Mercedes-Benz собирается слегка обновить A-Class: первое изображение

Компания Mercedes-Benz выпускает компактный A-Class с 1997 года, за прошедшее время модель успела несколько раз сменить поколение. Автомобиль актуальной «четвёртой» генерации (с индексом W177) появился в 2018 году. По данным JATO Dynamics, в Европе за первые три квартала 2021 года было продано 89 888 экземпляров немецкого «компакта», что на 21% меньше, чем в январе-сентябре 2020-го. Сейчас марка занимается разработкой обновлённой версии модели.



На фото: актуальный хэтчбек Mercedes-Benz A 250 e

Ожидается, что Mercedes-Benz A-Class совсем скоро переживёт плановое обновление, положенное модели в середине жизненного цикла. Скорее всего, «посвежевшая» версия автомобиля доберётся до европейских дилеров весной 2022 года. Отметим, прототипы новинки, спрятанные с помощью маскировочной плёнки, ранее уже показывались фотошпионам на дорогах во время прохождения испытаний: машины ловили ещё весной прошлого года.



Пока что официальной информации о том, как будет выглядеть рестайлинговый A-Class, нет. Это значит, что художники могут предложить собственные варианты экстерьера будущего «компакта». Свою версию внешности новинки на суд читателей предложил дизайнер испанского издания motor.es. При создании рендера, он обращался к просочившимся в Сеть ранее шпионским снимкам прототипов в камуфляже.

Судя по изображению, в передней части автомобиля произойдут косметические корректировки: слегка изменится линия фар полностью светодиодной головной оптики, а также по-иному будет выглядеть решётка радиатора (при этом она по-прежнему останется легко узнаваемой). Как и сейчас, рисунок «гриля» будет зависеть от исполнения, так, у варианта «AMG Line» окажется своё «наполнение».



Рендер обновлённого Mercedes-Benz A-Class

У посвежевшего Mercedes-Benz A-Class ожидается несколько иной, более спортивный передний бампер с более крупными воздухозаборниками. Кормы на рендере мы не видим, однако в издании считают, что она получит более современное оформление с другим бампером, но прежними задними фонарями.

В салоне не ожидается серьёзных изменений, разве что у информационно-развлекательной системы последнего поколения MBUX будет современное программное обеспечение. Оформление интерьера, а также, вероятно, используемые для отделки материалы останутся прежними.



На фото: салон актуального хэтчбека Mercedes-Benz A-Class

По предварительным данным, компания Mercedes-Benz намерена избавиться от моторов, разработанных в партнёрстве с альянсом тогда ещё Renault-Nissan. Базовые версии «посвежевшего» A-Class, вероятно, оснастят новым 2,0-литровым дизельным двигателем. Ожидается, что для модели не будет доступен 1,33-литровый бензиновый мотор, которому на смену придёт также 2,0-литровый вариант в составе мягкогибридной установки (с 48-вольтовым электродовеском). Ныне присутствующий подключаемый гибрид 250 e, скорее всего, оставят без изменений (его максимальный запас хода при движении только на электротяге равен 73 км).

