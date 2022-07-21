Масла и сервис G-Energy сдали тест на бездорожье и экстремальные нагрузки ралли «Шёлковый путь 2022».

Один из сложнейших ралли-марафонов планеты – «Шёлковый путь» – финишировал в Москве. Маршрут по бездорожью от Астрахани через Северный Кавказ включал 10 этапов, которые уже названы участниками одними из самых тяжёлых за всю историю гонки. Техническую поддержку на всех участках экстремальной сложности оказывали мобильная лаборатория и эксперты «Газпромнефть-смазочных материалов», а само ралли стало полигоном для тестирования моторных и трансмиссионных масел G-Energy.

Партнерский материал

Гонка по бездорожью проходила в течение 10 дней и включала в себя такие сложные ландшафты, как дюны, грунт, камни и феш-феш – мелкий песок. Скорость спортивных автомобилей на спецучастках достигала 140 километров в час. Серьёзным испытанием для всех категорий участников, от мотоциклов до грузовиков, стала температура воздуха, достигавшая 50 градусов.



В целях подготовки к гоночным участкам для механиков и инженеров команд была организована техническая помощь от экспертов G-Energy. Мобильная лаборатория, оснащенная высокоточным исследовательским оборудованием, обеспечила своевременную диагностику техники на основе характеристик работающего моторного и трансмиссионного масла. Специализированное программное обеспечение, разработанное специалистами «Газпромнефть-смазочных материалов», анализирует состав и баланс примесей в пробе, на основании которых делается заключение о состоянии узлов и агрегатов. Цифровой сервис, работающий на основе искусственного интеллекта, позволяет также делать прогноз по дальнейшей эксплуатации техники. Благодаря точному и оперативному мониторингу командам удавалось своевременно провести ремонт техники и подготовить машины к следующим заездам.

За время ралли специалистами было проведено более 100 исследований смазочных материалов. Их результаты помогли диагностировать загрязнения пылью, попадание воды, которые при дальнейшей работе повлекли бы серьезные неисправности, неполадки в моторе и главных узлах гоночной техники.

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Станислав Дорошенко, руководитель экспертной группы мобильной лаборатории G-Energy:

«В таких сложных гонках двигатели и агрегаты трансмиссии автомобилей работают в условиях тяжелых нагрузок – пробы и анализы работающего масла, которые мы проводили для всех экипажей, помогали их механикам очень быстро принять решение о замене масла или запчастей. Мы, как доктора, храним тайну, но именно наши исследования помогли одному из экипажей найти скрытые неисправности в цилиндро-поршневой группе, а другому в трансмиссии, хотя ни по звуку, ни по ходовым характеристикам поломок заметно не было».

Эксперты G-Energy не только обеспечили профессиональной экспертизой, но и подобрали специализированные масла для команды «МАЗ-СПОРТавто», вошедшей в тройку лидеров гонки в группе грузовики. А также экипажу Анастасии Нифонтовой, который в 4 самых сложных этапах ралли показал лучший результат. Кроме гонки команда Нифонтовой принимала участие в испытаниях моторных масел G-Energy, теперь такой экстремальный опыт ляжет в основу новых рецептур продукции G-Energy, которая будет доступна не только гонщикам, но и всем автомобилистам.

Сергей Вязович, капитан команды «МАЗ-СПОРТавто», призер ралли «Дакар»:

«Наша команда прошла десятки гонок, но мы не помним таких сложных спецучастков, как в этот раз. Испытывала на прочность жара – в кабине температура доходила до 56 градусов, техника и ландшафт – двигатель заглох на переезде вброд на 9 участке в Волгограде, но даже в самых тяжёлых условиях нам помогали масла G-Energy, и мы рады разделить такие высокие результаты и свою победу с нашими надёжными партнёрами».

Анастасия Нифонтова, мастер спорта международного класса по мотоспорту, двукратная обладательница Кубка мира по кросс-кантри ралли:

«Неожиданными и тяжёлыми для нас стали первые дни гонки, мы назвали это "синдромом роста" команды – казалось, что наши скорости и амбиции техника не разделяла. Но, несмотря на все вызовы, мы не сдались. В итоге стали самым результативным экипажем в группе по количеству побед и выиграли 4 спец участка. Выбор правильной стратегии нам ежедневно обеспечивала мобильная лаборатория G-Energy, эксперты которой проводили постоянный технический мониторинг двигателя и давали рекомендации по обслуживанию машины».