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Mini обновила John Cooper Works: руль с подогревом и светодиодная оптика

14.04.2021 114 0 0

Российский ценник автомобиля уже известен: после обновления эта версия «трёхдверки» подорожала почти на 300 тыс. рублей.

 

Продажи автомобилей марки Mini на европейском рынке в течение последних пяти лет были относительно устойчивыми. Только «ковидный» 2020-ый серьёзно подкосил их: дилеры бренда реализовали 172 798 экземпляров, что почти на 20% меньше, чем годом ранее. Тем не менее в Mini уже оправились от последствий пандемии: в январе текущего года было представлено обновлённое семейство хэтчбеков и кабриолетов, а теперь настала очередь версии John Cooper Works.

На фото: обновлённый Mini John Cooper Works

Обновлённая топовая версия трёхдверного хэтчбека получила шестиугольную решётку радиатора, которая объединена с воздухозаборником в передней части, светодиодную головную оптику, другие решётки на передних крыльях, а также яркие красные акценты, придающие «хэтчу» спортивный вид. Кроме того, у модели спортивные тормоза Brembo, другой задний бампер с диффузором и двумя патрубками выхлопной системы, расположенными по центру, а также 17- и 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски с другим дизайном (можно выбрать двухцветный вариант).

Интерьер Mini John Cooper Works изменился так же как и у «обычных» версий. Салон обновили за счёт иных дефлекторов вентиляционной системы, другого рулевого колеса (впервые с подогревом!) и нового селектора коробки передач. Ещё появились новые варианты отделки, а покупателям комплектации JCW предложат спортивные кожаные кресла. Помимо этого, «трёхдверка» получила изменённую мультимедийную систему: ей изменили графику и сделали более интуитивно понятным интерфейс. Диагональ тачскрина не изменилась – те же 8,8 дюйма.

В ходе обновления разработчики Mini не стали трогать «начинку» топовой версии хэтчбека. Модель по-прежнему оснащается 2,0-литровым битурбомотором с отдачей в 231 л.с., а максимальный крутящий момент равен 320 Нм. В пару к нему предлагается либо шестиступенчатая механическая коробка передач, либо восьмиступенчатый «автомат». В первом случае разгон до «сотни» займёт 6,3 секунды, во втором – 6,1 секунды. Максимальная скорость составляет 246 км/ч.

Кстати, «обычным» версиям в ходе рестайлинга линейку двигателей тоже менять не стали: она включает в себя бензиновые турбомоторы объёмом 1,5 литра в вариантах форсировки 75 л.с., 102 л.с. и 136 л.с., а также 2,0-литровый вариант с отдачей в 178 л.с. В комплекте идут шестискоростная ручная коробка передач или семиступенчатый «автомат» DCT с двумя сцеплениями.

Расход топлива в смешанном цикле у обновлённой топ-версии с «механикой» составляет 7,2 литра на 100 км, а у вариантов с 8АКП показатель равен 6,3 литра. В список оснащения «посвежевшего» Mini John Cooper Works входит активный круиз-контроль с функцией Stop & Go, а опционально доступна адаптивная подвеска.

Топовый трёхдверный «хэтч» появится в продаже на российском рынке летом, сейчас местные дилеры принимают заказы. Цена в ходе обновления ощутимо выросла: если за начальную версию дореформенного Mini John Cooper Works в РФ просят 2,46 млн рублей, то стартовый ценник «посвежевшей» версии обойдётся клиентам в 2,75 млн рублей, что на 290 тыс. рублей больше.

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