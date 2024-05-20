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  • Новый хот-хэтч Mini John Cooper Works с бензиновым мотором готовится к дебюту

Новый хот-хэтч Mini John Cooper Works с бензиновым мотором готовится к дебюту

20.05.2024 80 0 0

Замаскированный прототип трёхдверки британского бренда примет участие в гонке «24 часа Нюрбургринга», которая стартует 1 июня.

Марка Mini, принадлежащая баварской компании BMW, презентовала Mini Cooper пятого поколения в начале сентября прошлого года. Сейчас новый хэтчбек предлагается в модификациях как с ДВС, так и с полностью «зелёной» техникой (с прибавками E и SE к названию), однако уже к 2030 году производитель собирается перейти исключительно на электромобили. В конце прошлого года компания показала «подогретую» версию «электрички» Mini Cooper SE под названием John Cooper Works (JCW). Теперь к презентации готовится бензиновый хот-хэтч.

На фото: прототип нового Mini John Cooper Works

Официальная премьера нового Mini John Cooper Works пройдёт осенью текущего года, однако перед этим замаскированный прототип примет участие в гонке «24 часа Нюрбургринга», которая стартует 1 июня. Известно, что разработчики дизайна камуфляжной плёнки вдохновились автомобилем Mini Cooper S 1964 года выпуска, который стал победителем ралли Монте-Карло под управлением ирландского гонщика Пэдди Хопкирка.

Суда по опубликованным официальным снимкам, новый хот-хэтч окажется визуально более агрессивным по сравнению с актуальным стандартным автомобилем. Горячая трёхдверка получила крупный элемент, объединяющий решётку радиатора и центральный воздухозаборник в нижней части переднего бампера. Расположенные по бокам дополнительные воздуховоды тоже оформлены иначе. Корму снабдили увеличенным диффузором и спортивным спойлером на верхней части багажной двери.

Салон новинки пока не рассекречен. Стоит ожидать, что Mini John Cooper Works получит фирменное чёрно-красное оформление, спортивные кресла и современную информационно-развлекательную систему с традиционно круглым большим сенсорным экраном.

В компании пока ничего не рассказали о технике нового Mini John Cooper Works. По предварительным данным, ему оставят 2,0-литровый бензиновый турбомотор, но его мощность окажется выше (у актуальной версии 234 л.с.). Ожидается, что будущая модель составит конкуренцию Volkswagen Golf GTI (отдача его 2,0-литрового TSI равна 265 л.с.).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, у ранее представленной подогретой «электрички» Mini Cooper SE John Cooper Works техника такая же, как у «обычной» версии. Такой вариант оснащается единственным электромотором, расположенным на передней оси, его отдача равна 218 л.с., а максимальный крутящий момент – 330 Нм. На разгон с места до «сотни» у такой трёхдверки уходит 6,7 секунды. Модель оснащается тяговой батареей ёмкостью 54,2 кВт*ч, запас хода на одной зарядке – 402 км (при расчёте по циклу WLTP).

Напомним, в конце прошлого месяца Mini рассекретила свой новый маленький семейный кроссовер Aceman. В компании рассчитывают, что эта модель станет хитом одновременно в Китае и в Европе.

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