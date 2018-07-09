Минтранс хочет больше денег: на региональные дороги нужно ещё 4,2 трлн. рублей

Минтранс хочет больше денег: на региональные дороги нужно ещё 4,2 трлн. рублей

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Деньги окупятся – ведомство предлагает ввести систему «Платон» на трассах регионального значения и установить 10 000 новых дорожных камер.

Кабмину в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» нужно вложить дополнительно 4,2 трлн. руб., такие расчёты сделал Минтранс. Средства ведомство планирует освоить до 2024 года. Так, на трансферты от федерального бюджета регионам из них уйдёт 2,2 трлн. руб. Эти деньги потратят непосредственно на ремонт региональных и межмуниципальных дорог.

New Zealand landscape

Интересно, что указанных 2,2 трлн. руб. хватит всего лишь на 7% дорог: до нормативного состояния в 2024 году доведут 50% региональных дорог (показатель 2018 года – 43%).

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Почти половина грузовиков всё ещё не платят за проезд по федеральным дорогам

Согласно действующему законодательству, владельцы грузовых автомобилей, масса которых составляет 12 тонн и более, обязаны платить за проезд по дорогам федерального значения. Вырученные с помощью системы «Платон» средства...

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На строительство, а также реконструкцию тех дорог, которые сейчас постоянно перегружены, регионы за шесть лет потратят 617 млрд. руб. На доведение до норм 85% автодорог в крупных городских агломерациях – ещё 800 млрд. руб. Как сообщает «Коммерсант», также Минтранс РФ выступает за то, чтобы 100% топливных акцизов зачислялись в региональные бюджеты (сейчас часть отправляется в федеральный бюджет).

Одно из предложений Минтранса – запуск региональных аналогов «Платона», то есть системы взимания платы с владельцев грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн за проезд по дорогам регионального значения. Напомним, сейчас они платят только за проезд по федеральным трассам. Инициатива, касающаяся введения аналога «Платона» в регионах, звучала уже не раз. Так, весной 2018 года с ней выступали представители администрации Ленинградской области.

Министерство транспорта предлагает также внедрить автоматические пункты весогабаритного контроля и установить 10 000 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. На всё это (включая региональный аналог «Платона»), ведомство планирует потратить 491 млрд. руб.

Отметим, дорожные камеры постепенно «учатся» ловить новые нарушения ПДД. Так, с 1 сентября 2018 года они начнут искать водителей без полисов ОСАГО. Эксперимент стартует в Москве, следующим регионом станет Татарстан. Сначала в «письмах счастья» будет лишь уведомление об отсутствии страховки, однако по окончанию эксперимента водители начнут получать реальные штрафы.

traffic security camera.

Для столицы РФ ЦОДД планируют закупить камеры, которые не штрафуют нарушителей ПДД, вместо этого они ищут угнанные автомобили. Цена каждого такого комплекса – 830 000 рублей. Всего будет установлено 400 таких «активных муляжей», адреса ГИБДД определит позже.

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Теги: В России , Закон , Минтранс , платон , региональные дороги
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