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  • Maserati показала MC20 с открытым верхом: новинку спрятали за маскировкой

Maserati показала MC20 с открытым верхом: новинку спрятали за маскировкой

21.12.2021 42 0 0

Итальянский производитель намерен выпустить новую версию модели на рынок в следующем году, а значит, до полноценной премьеры осталось совсем недолго.

 

Компания Maserati представила свой новый суперкар – MC20 – в сентябре 2020 года. Как мы сообщали ранее, он представляет собой «эволюцию» спортивного автомобиля MC12 (эта модель выпускалась недолго – с 2004 по 2005 годы). Выпуск налажен на фабрике в Модене, которая в течение года находилась на реконструкции и переоборудовании после прекращения производства моделей GranTurismo и GranCabrio. Теперь в компании показали новую версию модели – с открытым верхом.

На официальном сайте было опубликовано несколько фотографий, демонстрирующих будущую новинку, правда, пока что кабриолет оказался скрыт с помощью маскировочной плёнки. Причём в компании отметили, что под камуфляжем пока что прячется не серийный автомобиль, а «ранний прототип». При этом полноценная премьера должна пройти довольно скоро, ведь ожидается, что модификация с открытым верхом поступит в продажу уже в следующем году (точного срока пока нет).

В компании снова «не спустя рукава» отнеслись к выбору маскировки для будущей модели. Так, рисунок на камуфляжной плёнке выполнен в виде лёгких белых облаков на фоне голубого неба. В Maserati отметили «в конце концов, это же кабриолет», намекая на то, что именно видом открытого неба будут наслаждаться люди, находящиеся внутри автомобиля с открытым верхом.

Передняя часть Maserati MC20 Convertible, вплоть до передней стойки, будет идентична купе. Отличия, что неудивительно ожидают в исполнении крыши и отчасти кормы (в месте, где будет находиться отсек для складывания жёсткого металлического верха). Напомним, кузов с углепластиковой ванной-монококом в основе для MC20 был разработан совместно с фирмой Dallara (это известный специалист по постройке гоночных автомобилей).

Интерьер кабриолета, вероятно, будет мало чем отличаться от внутреннего убранства ранее показанной «двухдверки». У MC20 виртуальный щиток приборов диагональю 10 дюймов. В центре передней панели располагается тоже 10-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, также он отвечает за ездовые настройки автомобиля. На центральном тоннеле располагаются рукоятка регулировки громкости, клавиши стеклоподъёмников, шайба для выбора ездовых режимов.

Maserati пока не дала официальной информации о «начинке» версии с открытым верхом, но можно предположить, что техника будет такой же, как у купе. Речь идёт о бензиновой 3,0-литровой «битурбошестёрке» Nettuno, отдача которой составляет 630 л.с., а максимальный крутящий момент – 730 Нм. Мощность передаётся на задние колёса через восьмиступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями) и самоблокирующийся дифференциал. За доплату предлагается блокировка с электронным управлением. Купе Maserati MC20 на разгон с места до «сотни» требуется 2,9 секунды, до 200 км/ч – 8,8 секунды; максимальная скорость автомобиля равна 325 км/ч.

Как стало известно ранее, у модели в дальнейшем будет в том числе электрическая модификация. В компании рассказали, что «зелёный» спорткар MC20 сможет набрать первую «сотню» за 2,8 секунды, а запас хода на одной зарядке составит 323 км (расчёт вели по циклу WLTP). Максимальная скорость «электрички» составит 310 км/ч.

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