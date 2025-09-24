Mercedes-Maybach S-Class обзавёлся спецверсией V12 Edition с декором из золота

Подразделение Mercedes-Maybach стало частью немецкого концерна в 2014 году. Под этим суббрендом уже более десяти лет производитель выпускает самые роскошные версии моделей «материнской» марки Mercedes-Benz. Первенцем был седан S-Class, сейчас четырёхдверка тоже присутствует в линейке. Теперь производитель презентовал «ультралюксовую» спецверсию под названием Mercedes-Maybach S-Class V12 Edition.

На фото: Mercedes-Maybach S-Class V12 Edition

В основе этой новинки лежит исполнение Mercedes‑Maybach S 680. Особенный вариант с прибавкой V12 Edition в компании назвали «вершиной автомобильного мастерства». Отмечается, что на создание нынешней спецверсии разработчиков вдохновили классические Maybach Zeppelin, первые экземпляры были выпущены ещё в 1930 году.

В списке особенностей внешности Mercedes-Maybach S-Class V12 Edition числится двухцветный кузов – сочетаются Obsidian Black Metallic и Manufaktur Olive Metallic. При этом в компании отметили, что на создание уникальной схемы окраски может уйти до десяти рабочих дней, что «в два раза дольше, по сравнению с обычной фирменной двухцветной окраской Maybach».

Цвета на кузове отделены друг от друга тонкими серебристыми полосами, которые проходят по боковинам. Ещё здесь можно увидеть множество хромированных элементов, включая решётку радиатора с вертикальными тонкими прутьями и плотной рамкой, воздухозаборники с рисунком в виде мелкой сетки, линию, которая проходит по центру капота, а также окантовку бокового остекления и накладки на порогах. Также модель получила оригинальные кованые колёсные диски.

Одной из главных особенностей спецверсии являются эмблемы на С-образных стойках крыши: на них изображён хромированный логотип Maybach, а также золотой знак 12. Отмечается, что фирменный знак повторяет орнамент на капоте Maybach Zeppelin DS 8. В компании подчеркнули, что для создания эмблемы использовалось чистое золото (24 карата), украшенное бриллиантовой гравировкой и V-образным рисунком.

На фото: салон Mercedes-Maybach S-Class V12 Edition 1 / 4 На фото: салон Mercedes-Maybach S-Class V12 Edition 2 / 4 На фото: салон Mercedes-Maybach S-Class V12 Edition 3 / 4 На фото: салон Mercedes-Maybach S-Class V12 Edition 4 / 4

Салон Mercedes-Maybach S-Class V12 Edition отделан коричневой кожей (в том числе потолок), которая дополнена вышивкой с указанием на спецверсию, а также глянцевыми вставками из орехового дерева (в том числе на ободе рулевого колеса). На центральной консоли разместили надпись «1 из 50», которая указывает на тираж особенного автомобиля.

1 / 2 2 / 2

Пассажирам, разместившимся во втором ряду, доступен бокс в центральном тоннеле с крышкой, которая украшена изображением двенадцати золотых кругов и эмблемой Maybach 12. В компании отметили, что на инкрустацию уходит «до семи дней тщательной ручной работы». Всем покупателям Mercedes-Maybach S-Class V12 Edition положены также фужеры для шампанского с серебряным покрытием, шкатулка для ключей и коврик для багажника с коричневой окантовкой.

1 / 2 2 / 2

Под капотом спецверсии располагается 6,0-литровый битурбомотор V12, максимальная отдача которого составляет 612 л.с., а крутящий момент – 900 Нм. Двигатель работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач, привод – полный. На разгон с места до «сотни» такому автомобилю требуется 4,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.