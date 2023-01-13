Меньше ДТП: на федеральных платных и бесплатных трассах в РФ снизилась аварийность

На платных магистралях за прошлый год уровень смертности сократился на 16%, на остальных дорогах федерального значения – на 4,7%.

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) следит за показателями аварийности и смертности в ДТП на бесплатных федеральных трассах, а госкомпания «Автодор» – на платных, причём протяжённость последних год от года увеличивается. Согласно сведениям, которые предоставили эти ведомства, в 2022 году снизились показатели, касающиеся количества аварий, а также раненых и погибших в них.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росавтодора, на федеральных трассах, за проезд по которым не надо платить, количество дорожно-транспортных происшествий за прошлый год сократилось на 6%, число пострадавших в них участников стало меньше на 10%, а погибших – на 4,7%.



Судя по данным госкомпании «Автодор», в течение 2022-го на платных трассах было зафиксировано на 12% меньше аварий, причём в них было ранено на 10,5% участников меньше, а человек, лишившихся жизни, стало меньше на 16%. Пока что общей статистики с количественными показателями в отчёте ГИБДД нет: как правило, ведомство публикует её в феврале.

Согласно Росстату, совокупная протяжённость автодорог РФ превышает 1,56 млн километров (учитываются не только федеральные трассы, но и сеть региональных и муниципальных дорог). На бесплатные федеральные дороги Росавтодора от общего количества приходится 60,3 тыс. км, а на платные трассы Автодора – 4,1 тыс. км. Напомним, в прошлом году для движения начали открывать участки новой платной автодороги М-12 «Восток».



В Федеральном дорожном агентстве считают, что на уменьшение числа ДТП на трассах оказывают эффект программы по комплексному обустройству дорог. За их счёт в 2022-м на федеральной сети установили 69 км осевого ограждения для разделения встречных потоков, 197 км линий электроосвещения, свыше 3,28 тыс. дорожных знаков и 163 светофорных объекта.

Также снижать аварийность помогают реконструкции на подведомственных дорогах. К примеру, речь идёт об участке трассы А-181 «Скандинавия», расположенном в Ленинградской области: его в прошлом году расширили с двух до шести полос. Помимо этого продолжается строительство новых обходов городов, так, в прошлом году для движения открыли Северный обход Анапы.



В госкомпании «Автодор» также отметили, что на снижение аварийности влияют предпринимаемые усилия по разделению встречных транспортных потоков и созданию системы освещения. Кроме того, сейчас в ходе строительства новых автодорог на уровне проектирования не допускаются одноуровневые пересечения (их нет ни на ЦКАД, ни на М-12). Напомним, в перспективе на некоторых участках трассы «Восток» лимит скорости могут повысить до 150 км/ч.