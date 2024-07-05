Марка Jetta на российском рынке: теперь полностью официально

Модельная линейка в РФ насчитывает три автомобиля: седан Jetta VA3, а также кроссоверы VS5 и VS7.

Бренд Jetta, появившийся в 2019 году, принадлежит совместному предприятию FAW и Volkswagen, основным рынком для него является Китай, однако позже география стала шире. Производство автомобилей налажено в Поднебесной на мощностях завода FAW из комплектующих, которые поставляет VW. Выпуск сопровождается немецким контролем качества, используются одномоментная штамповка и пломбирование полостей воском.

Модели Джетты привезли в РФ ещё в конце 2022 – начале 2023 года: тогда несколько крупных дилеров организовали поставки машин в страну по схеме параллельного импорта. Первыми в продаже появились седан Jetta VA3 и паркетник VS5 (в некотором роде китайская замена ушедшим с российского рынка Skoda Rapid / Volkswagen Polo и Skoda Karoq). Позже к ним присоединился кроссовер VS7 (представляет собой «растянутую» версию VS5).



На фото: седан Jetta VA3

Теперь марка Jetta официально легализована в РФ. Её интересы здесь представляет компания «ФАВ-Восточная Европа», в её портфеле числится и продукция брендов Bestune и Hongqi. Сейчас у марки есть официальный российский сайт, где можно узнать цены седана и кроссоверов, а также найти дилеров в различных городах, предлагающих модели марки Jetta.



На фото: кроссовер Jetta VS5

Рекомендованная розничная стоимость седана Jetta VA3 на сегодняшний день варьируется в диапазоне от 1 928 000 до 2 022 000 рублей (с учётом акций – от 1 780 000 до 1 882 000 рублей). За паркетник Jetta VS5 просят от 2 952 000 до 3 152 000 рублей (2 452 000 – 2 652 000 рублей), а покупка кроссовера Jetta VS7 обойдётся россиянам в 3 217 000 – 3 379 000 рублей (2 717 000 – 2 879 000 рублей). На автомобили марки в РФ действует гарантия – два года или 100 тыс. км пробега.



Четырёхдверка оснащается 1,5-литровым атмосферником MPI, его отдача составляет 111 л.с., а максимальный крутящий момент – 145 Нм. В пару к этому двигателю предлагаются либо пятискоростная механическая коробка передач, либо шестиступенчатый автомат фирмы Aisin; привод – только передний.

На фото: кроссовер Jetta VS7

Кроссоверы разделили «начинку»: её роль исполняет турбочетвёрка VW серии EA211 объёмом 1,4 литра. Мощность равна 150 л.с., максимальный крутящий момент – 250 Нм. В комплект идёт только шестиступенчатая автоматическая коробка, привод у обеих моделей Jetta тоже только передний.



Напомним, в марте текущего года стартовали продажи посвежевших кроссоверов Jetta VS5 и VS7, но пока только на домашнем рынке. Паркетникам в ходе обновления подправили дизайн экстерьера (иные бамперы, другая радиаторная решётка и надпись с названием бренда вместо эмблемы на корме), салон остался прежним, технику менять тоже не стали.