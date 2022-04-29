Минивэн с налётом ретро: производство Volkswagen ID.Buzz могут наладить в США

Изначально предполагалось, что модель будут поставлять на американский рынок из Германии, однако, не исключено, что в 2024 году она встанет на конвейер завода VW в штате Теннесси.

Компания Volkswagen в прошлом месяце представила свои очередные новинки «зелёного» семейства ID. Речь идёт об однообъёмникам ID. Buzz и ID. Buzz Cargo, в основе которых лежит модульная платформа MEB. Напомним, первопроходцем на этой «тележке» стал пятидверный хэтчбек ID.3: его продажи стартовали в Европе в сентябре 2020 года, несколько месяцев спустя, в декабре, к нему присоединился «электрокроссовер» ID.4 (позже он выйдет и на американский рынок).



На фото: Volkswagen ID.Buzz

Немецкая компания в ходе презентации «розеточных» новинок сразу заявила, что минивэн ID.Buzz доберётся до дилеров в Штатах: сначала приедет короткобазная версия, а потом американцы смогут купить и «растянутый» вариант «электрички». А вот грузового варианта ID.Buzz Cargo на этом рынке не будет. Тогда сообщалось, что однообъёмник будут поставлять на американский рынок из Германии.



Ожидается, что пассажирская версия ID.Buzz появится у дилеров в США в 2024-ом. Не исключено, что она пропишется в Штатах: по данным Reuters, в указанном году Volkswagen ID.Buzz может встать на конвейер единственного американского завода VW (он расположен в городе Чаттануге, штат Теннесси). Кроме того, на мощностях этого же предприятия могут начать выпускать полностью электрический пикап. Подробностей о нём нет, но не стоит исключать вариант, что им станет конкурент Ford F-150 Lightning.



Со ссылкой на собственный источник агентство сообщает, что концерн VW намерен в течение следующих пяти лет инвестировать 7,1 млрд долларов в свою деятельность в Северной Америке. Сообщается, что в рамках собственной глобальной стратегии развития немецкий производитель планирует уже к концу текущего десятилетия обзавестись 25 новыми электромобилями на этом рынке, а на долю «зелёных» моделей должно приходиться до 50% от общих продаж. Ранее в СМИ была также информация о том, что VW может построить второй автозавод там же, в Чаттануге; кроме того, есть вариант, что компания начнёт выпускать в США свои батареи для электрокаров.



На фото: салон Volkswagen ID.Buzz

Отметим, на предприятии в штате Теннесси в марте текущего года стартовал «тестовый» выпуск предсерийных версий электрического кроссовера Volkswagen ID.4. Производство товарных паркетников начнётся грядущей осенью. Отметим, в Европе модель за 2021 год разошлась тиражом в 53 605 единиц.



Как Kolesa.ru сообщал ранее, стандартная колёсная база пассажирской версии ID. Buzz равна 2988 мм, в длину он растянулся до 4712 мм, в высоту – до 1937 мм. Объём багажника у пятиместной версии составляет 1121 литра, а со сложенным вторым рядом сидений размер грузового пространства вырастает до 2205 литра.

Volkswagen ID. Buzz оснастили единственным 204-сильным электромотором с максимальным крутящим моментом в 310 Нм, он вращает задние колёса. Ёмкость батареи равна 82 кВт*ч, из них потребителю доступны 77 кВт*ч. В дальнейшем ожидаются версии с тяговыми аккумуляторами меньшей и большей ёмкости, а также модификация с двухмоторной электрической силовой установкой.

