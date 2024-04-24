Mini Aceman: маленький семейный кроссовер с управляемостью карта

Британская марка Mini, входящая в состав BMW Group, представила в рамках Пекинского автосалона младший кроссовер Aceman и рассчитывает, что он станет хитом одновременно в Китае и в Европе.

В свете начавшегося в прошлом году глобального замедления спроса на электромобили рыночный потенциал Mini Aceman вызывает сомнения, ведь «углеводородных» версий у него не будет — только электрические. В модельном ряду Mini эта новинка займёт место между актуальными хэтчбеком Cooper пятого поколения и компактным кроссовером Countryman третьего поколения. Дизайн экстерьера и основные технические характеристики Mini Aceman ещё две недели назад всплыли в электронной базе китайского Минпрома, а теперь можно полюбоваться фирменной съёмкой — правда, в ней участвовал только топовый на данный момент Aceman SE с медным декором и анимированной светотехникой, фотографий базовой версии Aceman E пресс-служба BMW Group не нащёлкала.

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Mini Aceman построен на той же новой платформе, что и электрический хэтчбек Mini Cooper пятого поколения (новый бензиновый Mini Cooper сохранил старую платформу UKL1). Габаритная длина Aceman — 4076-4094 мм в зависимости от модификации, ширина — 1754 мм, высота — 1515 мм, колёсная база — 2606 мм. Салон — 5-местный, во втором ряду производитель обещает достаточный запас пространства для ног, чтобы Aceman можно было использовать в роли семейного автомобиля. Объём багажника из-за сдвинутого назад заднего дивана невелик — 300 л, со сложенными спинками второго ряда — 1005 л.



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Интерьер с текстильным декором у Aceman практически такой же, как у нового электрического Mini Cooper. Отдельного приборного щитка нет, он интегрирован в центральный круглый мультимедийный экран диаметром 240 мм, а основные оперативные показания показывает проекционный экран на лобовом стекле. Сложная многоцветная светодиодная подсветка может создавать в салоне разную атмосферу в зависимости от настроения водителя и выбранного режима работы силовой установки.



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На старте продаж Mini Aceman будет предложен в двух одномоторных переднеприводных версиях. На базовом Aceman E электромотор выдаёт 135 кВт (184 л.с.) и 290 Нм, ёмкость батареи — 42,5 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 310 км по циклу WLTP, максимальная мощность зарядки — 75 кВт. До 100 км/ч Aceman E разгоняется за 7,9 с, максимальная скорость — 160 км/ч.



Более мощному и дорогому Aceman SE положены электромотор с максимальной отдачей в 160 кВт (218 л.с.) и 330 Нм и батарея на 54,2 кВт·ч, полного заряда которой хватит на 406 км пробега по циклу WLTP, максимальная мощность зарядки — 95 кВт. Первую «сотню» Aceman SE набирает за 7,1 с, максимальная скорость — 170 км/ч.

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В будущем у Aceman появится спортивная версия John Cooper Works (JCW) с такой же силовой установкой, как у Aceman SE, но с более агрессивным декором и более азартными настройками шасси, при этом пресс-служба BMW Group обещает, что даже базовый Aceman E рулится в лучших традициях Mini и дарит «ощущение управления картом».



Mini Aceman в сравнении с актуальными хэтчбеком Cooper пятого поколения и кроссовером Countryman третьего поколения. 1 / 2 Mini Aceman в сравнении с актуальными хэтчбеком Cooper пятого поколения и кроссовером Countryman третьего поколения. 2 / 2

Прайс-лист на Mini Aceman пока не опубликован, в продаже он ожидается ближайшей осенью. Производиться Aceman будет там же, где и новый электрический Mini Cooper, — в Китае на совместном предприятии BMW Group и Great Wall Motor (GWM), оно называется Spotlight Automotive, его завод находится в районе Чжанцзяган города Сучжоу провинции Цзянсу. В 2026 году Aceman и электрические версии Mini Cooper получат британскую прописку на историческом заводе Mini в Оксфорде.

