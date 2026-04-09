Mini Cooper S обзавёлся особенной версией Red Line Edition

09.04.2026 64 0 0
Mini Cooper S обзавёлся особенной версией Red Line Edition

Спецверсия пятидверного хэтчбека с особенным декором и стандартной техникой предназначена для американского рынка.

Принадлежащий компании BMW британский бренд Mini презентовал хэтчбек Cooper пятого поколения в начале сентября 2023 года, правда, тогда дебютировали только модификации с полностью электрической «начинкой». В начале 2024-го была представлена бензиновая трёхдверка, а в середине того же года гамму пополнил пятидверный вариант с ДВС.

На фото: Mini Cooper S Red Line Edition

Теперь марка презентовала спецверсию, в основе которой лежит бензиновый пятидверный хэтчбек Mini Cooper S. Особенному варианту досталась прибавка Red Line Edition к названию. Этот хэтчбек рассекретила пресс-служба американского офиса марки, и предназначена новинка будет именно для «штатного» авторынка.

Кузов Mini Cooper S Red Line Edition окрашен в тёмный серо-коричневый цвет Legend Grey Metallic. Он дополнен контрастными красными акцентами в оттенке Chili Red: речь идёт о наклейках в виде широких полос на капоте и багажной двери, тонких линиях на переднем и заднем бамперах, а также о спойлере в верхней части кормы и элементе на радиаторной решётке.

Особенную пятидверку также снабдили 17-дюймовыми чёрными глянцевыми колёсными дисками John Cooper Works Sprint, которые обуты в комплект всесезонной резины. Также автомобиль получил спортивные тормоза JCW и чёрную панорамную крышу.

В салоне спецверсии Mini Cooper S Red Line установлены спортивные сиденья, отделанные тканью Vescin чёрного цвета и украшенные контрастными красными вставками. Встроенные подголовники получили рисунок и красный декор, а ещё этой модели положены рулевое колесо JCW с подрулевыми переключателями и спортивная коробка передач JCW.

В списке оснащения числятся: подогрев передних кресел, двухзонный климат-контроль, устройство для беспроводной зарядки смартфонов, акустика Harman Kardon и информационно-развлекательная система с навигацией и функцией дополненной реальности, а также с фирменным круглым тачскрином диагональю 9,4 дюйма.

Техника у Cooper S Red Line Edition стандартная. Под капотом у пятидверки находится 2,0-литровая турбочетвёрка мощностью 204 л.с., её максимальный крутящий момент равен 300 Нм. В пару этому мотору предлагается семиступенчатая коробка передач с двумя сцеплениями. На разгон с места до «сотни» хэтчбеку требуется 6,8 секунды, а его максимальная скорость равна 241 км/ч.

На фото: салон Mini Cooper S Red Line Edition

Дилеры Mini в США уже начали принимать заказы на спецверсию Cooper S Red Line, первые покупатели получат свои машины в мае 2026-го. Стоимость особенной пятидверки уже известна, американцам придётся заплатить за неё 44 540 долларов, что эквивалентно примерно 3,47 млн рублей по текущему курсу.

