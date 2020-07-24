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  • Mercedes, Bentley или вообще Land Cruiser? Выбираем автомобиль на свадьбу вместе с Elite Car

Mercedes, Bentley или вообще Land Cruiser? Выбираем автомобиль на свадьбу вместе с Elite Car

24.07.2020 106 0 1

Свадьба, конечно, не обязательно бывает раз в жизни, но, как бы там ни было, поездка в ЗАГС, на фотосессию и в ресторан должна запоминаться. А значит, и машину для этих целей нужно подбирать со всей основательностью. К счастью, сейчас не 90-е, и выбор не сводится к чёрной или белой Волге – у наших друзей из Elite Car на случай важного торжества имеется пара десятков разных моделей. Посмотрим, что подойдет в вашем случае...

 

Партнерский материал

Лучшее или ничего​

Амбициозность – что угодно, только не порок, считают в Daimler, и если согласны с ними, то объяснять некогда, просто арендуйте Mercedes-Benz. Вот вам три варианта на выбор:

Классический черный E-Klasse, с 2019 года в AMG-пакете, со 194-сильным дизелем. Много места на заднем ряду, все современные системы комфорта и безопасности, ненавязчивая мягкая подсветка в салоне и ничего лишнего за 14 000 рублей в сутки. Вы знаете цену себе и своему партнеру (и она высока), но не стремитесь любыми средствами выделиться – если вам импонирует такой автомобиль, то ваша совместная жизнь пройдёт в спокойном размеренном темпе и на достойном уровне.

Легендарный «кубик» Gelandewagen подойдет тем, для кого главное – впечатления. Он громкий и угловатый? Бесспорно. Тесновато в салоне? Пожалуй. Зато на нем можно ворваться в новый этап в жизни, открыв дверь с ноги – G-Klasse даст заряд дерзости на многие годы вперед. Если «кубик» – это точно ваше, останется выбрать между 3-литровым черным за 20 000 рублей в сутки или уносящим в полный отрыв 5,5-литровым белым за 28 000 рублей в сутки.

Mercedes-Benz G-Klasse 2018–н.в.

E-Klasse – банально, а G-Klasse – недостаточно изящно? Тогда берите эгоистичный флагман S-Klasse Coupe за 46 000 рублей в сутки: 455 сил, 4,7-литровый V8, невероятный черный кожаный салон – ничего лучше в автомобильной промышленности пока еще не придумали. Однажды вы будете ехать на подобном грантурере по Лазурному побережью и сентиментально вспоминать, как впервые прокатились на такой машине в день свадьбы.

Альтернативы

Если хочется машину класса Гран Туризмо, но Мерседес дороговат, возьмите... Бентли. Continental GT – это классика жанра, модель более консервативная, чем S-Klasse. У вас не будет такого количества современной электроники, как в немецкой машине, зато будет прекрасная мягкая кожа, настоящее дерево и 5-литровый V8: 32 000 рублей в сутки – и вы немного английский аристократ.

Как сделать так, чтобы ехать можно было бы очень быстро, но притом сидеть высоко и не бояться плохих дорог? Porsche дали ответ на этот вопрос еще 20 лет назад, выпустив Cayenne – машину с полноценными поршевскими генами спорткаров и притом (о чем знают немногие) с хорошими способностями внедорожника. Сейчас в парке Elite Car есть свежий Cayenne 3 поколения 2018 года с 3-литровым 340-сильным мотором за 28 000 рублей в сутки, мощности которого – поверьте! – вам будет даже слишком много.

Porsche Cayenne Turbo 2018–н.в.

Эфемерным мечтам о вилле в Ницце и шопинге в Милане вы предпочитаете реалистичный бизнес-план на жизнь? Уже распланировали покупку просторного дома для семьи с двумя, а лучше тремя детьми, собакой и двумя кошками? Вы уже знаете, каким будет ваш автомобиль, и это уж точно не капризный британец или переусложненный немец. Только Toyota Land Cruiser 200 – надежный как скала, и при этом не пасующий перед европейцами по части комфорта. У Elite Car есть сразу два «Крузака» – белый дорестайл за 16 000 рублей в сутки или черный в последнем рестайлинге за 20. Топливо? Ну, конечно, дизель – если вы практичны по-настоящему, бессмысленно переплачивать за расход уж точно не в ваших правилах.

Если всё вышеперечисленное кажется вам слишком претенциозным (каждое по-своему), расслабьтесь и берите что-нибудь поскромнее, но то, что оставит приятный отпечаток в памяти. Например, Range Rover Evoque. Разумно достаточный мотор на 150 сил, умеренная плата 8800 рублей в сутки и... полноценный британский премиум для молодых и беззаботных.

Что ещё есть?

Да вы не так просты, вам не угодишь! Ладно, отправляйтесь в каталог Elite Car – прокат автомобилей в Москве и изучите всё самостоятельно. Там есть и BMW, и Lexus, и Infiniti, и даже Genesis. Выбирайте и не забудьте заказать минивэн для гостей – тут опять же имеется неплохой выбор от скромных Hyundai H1 до VW Multivan и Mercedes-Benz Vito.

авто и общество бизнес

 

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