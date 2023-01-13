ДТП ×
  • Меньше ДТП: на федеральных платных и бесплатных трассах в РФ снизилась аварийность

Меньше ДТП: на федеральных платных и бесплатных трассах в РФ снизилась аварийность

13.01.2023 38 0 0

На платных магистралях за прошлый год уровень смертности сократился на 16%, на остальных дорогах федерального значения – на 4,7%.

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) следит за показателями аварийности и смертности в ДТП на бесплатных федеральных трассах, а госкомпания «Автодор» – на платных, причём протяжённость последних год от года увеличивается. Согласно сведениям, которые предоставили эти ведомства, в 2022 году снизились показатели, касающиеся количества аварий, а также раненых и погибших в них.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росавтодора, на федеральных трассах, за проезд по которым не надо платить, количество дорожно-транспортных происшествий за прошлый год сократилось на 6%, число пострадавших в них участников стало меньше на 10%, а погибших – на 4,7%.

Судя по данным госкомпании «Автодор», в течение 2022-го на платных трассах было зафиксировано на 12% меньше аварий, причём в них было ранено на 10,5% участников меньше, а человек, лишившихся жизни, стало меньше на 16%. Пока что общей статистики с количественными показателями в отчёте ГИБДД нет: как правило, ведомство публикует её в феврале.

Согласно Росстату, совокупная протяжённость автодорог РФ превышает 1,56 млн километров (учитываются не только федеральные трассы, но и сеть региональных и муниципальных дорог). На бесплатные федеральные дороги Росавтодора от общего количества приходится 60,3 тыс. км, а на платные трассы Автодора – 4,1 тыс. км. Напомним, в прошлом году для движения начали открывать участки новой платной автодороги М-12 «Восток».

В Федеральном дорожном агентстве считают, что на уменьшение числа ДТП на трассах оказывают эффект программы по комплексному обустройству дорог. За их счёт в 2022-м на федеральной сети установили 69 км осевого ограждения для разделения встречных потоков, 197 км линий электроосвещения, свыше 3,28 тыс. дорожных знаков и 163 светофорных объекта.

Также снижать аварийность помогают реконструкции на подведомственных дорогах. К примеру, речь идёт об участке трассы А-181 «Скандинавия», расположенном в Ленинградской области: его в прошлом году расширили с двух до шести полос. Помимо этого продолжается строительство новых обходов городов, так, в прошлом году для движения открыли Северный обход Анапы.

В госкомпании «Автодор» также отметили, что на снижение аварийности влияют предпринимаемые усилия по разделению встречных транспортных потоков и созданию системы освещения. Кроме того, сейчас в ходе строительства новых автодорог на уровне проектирования не допускаются одноуровневые пересечения (их нет ни на ЦКАД, ни на М-12). Напомним, в перспективе на некоторых участках трассы «Восток» лимит скорости могут повысить до 150 км/ч.

Россия авто и общество дороги ДТП

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика А может, это датчик: почему трещит и отказывает фазорегулятор Сейчас уже трудно представить машину без системы изменения фаз газораспределения. И это правильно: эта система делает мотор более экономичным, отчасти – тихим и в некоторых режимах даже боле... 239 0 2 13.01.2023
Статьи / Практика Стабилизатор поперечной устойчивости: как он устроен, как правильно работает и может ли сломаться Даже прожженные бойцы гаражных и интернетных дискуссионных баталий зачастую впадают в ступор при вопросах о стабилизаторе поперечной устойчивости. Так ли однозначна роль этого элемента в авт... 920 0 3 12.01.2023
Статьи / Практика Всё дело в сантиметрах: как ездить по заснеженному зимнему двору Почему именно по двору, спросите вы? Потому что чаще всего неопытные водители зимой застревают как раз во дворе, а не на расчищенной дороге. И повредить свою машину им тоже проще во дворе. П... 1967 16 1 09.01.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 21533 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 10217 20 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 8802 2 2 11.11.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings