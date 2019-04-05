Минивэн Lexus: первые изображения

На прошлой неделе компания Lexus опубликовала загадочный тизер новой модели. Многие сходятся во мнении, что ей станет первый минивэн бренда. Каким он может получиться?

В прошлом году Lexus зарегистрировал индексы LM 350 и LM 300h, есть мнение, что эти буквы расшифровываются как «Lexus Minivan». Кроме того, глава филлипинского отделения марки несколько месяцев назад сделал заявление о том, что минивэн Lexus – лишь вопрос времени. Что может послужить основой для такого автомобиля? В гамме компании Toyota с 2002 года присутствует комфортабельный минивэн Alphard, который пользуется очень хорошим спросом на некоторых азиатских рынках, например – на тех же Филлипинах. Таким образом, Lexus вполне может сделать люксовую версию этого минивэна. На представленном тизере видна массивная решётка радиатора с множеством вертикальных перекладин и горизонтальные фары с фирменными «галочками» светодиодных ходовых огней.

Кроме тизера никакой информации о внешности грядущей новинки пока нет, равно как и шпионских фотоснимков. Так что пока можно лишь предположить, что кузов позаимствуют у третьего поколения Toyota Alphard, тем более что дизайн боковин вполне подойдёт и под модель Lexus. Заднюю часть мы изменили за счёт новых фонарей в стилистике Лексуса, объединяющего их хромированного молдинга и иного оформления заднего бампера. Колёсные диски также новые – как у представительского седана LS.

Если ориентироваться на зарегистрированные индексы LM 350 и LM 300h, то можно предположить, что первый вариант получит двигатель объемом 3,5 литра. Кстати, именно такой устанавливается на нынешний Toyota Alphard. Вторая модификация явно гибридная, и на японском рынке есть такая версия минивэна Alphard, которая оснащается 2,5 литровым бензиновым мотором 2AR-FXE и двумя электродвигателями.

Дебют новинки может состояться уже в этом месяце на автосалоне в Шанхае.

Сегодня в России минивэн Toyota Alphard предлагается с единственным 300-сильным бензиновым 3.5, «автоматом» и передним приводом. Самая доступная комплектация оценивается в 4 764 000 рублей, максимальная же под названием Executive Lounge – 5 118 000 руб.

Между тем, недавно мы опубликовали большую статью, посвящённую опыту владения представительским седаном Lexus LS 460.