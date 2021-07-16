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Евросоюз объявил о решении к 2030 г. сократить допустимые для новых автомобилей выбросы углекислого газа (CO2) на 37,5% по сравнению с уровнем 2021 г.

Экологи свидетельствуют, что именно на автомобили приходится более десятой части выбросов двуокиси углерода – парникового газа, который считают основным виновником повышения глобальной температуры на планете.

Как отмечается в сообщении Еврокомиссии, выбросы CO2 легких коммерческих автомобилей должны быть снижены на 15% к 2025 г., а к 2030 году – на 31%. В итоге, по мнению экспертов, электромобили к 2030 году могут занять 30-40% рынка Евросоюза. Все европейские автоконцерны уже ввели в свои линейки электромобили. А вслед за Европой тенденции активного роста рынка электромобилей придут и на российский рынок.

Следуя текущим тенденциям, команда Mers Academy (Школа профессиональных автоэлектриков) разработала и в мае презентовала отдельный курс по ремонту и диагностике электромобилей и гибридов, так как растущему рынку требуется все больше квалифицированных специалистов в этой сфере. И, как отмечают в Mers Academy, спрос очень высок. Сейчас набор на первый поток курса закрыт, но лист ожидания постоянно пополняется желающими войти во второй поток.

Причина в том, что сейчас в интернете очень тяжело найти какое-то комплексное решение, в котором будет вся необходимая нам информация. Полноценный курс – это решение проблемы. Столкнувшись с кадровой проблемой в своем автобизнесе, Владислав Казмирук и Артем Лысоковский решили, что им просто необходимо растить профессионалов самим и основали Mers Academy – Школу профессиональных автоэлектриков.

Владислав Казмирук подчеркивает, что ключевые отличия качественного онлайн-обучения можно выделить уже на этапе знакомства с курсом: «На самом деле это достаточно просто. Любая организация, целью которой является преподавание реальных знаний, в анонсировании своих курсов всегда делает упор на то, какое место данная профессия занимает в жизни общества, и старается дать максимально широкие сведения, как построен курс и что будет преподаваться, какой результат ученики получат в конце обучения».

Надо отметить, что в первом квартале этого года профессия «автоэлектрик-диагност» стала одной из самых востребованных в России при среднем уровне заработной платы 80-100 тыс рублей в месяц – такие данные предоставляет один из самых популярных рекрутинговых порталов России и стран ближнего зарубежья HeadHunter. В этом году более 10 тысяч работодателей заявили о вакансии автоэлектрика.

Причины высокого спроса на специалистов в этой сфере на поверхности, отмечает Артем Лысоковский. Число автовладельцев ежегодно растет, на одну семью приходится уже не один автомобиль, а два и более, поэтому специалисты по их обслуживанию становятся все более востребованными. «Доходит уже до того, что среди владельцев СТО спрос идет даже на новичков без опыта работы, владеющих теоретическими знаниями. Мы знаем об этом не по слухам, а из своего опыта – к нам ежегодно поступают запросы из СТО и автомастерских», – рассказывает эксперт.

По данным Mers Academy, выпускников прямо «с учебной скамьи» готовы взять на стажировку в СТО, где они с ученической зарплатой в 30-40 тыс рублей в месяц получают необходимые практические навыки и в течение 2-3 месяцев уже займут свое место в штате за полноценный оклад.