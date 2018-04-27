Mercedes-Benz G-Class получит версии Maybach и G 63 S

Напомним, у Mercedes-Benz G-Class предыдущего поколения таких версий не было, но в январе текущего года на Детройтском автосалоне состоялась премьера внедорожника новой генерации. Вероятно, в компании решили, почему бы не получить дополнительную прибыль от продаж модели, расширив ассортимент версий.

1 / 2 Mercedes-AMG G 63 2 / 2 Mercedes-AMG G 63

Поскольку «заряженная» модификация у нового G-Class уже есть, то выпуск еще одного более мощного варианта G 63 с приставкой S выглядит наиболее простым и вероятным ходом. Тем более, такой опыт у подразделения AMG имеется – у ряда моделей уже есть S-версии, причем на базе того же четырехлитрового битурбомотора M178, которым оснащается новый G 63 с отдачей 577 л.с. и 850 Нм крутящего момента.

1 / 2 Mercedes-AMG G 63 2 / 2 Mercedes-AMG G 63

Об этом также намекнул руководитель проекта G-Class Гуннар Гутенке журналистам издания Auto Express. «Ранее мы никогда не имели управляемости и динамики уровня S-версии», — сказал Гутенке. – Я в предвкушении будущих модификаций». Кстати, у компании уже есть зарегистрированное название G 73.

1 / 3 Mercedes-Maybach G 650 Landaulet 2 / 3 Mercedes-Maybach G 650 Landaulet 3 / 3 Mercedes-Maybach G 650 Landaulet

Ну и, конечно, не забываем про уже имеющийся опыт выпуска роскошной модификации Maybach на базе G-Class — Mercedes-Maybach G 650 Landaulet. Правда, тогда компания запустила лимитированную и очень дорогую версию с двигателем V12 стоимостью около 750 тысяч долларов. «У нас был Maybach в исполнении Landaulet. Мы хотим развивать эту традицию», — сказал Гутенке изданию.

1 / 2 Mercedes-Maybach G 650 Landaulet 2 / 2 Mercedes-Maybach G 650 Landaulet

Так что, появление этих версий можно ожидать с большой вероятностью. Они позволили бы оживить продажи внедорожника, который продается в Европе и Соединенных Штатах приблизительно одинаково – 5 457 и 4 188 единиц, соответственно.

Напомним, в марте стартовали продажи Mercedes-AMG G 63 нового поколения в России. Стартовый ценник «заряженного» внедорожника составляет 12 450 000 рублей.