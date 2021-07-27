Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля пройдет 23-26 августа 2021 в ЦВК «Экспоцентр».

Партнерский материал

Экспозиция сформирована на 99%.

Несмотря на все ограничения, связанные с пересечением границ, будут представлены национальные павильоны.

Особый фокус на СТО в 2021 году.

IMAF 2021 – 12-й Международный Московский Форум Автомобилестроения.

Новые темы для бизнес дискуссий на конференционной площадке AGORA.

C 23 по 26 августа в Москве в ЦВК «Экспоцентр» (м. Выставочная) состоится 25-я международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей MIMS Automechanika Moscow.

Помимо крупнейших российских производителей и дистрибьюторов на юбилейной выставке с 23 по 26 августа Вас будут ждать представители компаний из Великобритании, Индии, Испании, Италии, Ирана, ОАЭ, Чехии и других стран. На MIMS Automechanika Moscow также будут представлены польский и турецкий национальные павильоны.

Разделы выставки: Автозапчасти и Автокомпоненты / Аксессуары и Тюнинг/ Автоэлектрика и Автоэлектроника / Мойки и Уход за автомобилем / Ремонт и Техническое обслуживание автомобиля / Управление и Информационные технологии в автобизнесе.

Ведущие производители и поставщики автомобильных комплектующих, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобилей снова в числе участников выставки:

AJUSA, AZARD, Автолонг, ТД Автопрофи, Аmtel, AVS, ACPS automotive, BG Сибирь, BREMBO, BSG, CARVILLE, General Motors, GroupAuto Россия, JP GROUP, KANN Group, KRAFT, KRAFTTECH, KRONER, LIQUI MOLY, Mutlu, Parts-Mall, PE Сервисная сеть, RIVAL / MICHELIN, TecAlliance, TMY, Tubor, ZEKKERT, VOLGA AVTO PROM, TADEM, Lada-image, MEHANIKA, Полюс+, и многие другие.

Предыдущую оффлайн-выставку, которая прошла в августе 2019, посетили более 28 000 профессионалов из 66 стран и 79 регионов России. 80% посетителей нашли новых поставщиков и партнеров по бизнесу. 74% осуществили закупки продукции по итогам посещения выставки.

Для удобства посетителей экспозиция сформирована в соответствии с определенными продуктовыми группами.

Впервые будет представлен новый раздел выставки – IT&Digital Area! Вы сможете ознакомиться с новыми идеями, разработками, готовыми решениями и услугами компаний, работающих в сфере IT-технологий для индустрии автопрома.

Под знаком «Truck competence» многие экспоненты, помимо линеек для легковых машин, представят также автозапчасти и решения для грузового автотранспорта.

Генеральный партнер выставки – группа компаний Автолонг – поставщик аксессуаров, инструментов и запчастей для грузовых автомашин, фур, прицепов и спецтехники. Компания является импортером первого уровня в сегментах «автосвет», «автохимия», «электротехника», «инструменты», «текстиль», «электроника и автогаджеты».

Деловая программа выставки MIMS Automechanika Moscow

12-й Московский Международный Форум Автомобилестроения (IMAF 2021) пройдет 24 и 25 августа.

Главной темой Форума в этом году станет «Автопром после кризиса: новая реальность, новые возможности». Первый день будет посвящен вопросам государственной поддержки автомобильной отрасли, тенденциям и прогнозам развития рынка, анализу отрасли автокомпонентов, а также инновациям в автомобильной промышленности. К участию приглашены ведущие эксперты автомобильной индустрии и транспортной отрасли, руководители компаний-производителей, представители Министерства промышленности и торговли РФ, отраслевые ассоциации.

Во второй день эксперты обсудят варианты развития российского рынка автомобильной электроники, BIG DATA в автопроме и перспективные направления дальнейшего развития экспорта автомобилей и автокомпонентов.

IMAF 2021 компания ITEMF Expo организует совместно с Ассоциацией европейского бизнеса.

В этом году традиционная конференц-площадка AGORA впервые будет посвящена теме СТО, программа будет поделена на тематические дни. В работе площадки примут участие специалисты и профессионалы в области технического обслуживания и ремонта автомобилей, гаражного оборудования, аналитики и эксперты рынка автокомпонентов и запчастей.

Каждый день выставка дополняется и расширяется, чтобы получать все важные новости и предложения – заходите на сайт и в наши социальные сети.