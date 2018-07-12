Maserati «урезала» Levante Trofeo до версии GTS

В начале весны текущего года состоялась премьера «заряженной» модификации кроссовера – Maserati Levante Trofeo, оснащенной мотором V8. Новая версия GTS является упрощенным вариантом с уклоном в комфортабельную, а не экстремальную езду. От «трофейной» версия GTS отличается практически только настройками.

Levante GTS оснащается «битурбовосьмеркой» Ferrari F154 объемом 3,8 литра с новой «прошивкой» и дефорсированной до 550 л.с. мощностью – у Trofeo мотор выдает 590 л.с., правда, максимальный крутящий момент не изменился и составляет 730 Нм. Двигатель сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF и полным приводом Q4, отрегулированными для более комфортной езды. Кроме того, система ланч-контроля и гоночный режим езды у GTS отсутствуют.

Динамика у GTS, конечно, попроще, но все равно, весьма и весьма спортивная – с нуля до первой сотни кроссовер «выстреливает» за 4,2 секунды и разгоняется до максимальной скорости 292 км/ч (3,9 секунды и 300 км/ч у Trofeo). А А еще, настройки пневматической подвески у Levante GTS не такие жесткие как у Levante Trofeo, что делает его более привлекательным автомобилем для ежедневного использования.

В плане дизайна две версии кроссовера Maserati практически идентичны. У версии GTS иной задний диффузор, встроенный в задний бампер, отсутствуют накладки на порогах, а также особый дизайн колес, правда, того же размера – 22 дюйма. Интерьер у моделей полностью одинаковый.

Кроме того, Maserati «освежила» модели Ghibli и Quattroporte: расширена цветовая гамма кузова, добавлены новые материалы отделки, дизайны колес, доработан интерфейс информационно-развлекательной системы. У всех трех моделей теперь новая шайба-селектор АКП, дебютировавший на Levante Trofeo. У последнего также была позаимствована матричная оптика, доступная теперь в качестве опции для всех версий кроссовера.

Старт продаж Maserati Levante GTS и «четырехдверок» 2019 модельного года намечен на осень текущего года.

Кстати, ранее портал «Колеса.ру» рассказывал о планах Maserati на будущее, в которые входят новые маленький кроссовер, суперкар и электромобили.