Mazda продолжает раскрывать трёхрядный кроссовер CX-90: новый тизер

До премьеры престижного SUV японской марки осталось полторы недели: компания использует это время, чтобы продолжать «анбоксинг» будущей новинки. В кадре CX-90 появляется как в разобранном виде, так и «целиком».

Mazda готовится к скорому дебюту своего нового трёхрядного кроссовера: премьера CX-90 пройдёт 31 января. Новинка, разработанная в рамках проекта Large Product Group, изначально пополнит американскую модельную линейку японского бренда, однако позже такой SUV может выйти и на другие рынки. В преддверии скорой премьеры компания опубликовала новый видеотизер Mazda CX-90.

В новом ролике более отчётливо показалась передняя часть престижного SUV: видна фирменная массивная решётка радиатора с рисунком в виде сетки, хромированной окантовкой и крупным логотипом, который расположен в верхней части «гриля». Решётка визуально соединена с головной оптикой. Также видео позволяет услышать звук работы двигателя, увидеть часть боковин, лучше можно рассмотреть ранее мелькавшие шильдики, а также салон CX-90.



Как Kolesa.ru сообщал ранее, внешность большого кроссовера в целом будет выполнена в стиле представленного ранее в Японии и в Европе менее габаритного CX-60. Так, у «девяностого» будут аналогичные фары и подобная уже упомянутая решётка радиатора, однако корму чуть изменят, в частности, за счёт иных задних фонарей. Интерьер также практически полностью повторит внутреннее убранство «шестидесятого», но при этом у него будет на один ряд сидений больше.



В основе Mazda CX-90 лежит новая платформа с продольным расположением двигателя. Как ранее рассказали в компании, на американском рынке большой кроссовер предложат с рядным бензиновым шестицилиндровым турбомотором e-Skyactiv Turbo объёмом 3,3 литра, работающим в тандеме с «электродовеском». Максимальная отдача составляет 345 л.с., а крутящий момент – 500 Нм. В компании назвали эту «шестёрку» самым мощным массовым двигателем, при этом уточнили, что такие показатели достигаются «при использовании рекомендованного топлива премиум-класса».



Ещё у Mazda CX-90 будет модификация в виде подзаряжаемого гибрида: в основу этой силовой установки лёг четырёхцилиндровый «атмосферник» объёмом 2,5 литра. Остальные характеристики этой «начинки», включая совокупную отдачу, производительно пока держит в секрете. Отметим, у «младшего» престижного кроссовера CX-60 в гамме тоже есть вариант PHEV с мотором 2.5, в его случае суммарная мощность гибридной системы равна 327 л.с. и 500 Нм.



Предполагается, что Mazda CX-90 на американском рынке придёт на смену CX-9. Отметим, за январь-ноябрь 2022 года эта модель разошлась в США тиражом в 30 885 экземпляров (на 7,8% меньше, чем годом ранее). По предварительным данным, новый трёхрядный кроссовер доберётся до дилеров в Штатах во втором полугодии текущего года.

