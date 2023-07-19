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Mercedes-AMG готовит «заряженное» купе CLE 63: первое изображение

19.07.2023 124 0 0

По предварительным данным, «горячая» двухдверка немецкой марки дебютирует во второй половине следующего года.

Компания Mercedes-Benz показала новые купе и кабриолет CLE совсем недавно, в начале текущего месяца. Эти двухдверки пришли на смену соответствующим модификациям в семействах C-класса и E-класса. Напомним, если судить по внешности, CLE ближе к «цешке», от этой же модели перешёл и салон, при этом по габаритам новинка оказалась крупнее, чем купе семейств C-Class и E-Class (длина – 4850 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1428 мм; расстояние между осями – 2865 мм).

На фото: купе Mercedes-Benz CLE

У нового купе CLE будет «заряженная» версия, разработкой которой сейчас занимается подразделение Mercedes-AMG. Ранее замаскированные прототипы соответствующей новинки уже попадали в объективы фотошпионов. Однако официальной информации о внешности этой «горячей» двухдверки пока нет. Свой вариант потенциального экстерьера Mercedes-AMG CLE 63 Coupé SE Performance предложил дизайнер испанского издания Motor.es.

Судя по рендеру, новинка получит узнаваемую фирменную крупную решётку радиатора Panamericana с рисунком в виде хромированных вертикальных полос и крупным логотипом в виде трёхлучевой звезды. Кроме того, Mercedes-AMG CLE 63 Coupé SE Performance может получить иной передний бампер с иначе оформленными центральным и боковыми воздухозаборниками.

Рендер Mercedes-AMG CLE 63 Coupé SE Performance

Ожидается, что профиль «заряженного» купе Mercedes-AMG CLE украсят новые легкосплавные колёсные диски оригинального дизайна и большего размера. Скорее всего, опционально будут доступны керамические тормоза. Судя по шпионским снимкам прототипов, корма «горячей» двухдверной новинки получит четыре квадратных патрубка выхлопной системы (по два с каждой стороны), интегрированные в нижнюю часть заднего бампера.

Предполагается, что салон у Mercedes-AMG CLE 63 Coupé SE Performance будет примерно такой же, как у «подогретых» Mercedes-AMG C 43 и С 63, то есть получит AMG-графику, соответствующий декор и спортивные передние кресла-ковши. Однако задний диван у купе будет рассчитан лишь на двоих.

На фото: салон Mercedes-AMG C 63 SE Performance

Новая двухдверка, разработанная Mercedes-AMG, скорее всего, окажется подключаемым гибридом. Предполагается, что модель разделит технику с «заряженными» седаном и универсалом C 63 S E Performance. Речь идёт о силовой установке, в основе которой лежит рядный четырёхцилиндровый двигатель объёмом 2,0 литра, его отдача равна 476 л.с. Он работает в тандеме с 204-сильным электромотором, расположенным на задней оси. В пару идёт девятиступенчатый автомат. Совокупная отдача этой системы равна 680 л.с. В состав этой установки входит ещё батарея ёмкостью 6,1 кВт*ч, дальнобойность при движении только на электротяге не превышает 13 км.

Напомним, по плану стандартное купе Mercedes-Benz CLE должно появиться на европейском рынке осенью текущего года. По предварительным данным, самый «горячий» вариант этой двухдверки дебютирует во второй половине 2024-го.

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