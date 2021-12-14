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  • Mercedes-AMG One готовится к премьере: модель в минимальном камуфляже проехалась на камеру

Mercedes-AMG One готовится к премьере: модель в минимальном камуфляже проехалась на камеру

14.12.2021 88 0 0

Компания выпустит модель ограниченным тиражом: всего будет собрано 275 гибридных спорткаров. Все экземпляры уже давно разошлись по предзаказам.

 

Гиперкар Mercedes-AMG One дебютировал в 2017 году в рамках автосалона во Франкфурте. Прошло уже более четырёх лет, а покупатели до сих пор не получили свои автомобили. Однако сейчас проект движется к своему логическому завершению, то есть готовая модель – к конвейеру, с которого должна сойти лимитированная партия в 275 экземпляров.

Пока что гиперкар продолжает проходить дорожные испытания: недавно прототип попался в объективы фотошпионов на юге Европы. Снимками с нами поделилось испанское издание motor.es. Любопытно в этих фотографиях то, что на автомобиле осталось довольно мало маскировочной плёнки: с помощью камуфляжа всё ещё скрывается нижняя часть боковин спорткара.

Судя по снимкам, у Mercedes-AMG One получит рельефный кузов, лаконичной формы сравнительно небольшие фары, изогнутые светодиодные линии, находящиеся над крупными боковыми воздухозаборниками и выполняющие роль дневных ходовых огней и указателей поворота. Предполагается, что за камуфляжем на боковинах прячутся элементы кузова, созданные из прочного и лёгкого материала, к примеру, из углепластика. Это позволит уменьшить вес модели, что положительно скажется на аэродинамике.

На капоте, боковинах, а также корме новинки будут воздухозаборники, позволяющие охлаждать узлы гиперкара. Заднюю часть прототипа также украшает огромный «плавник» из чёрного пластика. Снимков салона «двухдверки», разработанной подразделением Mercedes-AMG, пока нет.

Как мы уже отмечали, Mercedes-AMG One – это гибрид, причём силовую установку этому среднемоторному купе адаптируют от болида Формулы-1. В основе системы находится бензиновый двигатель V6 Turbo объёмом 1,6 литра (от болида немецкой компании W06 Hybrid образца 2015-го). Он работает в тандеме с двумя электромоторами. В пару предлагается восьмиступенчатая роботизированная коробка передач с одним сцеплением. На передней оси находится ещё пара электродвигателей. Совокупная максимальная отдача силовой установки превышает 1000 л.с. Такой гиперкар с места до 200 км/ч разгоняется меньше, чем за шесть секунд. Запас хода в чисто электрическом режиме у него тоже будет, хотя и довольно скромный – не более 25 км.

Как сообщалось ранее, проект разработки Mercedes-AMG One претерпел уже несколько задержек. Судя по последним данным, поставки машин клиентам начнутся в первом квартале 2022 года. Все 275 запланированных к выпуску экземпляров уже раскуплены. Цена каждого гиперкара равна около 2,75 млн евро, что эквивалентно примерно 228,7 млн рублей по текущему курсу.

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