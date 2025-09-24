Mercedes-Maybach S-Class обзавёлся спецверсией V12 Edition с декором из золота

Подразделение Mercedes-Maybach стало частью немецкого концерна в 2014 году. Под этим суббрендом уже более десяти лет производитель выпускает самые роскошные версии моделей «материнской» марки Mercedes-Benz. Первенцем был седан S-Class, сейчас четырёхдверка тоже присутствует в линейке. Теперь производитель презентовал «ультралюксовую» спецверсию под названием Mercedes-Maybach S-Class V12 Edition.
В основе этой новинки лежит исполнение Mercedes‑Maybach S 680. Особенный вариант с прибавкой V12 Edition в компании назвали «вершиной автомобильного мастерства». Отмечается, что на создание нынешней спецверсии разработчиков вдохновили классические Maybach Zeppelin, первые экземпляры были выпущены ещё в 1930 году.
В списке особенностей внешности Mercedes-Maybach S-Class V12 Edition числится двухцветный кузов – сочетаются Obsidian Black Metallic и Manufaktur Olive Metallic. При этом в компании отметили, что на создание уникальной схемы окраски может уйти до десяти рабочих дней, что «в два раза дольше, по сравнению с обычной фирменной двухцветной окраской Maybach».
Цвета на кузове отделены друг от друга тонкими серебристыми полосами, которые проходят по боковинам. Ещё здесь можно увидеть множество хромированных элементов, включая решётку радиатора с вертикальными тонкими прутьями и плотной рамкой, воздухозаборники с рисунком в виде мелкой сетки, линию, которая проходит по центру капота, а также окантовку бокового остекления и накладки на порогах. Также модель получила оригинальные кованые колёсные диски.
Одной из главных особенностей спецверсии являются эмблемы на С-образных стойках крыши: на них изображён хромированный логотип Maybach, а также золотой знак 12. Отмечается, что фирменный знак повторяет орнамент на капоте Maybach Zeppelin DS 8. В компании подчеркнули, что для создания эмблемы использовалось чистое золото (24 карата), украшенное бриллиантовой гравировкой и V-образным рисунком.
Салон Mercedes-Maybach S-Class V12 Edition отделан коричневой кожей (в том числе потолок), которая дополнена вышивкой с указанием на спецверсию, а также глянцевыми вставками из орехового дерева (в том числе на ободе рулевого колеса). На центральной консоли разместили надпись «1 из 50», которая указывает на тираж особенного автомобиля.
Пассажирам, разместившимся во втором ряду, доступен бокс в центральном тоннеле с крышкой, которая украшена изображением двенадцати золотых кругов и эмблемой Maybach 12. В компании отметили, что на инкрустацию уходит «до семи дней тщательной ручной работы». Всем покупателям Mercedes-Maybach S-Class V12 Edition положены также фужеры для шампанского с серебряным покрытием, шкатулка для ключей и коврик для багажника с коричневой окантовкой.
Под капотом спецверсии располагается 6,0-литровый битурбомотор V12, максимальная отдача которого составляет 612 л.с., а крутящий момент – 900 Нм. Двигатель работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач, привод – полный. На разгон с места до «сотни» такому автомобилю требуется 4,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться