Даже это можно сломать: опыт владения Lexus LS 460

Они быстро стареют, стремительно теряют в цене и теряют актуальность при малейшем рестайлинге. В десятилетнем возрасте их цена сравнима с ценой нового хэтчбека гольф-класса при неизменно высоких затратах на ремонт и налоги. Но любителей премиального, пусть и второй свежести, комфорта не останавливают такие мелочи и косые взгляды владельцев переднеприводных кроссоверов. Каково это – жить с Lexus LS 460?

Снаружи

Как начальник всех Лексусов и командир японского премиума, LS всегда подвергался ожесточенной критике. Основными болевыми точками были отсутствие исторического наследия и вторичность дизайна. И если с первым ничего поделать было нельзя, то от во многом надуманных сравнений своего любимца с Мерседесом японцы отбивались как могли.

К экстерьеру четвертого поколения, взятому с минимальными изменениями от концепта LF-Sh (Lexus Future-Sedan hybrid), критикам подступиться сложно. Флагман, более не связанный порочащими его родственными узами с Toyota Celsior, преисполнен чувства собственного достоинства. Консерватизм линий, пожалуй, даже чрезмерен – взгляд цепляется разве что за параллелограммы патрубков выпускной системы. С другой стороны, солидность на грани высокомерия для представительского седана никогда не была серьезным недостатком.

Внутри

В салоне явственно чувствуется связь поколений. Классический дизайн интерьера с центральным дисплеем, обрамленным серебристыми кнопками и неизменными тойотовскими электронными часиками — всё это было и в прошлом LS. Но стиль стал утончённее. Дизайн передней панели теперь перекликается с рисунком решетки радиатора. Чуть меньше дерева, ещё лучше кожа, а качество сборки отменное. Салон этого конкретного авто просит легкого детейлинга, но молчит как партизан – скрипа пластика в движении не дождетесь.

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Водитель с пассажиром отделены друг от друга массивным центральным тоннелем и млеют в объятиях нежно фиксирующих передних кресел. Обстановка располагает. Каждый ящичек снабжён микролифтом, в дверях доводчики, за качественное музыкальное сопровождение отвечает Mark Levinson – не лично, но старательно. На втором ряду, несмотря на короткую базу — барский простор, но вентиляция и массаж все же не положены по рангу – не LS 600h все же.

В движении

Отсутствие каких-то особо примечательных опций для задних пассажиров — отличный повод оценить японский флагман с точки зрения драйверских удовольствий. Предшественник, несмотря на шустрый разгон, запомнился в первую очередь мягкостью повадок, отбивающей охоту куда-либо спешить. И вот — дежавю. Несмотря на возросшую до 380 л.с. (конкретный экземпляр ещё мощнее, подробности будут ниже) мощность, при нажатии правой педали даже в пол — все та же деликатная пауза. Не дай бог отвлечь задних пассажиров от важных дел.

Ускорение мощное, при этом Lexus по-прежнему максимально вежлив. Стрелка спидометра бежит по циферблату со спорткаровским проворством (меньше шести секунд даже по паспорту), но тело вжимает в сиденье лишь едва, а о контакте головы с подголовником нет и намека. Все чинно, благородно, если бы не низкий рокот атмосферника, раскручивающегося в комфортном режиме коробки до 6 500 об/мин. Кнопка PWR отодвигает планку до 7 000 об/мин, обостряя отклики 8-ступенчатого автомата, к которому и в обычном режиме сложно предъявить претензии – даром что на момент дебюта он был первым в мире.

На ходу LS 460 чуть жёстче предшественника, и то лишь потому, что 430-й в комфортном режиме пнемоподвески жил в своем собственном мире вечно идеальных дорог. Четвертый LS независимо от настроек более упруг, но объективно к плавности хода не может быть никаких претензий. Равно как и к звуко- и виброизоляции – в этой дисциплине Lexus уже сам может преподавать там, где многие еще учатся.

Lexus LS 460

Расход на 100 км Расход в городском цикле, л Расход по трассе, л Расход в смешанном цикле, л 19 12 16

А вот по управлению LS «номер четыре» далек от своего предка на пару световых лет – спасибо продвинутой электронике. Аббревиатуры AVS, VGRS, ECB борются с кренами, изменяют передаточное отношение руля и помогают дотормаживать машину – не за счет своего важного звучания, а посредством адаптивной подвески, рейки с изменяемым от 3,6 до 2,5 оборотов передаточным отношением и электронному управлению торможением соответственно. Разгоняясь «в пол» на мокрой дороге до 50-60 км/ч, я то и дело вижу мигание сигнализатора антипробуксовочной системы. Электроника действует мягко и деликатно, не допуская провалов в разгоне. Это один из примеров работы системы интегрированного управления динамикой (VDIM), которая умеет сама дозировать тягу и распределять тормозное усилие между колесами.

Но пусть у вас не складывается впечатления, что активные стабилизаторы, амортизаторы с переменной жёсткостью и умные тормоза превратили Lexus в подобие AMG. Тормоза хватки и точны, но без спортивной злости. Несмотря на живые отклики руля, LS управляется надежно, а не азартно. Крены в поворотах минимальны, но желания прохватить еще разок не возникает. Риск, закладывая виражи, потерять голову, как на Audi S8, сведен к минимуму. Главное здесь – то, что всего остального в LS по максимуму и за это традиционно не требуют доплаты.

История покупки

Поездив несколько лет на Toyota Altezza, Александр понял, что тесный и жестковатый спортседан мало годится на роль семейного авто. Поиск разумной альтернативы начался с «немцев»: Mercedes E-class W212, Audi A6 C6 и A5 Sportback привлекали дизайном. К сожалению, экземпляры с мощными V6 и в нормальной комплектации за цену в пределах одного миллиона рублей огорчали состоянием.

Тут как нельзя кстати всплыло предложение посмотреть Lexus LS 460. Владелец японского седана продавал его не особо активно – скорее, просто изучал спрос. Меж тем экземпляр был любопытный: 2007 год выпуска, куплен у официального дилера, три владельца, родной пробег в 139 000 км и еще кое-что… Динамика, комплектация и продуманность в мелочах японского флагмана покорили Александра, и он не устоял. Цена покупки составила 1 100 000 рублей.

Ремонт

«Еще кое-что» у этого конкретного экземпляра – это то, что двигатель успел пройти капитальный ремонт, и фактический пробег мотора на момент покупки составлял примерно 45 000 километров. Предыдущему владельцу автомобиль достался с разобранным двигателем, лежащим в багажнике. К сожалению, после сборки родной мотор работал неустойчиво. Ошибки по электронике, в том числе по форсункам, победить удалось, но выяснить природу металлического звука, возникающего на скорости с 10 до 50 км/ч, так и не получилось. В итоге двигатель снова был разобран и прошел капитальный ремонт-апгрейд с использованием деталей от других V8 Lexus. Блок взят от пятилитрового 2UR-GSE с битого Lexus IS-F из Японии, поршневая и ГБЦ — от 2UR-FSE с гибридного LS 600h, навесное оборудование осталось своим. Расчетная мощность — 420 л.с.

Когда вышел из строя электроусилитель руля, был произведен ремонт рулевой рейки. Переборка обошлась в 90 000 рублей, что на порядок дешевле покупки даже подержанной детали. В превентивных целях была обслужена пневмоподвеска.

Таким образом Александру, достался LS в уже вполне ухоженном (хоть и формально уколхоженном) состоянии. Но и ему было куда приложить руки. Начал он с покраски капота и переднего бампера, покрытых сколами. Также была отремонтирована левая передняя арка. Судя по количеству ржавчины внутри и шпатлевки снаружи, её некачественно восстановил ещё первый владелец (либо, что более вероятно, его водитель). В итоге часть детали пришлось переваривать, а перед покраской был проведен качественный антикор.

Эксплуатация

За время владения Александр увеличил пробег LS 460 до 146 000 км. О том, что он предпочел двенадцатилетний Lexus более свежим немецким седанам бизнес-класса, он не жалеет. Ну а к транспортному налогу предпочитает относиться философски.

Расходы

ТО с заменой масла в двигателе (Toyota 5W30) и фильтров — каждые 7000 км

Расход топлива в городском цикле – 19 л/100 км

Расход топлива по трассе – 12 л/100 км

Расход топлива в смешанном цикле – 16 л/100 км

Топливо – АИ-95

Планы

Крупных планов на будущее два: обязательный и возможный. Первое – это качественный детейлинг кузова и салона, а второе – обвес от Wald.

История модели

Начало истории четвертого поколения флагманского Lexus положил концепт LF-Sh (Lexus Future-Sedan hybrid), представленный в 2005 году на Токийском моторшоу. Серийная версия седана появилась в 2006 году. Покупатель был волен выбрать стандартную или длиннобазную версии в состоянии с задним либо полным приводом.

Расширился список моторов. Базовым считался вариант LS 460 с V8 на 4,6 литра (360-380 л.с.) и восьмиступенчатым автоматом. Флагманский 445-сильный LS 600h был гибридом, сочетавшим бензиновый V8 5,0 (394 л.с.) и электромотор (165 кВт). Трансмиссия здесь, в отличие от LS 460, была бесступенчатой, привод – исключительно полным.

Пережив два рестайлинга в 2009 и 2012 году, четвертый LS продержался на конвейер до 2017 года.