модели Marsien/Marsien GT будет 70 экземпляров — в честь 70-летия Уве Гембаллы (родился в 1955 году).

Производство и поставки Marsien GT начнутся в конце 2027 года. Цена — от 770 000 евро без учёта налогов, доставки и донорского Porsche 911 Turbo S. Готовый Marc Philipp Gemballa Marsien GT под ключ будет стоить порядка 1,3 млн евро или больше с учётом опций и индивидуальных пожеланий заказчика.

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