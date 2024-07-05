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  • Mini John Cooper Works E готовится к скорой премьере: хот-хэтч показался на фото

Mini John Cooper Works E готовится к скорой премьере: хот-хэтч показался на фото

05.07.2024 63 0 0

Полностью «зелёная» спортивная пятидверка дебютирует на следующей неделе в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде, правда, пока в камуфляже.

Британский бренд Mini принадлежит баварской компании BMW. Mini Cooper пятого поколения дебютировал ещё в начале сентября прошлого года. Этот хэтчбек предлагается как с ДВС, так и с полностью «зелёной» техникой – с прибавками E и SE к названию (при этом к 2030 году производитель собирается перейти исключительно на электромобили. Бензиновый хот-хэтч Mini John Cooper Works показался в камуфляже в конце мая, а теперь производитель продемонстрировал замаскированный прототип горячей «электрички» с прибавкой в виде литеры E к названию.

На фото: прототип Mini John Cooper Works E

Живая презентация Mini John Cooper Works E пройдёт в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде, который откроет свои двери с 11 по 14 июля. На выставку пока привезут замаскированный прототип «заряженного» полностью электрического хэтчбека. Отметим, он получил примерно такую же фирменную маскировочную плёнку, которую ранее примерил хот-хэтч с ДВС.

Красно-белый рисунок плёнки – это отсылка к гоночным автомобилям Mini 60-х годов. Ещё прототип Mini John Cooper Works E получил бортовой номер 37: он напоминает поклонникам марки о победе классического Mini Cooper S на ралли Монте-Карло в 1964-м (автомобиль был под управлением ирландского гонщика Пэдди Хопкирка). Помимо этого, на камуфляже можно увидеть наименование и эмблемы гоночной команды Bulldog Racing, под её эгидой бензиновый хот-хэтч принял участие в гонке «24 часа Нюрбургринга», которая стартовала 1 июня.

Официальной информации о технике горячей «электрички» пока нет. На данный момент известно только, что у Mini John Cooper Works E будет передний привод (скорее всего, речь идёт об одном довольно мощном электромоторе, расположенном на передней оси). Напомним, актуальный полностью «зелёный» Mini Cooper SE оснащается 218-сильным электродвигателем (максимальный крутящий момент – 330 Нм), с места до «сотни» такая версия разгоняется за 6,7 секунды. Можно предположить, что показатели у модификации John Cooper Works E будут лучше.

По предварительным данным, у бензинового Mini John Cooper Works под капотом находится 2,0-литровый турбомотор, при этом его мощность окажется выше по сравнению с актуальной версии, у которой отдача двигателя равна 234 л.с. Кроме того, ожидается, что будущая модель составит конкуренцию Volkswagen Golf GTI (отдача его 2,0-литрового TSI составляет 265 л.с.).

Напомним, в конце апреля этого года компания Mini рассекретила свой новый маленький семейный кроссовер Aceman. Пока что модель доступна в двух одномоторных переднеприводных версиях. У базового Aceman E отдача электродвигателя равна 184 л.с. (290 Нм), топовый вариант Aceman SE получил 218-сильный электромотор (330 Нм). В компании рассчитывают, что эта новинка станет хитом продаж одновременно и в Китае, и в Европе.

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