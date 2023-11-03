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Mercedes-AMG S 63 E Performance от Mansory: допинг для V8 и доработанная аэродинамика

03.11.2023 64 0 0

Эта неделя была богатой на новости из мира тюнинга в связи с проходившей в Лас-Вегасе ежегодной выставкой SEMA, но мы также не смогли пройти мимо очередного творения ателье Mansory из баварского городка Бранд — его специалисты сделали самый мощный в истории Mercedes-Benz S-класса ещё мощнее и быстрее.

Полноприводный спортседан Mercedes-AMG S 63 E Performance поколения V 223 дебютировал в декабре прошлого года и стал самым мощным заводским Мерседесом S-класса за всю историю модели — максимальная совокупная отдача его plug-in гибридной силовой установки составляет 802 л.с. и 1430 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 3,3 с, максимальная скорость — 290 км/ч.

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В состав силовой установки входят 4,0-литровый бензиновым битурбомотор V8 (заводской индекс М 177), ассистирующий ему при разгонах стартер-генератор, 9-ступенчатый «автомат» AMG Speedshift MCT 9G с многодисковым мокрым сцеплением вместо гидротрансформатора, тяговый электромотор на задней оси и расположенная над ним высокопроизводительная батарея ёмкостью 13,1 кВт·ч.

Специалисты Mansory не трогали электрическую часть силовой установки, но немного поколдовали над ДВС и снабдили его новым выпускным коллектором, в результате чего максимальная совокупная отдача силовой установки выросла до 880 л.с. и 1490 Нм, время разгона до «сотни» сократилось до 2,8 с, максимальная скорость увеличилась до 320 км/ч. Вдобавок Mansory на 20-30 мм занижает подвеску и меняет стоковые 20-дюймовые колёса на собственные 22-дюймовые кованые диски FD.15 Black Diamond с массивными ступицами. Размерность передних шин у доработанного седана — 265/30 R 22, задних — 305/25 R 22.

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Особое внимание Mansory, как всегда, уделяет кузову: в приложении к Mercedes-AMG S 63 E Performance мы видим привычный для этого ателье набор углепластиковых деталей, в том числе «ноздри» для радиаторной решётки, развитый передний сплиттер, новый капот с двумя воздуховодами, декоративные накладки на боковинах и зеркалах, спойлеры над задним стеклом и на крышке багажника, новый диффузор в заднем бампере. Элементы обвеса, установленные на бамперах, и спойлеры на корме — вполне рабочие, они создают дополнительную прижимную нагрузку на высоких скоростях и делают поведение автомобиля более стабильным.

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Салон заново обшит тонкой перфорированной кожей, её цвет и цвет прострочки может быть абсолютно любым, на демо-образце применена тёмно-серая кожа с красной прострочкой. Кроме того, Mansory установила в салон дополнительные декоративные углепластиковые вставки с собственным логотипом, накладки на пороги, новый педальный узел и новые коврики, в багажник уложено новое ковровое покрытие с логотипом Mansory.

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Стоимость доработок Mansory, как всегда, не называет, скажем лишь, что стоковый седан стоит в Германии от 208 750 евро, дорогостоящие опции легко доводят его цену до трёхсот тысяч.

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