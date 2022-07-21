Масла и сервис G-Energy сдали тест на бездорожье и экстремальные нагрузки ралли «Шёлковый путь 2022».

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Гонка по бездорожью проходила в течение 10 дней и включала в себя такие сложные ландшафты, как дюны, грунт, камни и феш-феш – мелкий песок. Скорость спортивных автомобилей на спецучастках достигала 140 километров в час. Серьёзным испытанием для всех категорий участников, от мотоциклов до грузовиков, стала температура воздуха, достигавшая 50 градусов.
В целях подготовки к гоночным участкам для механиков и инженеров команд была организована техническая помощь от экспертов G-Energy. Мобильная лаборатория, оснащенная высокоточным исследовательским оборудованием, обеспечила своевременную диагностику техники на основе характеристик работающего моторного и трансмиссионного масла. Специализированное программное обеспечение, разработанное специалистами «Газпромнефть-смазочных материалов», анализирует состав и баланс примесей в пробе, на основании которых делается заключение о состоянии узлов и агрегатов. Цифровой сервис, работающий на основе искусственного интеллекта, позволяет также делать прогноз по дальнейшей эксплуатации техники. Благодаря точному и оперативному мониторингу командам удавалось своевременно провести ремонт техники и подготовить машины к следующим заездам.
За время ралли специалистами было проведено более 100 исследований смазочных материалов. Их результаты помогли диагностировать загрязнения пылью, попадание воды, которые при дальнейшей работе повлекли бы серьезные неисправности, неполадки в моторе и главных узлах гоночной техники.
Станислав Дорошенко, руководитель экспертной группы мобильной лаборатории G-Energy:
«В таких сложных гонках двигатели и агрегаты трансмиссии автомобилей работают в условиях тяжелых нагрузок – пробы и анализы работающего масла, которые мы проводили для всех экипажей, помогали их механикам очень быстро принять решение о замене масла или запчастей. Мы, как доктора, храним тайну, но именно наши исследования помогли одному из экипажей найти скрытые неисправности в цилиндро-поршневой группе, а другому в трансмиссии, хотя ни по звуку, ни по ходовым характеристикам поломок заметно не было».
Эксперты G-Energy не только обеспечили профессиональной экспертизой, но и подобрали специализированные масла для команды «МАЗ-СПОРТавто», вошедшей в тройку лидеров гонки в группе грузовики. А также экипажу Анастасии Нифонтовой, который в 4 самых сложных этапах ралли показал лучший результат. Кроме гонки команда Нифонтовой принимала участие в испытаниях моторных масел G-Energy, теперь такой экстремальный опыт ляжет в основу новых рецептур продукции G-Energy, которая будет доступна не только гонщикам, но и всем автомобилистам.
Сергей Вязович, капитан команды «МАЗ-СПОРТавто», призер ралли «Дакар»:
«Наша команда прошла десятки гонок, но мы не помним таких сложных спецучастков, как в этот раз. Испытывала на прочность жара – в кабине температура доходила до 56 градусов, техника и ландшафт – двигатель заглох на переезде вброд на 9 участке в Волгограде, но даже в самых тяжёлых условиях нам помогали масла G-Energy, и мы рады разделить такие высокие результаты и свою победу с нашими надёжными партнёрами».
Анастасия Нифонтова, мастер спорта международного класса по мотоспорту, двукратная обладательница Кубка мира по кросс-кантри ралли:
«Неожиданными и тяжёлыми для нас стали первые дни гонки, мы назвали это "синдромом роста" команды – казалось, что наши скорости и амбиции техника не разделяла. Но, несмотря на все вызовы, мы не сдались. В итоге стали самым результативным экипажем в группе по количеству побед и выиграли 4 спец участка. Выбор правильной стратегии нам ежедневно обеспечивала мобильная лаборатория G-Energy, эксперты которой проводили постоянный технический мониторинг двигателя и давали рекомендации по обслуживанию машины».
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