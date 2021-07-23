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  • Mercedes-Benz готовится к премьере «близнеца» Renault Kangoo: новый Citan покажут в августе

Mercedes-Benz готовится к премьере «близнеца» Renault Kangoo: новый Citan покажут в августе

23.07.2021 30 0 0

Пока что немецкая компания опубликовала новый тизер будущего грузопассажирского «каблучка». Его дебют состоится 25 августа этого года.

 

Немецкий автопроизводитель уже не первое десятилетие сотрудничает с франко-японским альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi: их совместный проект – это Mercedes-Benz Citan, представляющий собой перелицованный Renault Kangoo. Этот компактвэн ещё в 2012 году пришёл на смену семиместному MPV под названием Vaneo. Ещё в 2019-ом стало известно о том, что Mercedes-Benz Citan получит преемника, а в прошлом году стало известно о разработке новинки – T-Class.

Тизер Mercedes-Benz Citan нового поколения (высветленная версия)

В компании к T-Class решили отнести топовые пассажирские версии модели второго поколения, а имя Citan оставить для исполнений попроще и грузовых фургонов. Сейчас подобное разделение есть у других моделей бренда Mercedes-Benz – V-Class и Vito. Уже известно, что и у Citan, и у T-Class будут полностью электрические варианты, кстати, «батарейный» роскошный компактвэн получит отдельное имя – EQT (компания представила его предвестника в мае текущего года).

Теперь же в Mercedes-Benz решили подразнить тех, кто ждёт версии попроще – опубликован тизер будущего грузопассажирского «каблучка» Citan. На снимке виден силуэт кузова, причём его корма скрывается в тени (высветление изображения выявить детали не помогает). Лучше просматривается передняя часть, напоминающая A-Class и B-Class: «раскосая» головная оптика с полосками светодиодных дневных ходовых огней, расположенная под углом к фирменной решётке радиатора с горизонтальными ламелями, которые расходятся в стороны от крупного логотипа бренда. Передний бампер вэна тоже пока затемнён.

На фото: концепт Mercedes-Benz EQT
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На фото: концепт Mercedes-Benz EQT
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На фото: концепт Mercedes-Benz EQT
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Полнолценная премьера новинки пройдёт примерно через месяц, 25 августа. Причём немцы, скорее всего, сразу рассекретят как версии Citan с ДВС, так и полностью электрическую модификацию eCitan. Отметим, новый Mercedes-Benz Citan разделит платформу с Renault Kangoo. Официальной информации о «начинке» пока нет, но не исключено, что её модели тоже разделят.

На фото: новый Renault Kangoo (пассажирская версия)

В этом случае в линейку войдёт бензиновая «турбочетвёрка» объёмом 1,3 литра с отдачей либо в 100 л.с. (максимальный крутящий момент – 200 Нм), либо в 130 л.с. (240 Нм); а также 1,5-литровый турбодизель Blue dCi, мощность которого равна 75 л.с. (230 Нм), 95 л.с. (260 Нм) и 115 л.с. (270 Нм). В пару к ним (в зависимости от версии) предлагаются либо шестискоростная «механика», либо семиступенчатый «автомат» DCT с двумя сцеплениями.

На фото: новый вэн Renault Kangoo

В свою очередь Mercedes-Benz eCitan может позаимствовать у Renault Kangoo E-Tech Electric 102-сильный электромотор (крутящий момент – 245 Нм). Его питает тяговая батарея ёмкостью 44 кВт*ч. Запас ходу у «француза» составляет 265 км (расчёт вели по циклу WLTP).

Вчера немецкий производитель обнародовал новую стратегию развития, согласно которой в 2022 году у бренда будет по электрокару в каждом из своих сегментов. К 2025 году компания пообещала каждой актуальной модели «зелёную» версию. А к 2030 году марка намерена перейти на продажу только «батарейных» машин, но только на тех рынках, которые окажутся к этому готовы. На воплощение плана в жизнь компания намерена потратить до конца десятилетия 40 млрд евро.

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