Maserati может вернуть GranCabrio: технику новинка получит от купе GranTurismo

Ожидается, что кабриолет нового поколения будет представлен во второй половине 2023-го, а на рынок этот автомобиль выйдет, вероятно, ближе концу того же года.

Итальянский производитель завершил выпуск предыдущей «двухдверки» Maserati GranTurismo и версии с открытым верхом – GranCabrio – в 2019 году. О возвращении купе нового поколения стало известно уже давно: ещё весной текущего года компания показала прототип будущей новинки, а в начале этой недели модель была официально рассекречена сразу в нескольких модификациях, включая полностью электрический вариант с приставкой Folgore.

На фото: Maserati GranCabrio первого поколения

Предполагается, что в дальнейшем смены генерации дождутся и поклонники варианта с открытым верхом – Maserati GranCabrio. Как сообщает британское издание Autocar со ссылкой на руководителя отдела глобальных продуктов итальянского бренда Массимо Капальди, кабриолет получит такую же «начинку», как и новый GranTurismo, включая как бензиновые версии, так и «зелёный» вариант Folgore.



Как мы сообщали на днях, вариант GranTurismo Folgore оснащается трёхмоторной силовой установкой: один электродвигатель расположен на передней оси, ещё два – на задней. Совокупная отдача системы нового купе равна 761 л.с., максимальный крутящий момент – 1350 Нм. Внутри центрального тоннеля, под передними креслами и за спинкой заднего дивана расположены блоки тяговой батареи, их ёмкость составляет 92,5 кВт*ч (полезная ёмкость – 83 кВт*ч).



На фото: салон Maserati GranCabrio первого поколения

Очевидно, у варианта с открытым верхом объём багажника будет совсем скромным, так как часть пространства будет ещё занимать конструкция складной крыши. Напомним, у «электрички» GranTurismo этот параметр составляет 270 литров. Снаряженная масса купе с прибавкой Folgore равна 2260 кг, сведения о запасе хода на одной зарядке в компании пока не обнародовали. Максимальная скорость уже представленной «двухдверки» – 320 км/ч, на разгон с места до «сотни» купе требуется 2,7 секунды. У «зелёного» кабриолета этот показатель, вероятно, окажется немногим больше.



На фото: Maserati GranTurismo Folgore

У Maserati GranCabrio будут также и бензиновые версии, под капотом окажется тот же 3,0-литровый битурбомотор V6 серии Nettuno, которым оснащается полноприводное купе GranTurismo, а ещё спорткар MC20 и кроссовер Grecale. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом» ZF 8HP75. У стартовой версии Modena отдача равна 490 л.с. (600 Нм), тогда как у варианта Trofeo двигатель форсирован до 550 л.с. (650 Нм). В первом случае максимальная скорость купе равна 302 км/ч, во втором – 320 км/ч. Первую «сотню» бензиновые исполнения купе набирают за 3,9 и 3,5 секунды соответственно.



Производство нового Maserati GranTurismo будет налажено на заводе Fiat Mirafiori, расположенном в Турине (Италия); сейчас здесь же выпускается кроссовер Levante. Очевидно, с этого же конвейера впоследствии будет сходить GranCabrio второго поколения. Продажи купе по плану должны начаться во втором квартале 2023 года. Презентация нового кабриолета намечена на вторую половину 2023-го, а до дилеров модель, вероятно, доберётся ближе к концу того же года.



Ожидается, что новый Maserati GranCabrio составит конкуренцию Bentley Continental GT Convertible. По словам Массимо Капальди, новинка окажется ощутимо дороже по сравнению с купе GranTurismo, её стартовый ценник, скорее всего, превысит 230 000 долларов.

