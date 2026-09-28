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Минивэну Honda Odyssey улучшили салон

28.09.2026 304 0 0
Минивэну Honda Odyssey улучшили салон

Компания Honda освежила вэн Odyssey, предназначенный для китайского рынка. Внешность менять не стали, зато доработали интерьер. Так, базовый минивэн обрел крупный планшет мультимедиа, а за доплату стало доступно новое оборудование.

В нынешней гамме Хонды два разных минивэна Odyssey – одну модель производят в США, а выпуск второй налажен в Китае на заводе совместного предприятия GAC Honda. Причем MPV китайской сборки еще поставляют в родную для марки Японию. Оба вэна – «возрастные». Американский в актуальном поколении пребывает с 2017 года, «поднебесный» – и вовсе с 2013-го. И новые генерации пока не предвидятся. Впрочем, Honda все же не забывает модернизировать свои минивэны. Так, в Китае сегодня дан старт продаж в очередной раз доработанному Odyssey.

Honda Odyssey для Китая
Honda Odyssey для Китая
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Honda Odyssey для Китая
Honda Odyssey для Китая
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Honda Odyssey для Китая
Honda Odyssey для Китая
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Honda Odyssey для Китая
Honda Odyssey для Китая
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Внешне китайский минивэн не изменился, все обновки – внутри. Базовый Honda Odyssey теперь тоже предложен с мультимедийной системой (да, у самого дешевого вэна в КНР прежде не было мультимедиа). Причем он крупнее, чем в остальных комплектациях: диагональю 12,3 дюйма, тогда как прочие версии сохранили планшет на 10,1 дюйма. А за доплату Honda Odyssey отныне может иметь спрятанный в центральном подлокотнике отсек с функциями подогрева и охлаждения и отдельный потолочный дисплей для задних пассажиров. Местные СМИ еще пишут, что были «улучшены дверные панели и материалы обивки сидений», плюс можно выбрать светлую отделку вместо темной.

Honda Odyssey для Китая
Honda Odyssey для Китая
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Honda Odyssey для Китая
Honda Odyssey для Китая
2 / 7
Honda Odyssey для Китая
Honda Odyssey для Китая
3 / 7
Honda Odyssey для Китая
Honda Odyssey для Китая
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Honda Odyssey для Китая
Honda Odyssey для Китая
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Honda Odyssey для Китая
Honda Odyssey для Китая
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Honda Odyssey для Китая
Honda Odyssey для Китая
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У Honda Odyssey нового модельного года три комплектации. В списке стандартного оборудования базовой помимо упомянутого экрана еще значатся: светодиодная оптика, 7-дюймовый дисплей в приборке, система бесключевого доступа, климат-контроль, камера заднего вида. В «средней» версии появляются два люка в крыше, электропривод сдвижных дверей и двери багажника, беспроводная зарядка, подогрев сидений первого и второго рядов (кресла второго ряда также имеют откидные подставки для ног) и комплекс Honda Sensing (адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе, мониторинга «слепых» зон и т.д.). Топовый минивэн – это еще вентиляция и массажер сидений первого и второго рядов.

Honda Odyssey для Китая

Техника прежняя. В Китае Honda Odyssey представлен в виде переднеприводного гибрида с установкой на базе атмосферника 2.0, суммарная отдача системы – 215 л.с.

Honda Odyssey для Китая

В новом модельном году минивэн заметно подешевел. Цена варьируется от 184 800 до 241 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,3 млн – 3,04 млн рублей по текущему курсу. Прежний Honda Odyssey стоит 235 800 – 328 800 юаней (2,97 млн – 4,1 млн рублей).

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