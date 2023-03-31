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  • Mercedes-AMG SL 63 от Mansory: widebody-обвес и езда с ветерком на скорости 332 км/ч

Mercedes-AMG SL 63 от Mansory: widebody-обвес и езда с ветерком на скорости 332 км/ч

31.03.2023 62 0 0

Немецкое тюнинг-ателье Mansory продолжает отнимать клиентов у Brabus, ведь Brabus до сих пор не взял в работу Mercedes-AMG SL последнего поколения R232, тогда как у Mansory есть уже несколько вариантов апгрейда этой модели, в том числе совсем свежий с широкофюзеляжным обвесом и мощным допингом.

Компания Mercedes-Benz представила новый SL осенью 2021 года, его стоковая топ-версия SL 63 4Matic+ оснащается 4,0-литровым бензиновым битурбомотором V8 (585 л.с., 800 Нм) в паре с 9-ступенчатым «автоматом» AMG Speedshift, разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, максимальная скорость — 315 км/ч. Именно эту версию Mansory взяла за основу своей монструозной конверсии.

Клиенты Mansory уже привыкли к довольно агрессивным углепластиковым обвесам, в данном случае он включает в себя увеличенный сплиттер в переднем бампере, накладки на радиаторную решётку и боковые воздухозаборники переднего бампера, боковые канарды, новый капот с вентиляционными отверстиями, расширители колёсных арок и порогов, воздуховоды в передних крыльях, накладку на верхней кромке рамы ветрового стекла, корпуса зеркал в стиле Бэтмена (с крылышками), развитый спойлер на крышке багажника и более агрессивный задний бампер с торчащей из него новой «четырёхстволкой» выхлопа (в стоке трубы прямоугольные). Довершают образ фирменные колёсные диски Mansory — ажурные FY.5 или массивные FD.15, как у машины на фотографиях. Размерность шин — 275/35 R 21 спереди и 335/25 R 22 сзади.

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Салон кабриолета получил полностью новую обивку (руль в местах основного хвата обтянут замшей), новые алюминиевые педали, многочисленные вставки из карбона и новые коврики Mansory. В двери интегрированы лампы-проекторы: когда двери открыты, эти лампы проецируют на земле эмблемы Mansory. Багажник полностью обшит стёганой кожей. Конкретная цветовая палитра ограничена только фантазией заказчика.

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Описание инженерного тюнинга у Mansory, как всегда, скупое, но все ключевые цифры приведены: двигатель М 177 благодаря более производительным турбокомпрессорам и новой программе управления в версии P720 выдаёт 720 л.с. и 1000 Нм, в версии P850 — 850 л.с. и 1150 Нм. В первом случае время разгона до 100 км/ч сокращается до 3,4 с, максимальная скорость увеличивается до 325 км/ч. Версия P850 автомобиль набирает первую «сотню» за 3,2 с и разгоняется до максимальных 332 км/ч.

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Добавим, что в прошлом году компания Mercedes-Benz анонсировала ретроспективную серию Mythos, в рамках которой выйдут несколько эксклюзивных моделей, в том числе «горбатый» родстер на базе актуального Mercedes-AMG SL. Наверняка Mansory возьмёт в работу и эту модель, либо предложит свой аналог.

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