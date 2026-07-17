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  • Масл-трак Shelby F-150 Super Snake SuperCrew начинает охоту на Ram 1500 Rumble Bee SRT

Масл-трак Shelby F-150 Super Snake SuperCrew начинает охоту на Ram 1500 Rumble Bee SRT

17.07.2026 366 0 1
Масл-трак Shelby F-150 Super Snake SuperCrew начинает охоту на Ram 1500 Rumble Bee SRT

Компания Shelby American представила дорожный спортивный пикап Shelby F-150 Super Snake SuperCrew: он оснащён 5,0-литровым компрессорным V8 мощностью 821 л.с., заниженной подвеской и эффектным аэродинамическим обвесом.

Инженеры компании Shelby собаку съели на «заряженных» пикапах для бездорожья, сделанных на базе Ford F-150, но сейчас в США возвращается мода на мощные уличные пикапы с заниженной подвеской и отточенной управляемостью, клиенты Shelby тоже захотели такой пикап, и вот он готов — на этой неделе был представлен Shelby F-150 Super Snake SuperCrew.

За основу Shelby F-150 Super Snake SuperCrew взят стоковый пикап Ford F-150 в комплектации Lariat с двухрядной кабиной SuperCrew, полным приводом и 5,0-литровым атмосферным V8 мощностью 405 л.с. В Shelby к двигателю прикрутили приводной нагнетатель, установили новый впускной коллектор с интеркулером и новую ярко звучащую выхлопную систему Borla Performance. В результате мощность выросла до 821 л.с. Коробка передач стандартная — 10-ступенчатый гидромеханический «автомат».

Подвеска занижена с помощью новых регулируемых амортизационных стоек King, на заднем мосту установлен более жёсткий стабилизатор поперечной устойчивости. Стоковые дисковые тормоза заменены на более мощные перфорированные диски Baer с красными суппортами, украшенными надписями Shelby. 22-дюймовые легкосплавные колёса от Shelby обуты в спортивные шины Michelin Pilot Sport AS4.

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В комплект внешних доработок помимо колёс входят новый передний бампер с развитым сплиттером в нижней части, новая радиаторная решётка Shelby со встроенными габаритными огнями, новый капот с вентиляционными прорезями, вентиляционные решётки на передних крыльях, расширители колёсных арок и порогов, крышка кузова со спойлером в задней части и декоративная виниловая оклейка.

Салон Shelby F-150 Super Snake SuperCrew щеголяет новыми кожаными чехлами на сиденьях с логотипами Shelby, декоративными карбоновыми вставками и алюминиевыми педалями. На пол уложены новые коврики от Shelby, а о происхождении масл-трака напоминает табличка с серийным номером.

Shelby American изготовит только 400 экземпляров F-150 Super Snake SuperCrew 2026 модельного года. Цена — от 140 795 долларов. Главным конкурентом Shelby F-150 Super Snake SuperCrew на рынке будет заводской дорожный масл-трак Ram 1500 Rumble Bee SRT мощностью 788 л.с., но он появится в продаже только в следующем году.

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