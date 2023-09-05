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  • Минивэн наших дней: новый Renault Grand Kangoo пришёл на смену старым Scenic и Espace

Минивэн наших дней: новый Renault Grand Kangoo пришёл на смену старым Scenic и Espace

05.09.2023 342 1 0

Компания Renault представила на Мюнхенском автосалоне удлинённую версию Grand пассажирского «каблучка» Kangoo третьего поколения: в ней семь полноценных мест для взрослых и огромное количество вариантов трансформации салона.

Ещё не так давно минивэны и компактвэны составляли значительную часть бизнеса Renault, но из-за смены рыночной конъюнктуры некогда популярные однообъемники Scenic и Espace в этом году превратились в заурядные кроссоверы: опаркеченный Espace дебютировал в марте, кроссовер Scenic справил премьеру вчера на выставке IAA Mobility в Мюнхене, а сегодня здесь же был представлен новый Grand Kangoo с просторным 7-местным салоном — он должен стать достойной заменой прошлым Grand Scenic и Espace, тем более что в его основе лежит легковая платформа CMF-C/D со всеми вытекающими из неё преимуществами, а именно высоким уровнем комфорта и современными электронными ассистентами водителя — их для нового Grand Kangoo заявлено целых 14, в том числе автопилот второго уровня с пробочным режимом.

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Напомним, что стандартный короткий пассажирский Kangoo дебютировал в марте 2021 года, электрический Kangoo E-Tech Electric — в октябре 2022-го. Габаритная длина стандартного Kangoo — 4486 мм, колёсная база — 2716 мм, а салон строго 5-местный. У нового Grand Kangoo колёсная база увеличена до 3100 мм, габаритная длина — до 4910 мм. Длина сдвижных задних дверей выросла на 180 мм до 830 мм, чтобы облегчить проход на третий ряд, где установлены два полноценных взрослых кресла. Во втором ряду — три раздельных кресла. Крепления Isofix есть на пяти креслах из семи.

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Все кресла второго и третьего рядов можно независимо друг от друга сложить либо полностью демонтировать. Спинка переднего пассажирского кресла складывается вперёд, что позволяет перевозить в салоне крупные грузы длиной до 3,11 м. Всего разработчики Renault насчитали в Grand Kangoo 1024 возможных комбинации компоновки салона — в кроссоверах такого разнообразия нет. Объём багажника при 7-местном размещении — 500 л под полкой, а если снять кресла второго и третьего рядов и сложить спинку переднего пассажирского кресла, то полезный грузовой объём достигает 3750 л. Для мелочей в салоне предусмотрены различные ниши, карманы и тайнички в полу общей вместимостью 58 л.

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У Grand Kangoo будут версии с ДВС и полностью электрический вариант E-Tech Electric. Последний оснащён единственным электромотором на передней оси (122 л.с., 245 Нм) и батареей ёмкостью 45 кВт·ч, полного заряда которой хватит на 265 км пробега по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки батареи — 80 кВт. В стандартное оснащение электрического Grand Kangoo входит энергоэффективный двухзонный климат-контроль с тепловым насосом, за доплату предлагаются обогрев передних сидений, руля и лобового стекла.

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«Углеводородные» версии — это бензиновая 1,3-литровая «турбочетвёрка» (130 л.с., 240 Нм) в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо 7-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями) и 1,5-литровый турбодизель (95 л.с., 260 Нм) в сочетании с безальтернативной 6-ступенчатой МКП. Привод у всех версий только передний.

Продажи нового Renault Grand Kangoo в Европе начнутся в конце этого года (цены пока не объявлены), поставки — в начале 2024-го. Производиться длиннобазный «каблучок» будет там же, где и все остальные версии Kangoo, — на заводе Renault во французском городе Мобёж.

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1 комментарий
05.09.2023 19:08
Петя Иванов

В принципе можно весь модельный ряд Рено закрыть тремя моделями: Твинго с длиной от 3 до 6 метров, Каптюр и Кангу всех размеров.
Карлос Гон в Ливане с восторгом ест шаурму. После него трэш адовый и эти люди его ненавидели

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