Новый немецкий седан продолжает проходить испытания, периодически попадаясь в объектив фотошпионов. Пользуясь получившимися фотоснимками, мы составили представление о том, как будет выглядеть автомобиль.

Нынешняя «Цэшка» в кузове W205 была представлена в начале 2014 года на Международном автосалоне в Детройте, а в позапрошлом году модель получила рестайлинг. С-класс является самым продаваемым Мерседесом в мире: по итогам 2019 года было реализовано 395 457 экземпляров, что на 26 тысяч больше по сравнению с кроссовером GLC, занимающим вторую строчку рейтинга. Закрепить успех модели призвано следующее поколение с заводским индексом W206, которое получит эволюционные изменения в дизайне. Передняя часть выполнена в стиле обновлённого Е-класса и S-класса нового поколения, представленного совсем недавно. Фары сделают более узкими, чем на «Ешке», а решётка будет иметь примерно такую же шестиугольную форму (на рендере представлен один из вариантов решётки, которая будет различаться в зависимости от комплектации).

Пропорции новинки практически такие же, как у нынешнего седана. Боковины визуально станут более простыми по форме, на них выделяется лишь узкая выштамповка вдоль кузова, расположенная чуть ниже подоконной линии – в этом плане «Цэшка» похожа на новый S-класс. Наиболее заметно седан изменится сзади, где на смену вертикальным фонарям придут горизонтальные, сделанные в стиле рестайлингового Е-класса.

Новый С-класс получит множество версий, большая часть из которых будут гибридными. Одной из них станет Mercedes-AMG C53, которая может быть оснащена 2-литровой «турбочетвёркой» M139, которая сейчас используется на более компактных Мерседесах с индексом 45. Для сравнения, нынешний Mercedes-AMG C43 оснащается 6-цилиндровым 3-литровым двигателем. Более того, новый С63 может получить 2-литровый 4-цилиндровый мотор в паре с электродвигателем, в то время как нынешняя модификация располагает 4-литровым V8.

Премьера нового С-класса ожидается в следующем году.

Нынешний Mercedes-Benz C-Class 1 / 2 Нынешний Mercedes-Benz C-Class 2 / 2

Сегодня в России цены на нынешнюю «Цэшку» начинаются с отметки в 2 780 000 рублей (С180 АТ, 150 л.с., задний привод). 204-сильная версия С200 с полным приводом оценивается в 3 640 000 рублей, а 390-сильная С43 AMG – минимум в 4 780 000 руб. Есть также Mercedes-AMG C63 S с 510-сильным мотором и задним приводом, такой автомобиль оценивается в 7 200 000 рублей.

Кстати, недавно был представлен экстремальный Brabus Rocket 900 на базе лифтбека Mercedes-AMG GT.