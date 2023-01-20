Новинки ×
  • Mazda продолжает раскрывать трёхрядный кроссовер CX-90: новый тизер

Mazda продолжает раскрывать трёхрядный кроссовер CX-90: новый тизер

20.01.2023 208 0 0

До премьеры престижного SUV японской марки осталось полторы недели: компания использует это время, чтобы продолжать «анбоксинг» будущей новинки. В кадре CX-90 появляется как в разобранном виде, так и «целиком».

Mazda готовится к скорому дебюту своего нового трёхрядного кроссовера: премьера CX-90 пройдёт 31 января. Новинка, разработанная в рамках проекта Large Product Group, изначально пополнит американскую модельную линейку японского бренда, однако позже такой SUV может выйти и на другие рынки. В преддверии скорой премьеры компания опубликовала новый видеотизер Mazda CX-90.

В новом ролике более отчётливо показалась передняя часть престижного SUV: видна фирменная массивная решётка радиатора с рисунком в виде сетки, хромированной окантовкой и крупным логотипом, который расположен в верхней части «гриля». Решётка визуально соединена с головной оптикой. Также видео позволяет услышать звук работы двигателя, увидеть часть боковин, лучше можно рассмотреть ранее мелькавшие шильдики, а также салон CX-90.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, внешность большого кроссовера в целом будет выполнена в стиле представленного ранее в Японии и в Европе менее габаритного CX-60. Так, у «девяностого» будут аналогичные фары и подобная уже упомянутая решётка радиатора, однако корму чуть изменят, в частности, за счёт иных задних фонарей. Интерьер также практически полностью повторит внутреннее убранство «шестидесятого», но при этом у него будет на один ряд сидений больше.

В основе Mazda CX-90 лежит новая платформа с продольным расположением двигателя. Как ранее рассказали в компании, на американском рынке большой кроссовер предложат с рядным бензиновым шестицилиндровым турбомотором e-Skyactiv Turbo объёмом 3,3 литра, работающим в тандеме с «электродовеском». Максимальная отдача составляет 345 л.с., а крутящий момент – 500 Нм. В компании назвали эту «шестёрку» самым мощным массовым двигателем, при этом уточнили, что такие показатели достигаются «при использовании рекомендованного топлива премиум-класса».

Ещё у Mazda CX-90 будет модификация в виде подзаряжаемого гибрида: в основу этой силовой установки лёг четырёхцилиндровый «атмосферник» объёмом 2,5 литра. Остальные характеристики этой «начинки», включая совокупную отдачу, производительно пока держит в секрете. Отметим, у «младшего» престижного кроссовера CX-60 в гамме тоже есть вариант PHEV с мотором 2.5, в его случае суммарная мощность гибридной системы равна 327 л.с. и 500 Нм.

Предполагается, что Mazda CX-90 на американском рынке придёт на смену CX-9. Отметим, за январь-ноябрь 2022 года эта модель разошлась в США тиражом в 30 885 экземпляров (на 7,8% меньше, чем годом ранее). По предварительным данным, новый трёхрядный кроссовер доберётся до дилеров в Штатах во втором полугодии текущего года.

кроссовер США авторынок новинки Mazda Mazda CX-90

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Пошло не на пользу: почему после замены масла может застучать двигатель Иногда в Сети можно прочитать страшную историю о том, что после замены масла в моторе появился какой-то страшный стук, который обернулся серьёзной поломкой. История может быть как крайне дра... 514 0 0 20.01.2023
Статьи / Интервью Ирина Зеленцова, Suzuki: «Пока есть потенциал и спрос, смысла уходить с рынка нет» Сегодня практически все крупные бренды либо полностью ушли из России, либо заморозили бизнес и хранят полное молчание, не комментируя ни планы, ни текущую ситуацию. Но есть и отдельные марки... 867 2 1 19.01.2023
Статьи / Авто с пробегом KIA Optima III (TF): плюс надежная электрика и опрятная внешность, минус ржавчина внутри В России KIA Optima третьего поколения «выстрелила» и внезапно оказалась популярной у определенной группы покупателей. При всей практичности корейской техники именно остромодный дизайн в ев... 1364 5 1 18.01.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 21954 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 10519 20 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 9065 2 2 11.11.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings